Nem volt szomjas az ellenőrök elől menekülő érdi kamionos

Elfutott a közlekedési hatóság ellenőrei elől egy kamionsofőr Teskándról, a rendőrök a szomszéd falu italboltjában találtak rá a vezetéstől egyébként többszörösen eltiltott férfira - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a rendőrség honlapján.



A közlekedési hatóság munkatársai hétfő késő délután Teskándon állították meg ellenőrzésre a kamiont, amelynek sofőrje a közeli mezőgazdasági területen keresztül elmenekült előlük. A helyszínre hívott rendőröket a szomszédos Babosdöbréte körzeti megbízottja értesítette alig egy órával később, hogy a keresett férfi a falu italboltjában van.



Az 56 éves érdi sofőr ellenőrzése során kiderült, hogy több bírósági határozattal is jogerősen eltiltották őt a járművezetéstől. Mindezen túl az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott, ezért a rendőrök mintavételre is előállították, majd szabálysértési őrizetbe vették.



A férfi ellen ittas járművezetés, valamint az eltiltás hatálya alatt történt járművezetése miatt indult szabálysértési eljárás.