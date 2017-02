Nem Vona Gábor engedte be a parlamentbe a német fegyverkereskedőt - reagált a Jobbik

Forrás: Anonymousnews.ru

Nem képviselők, hanem a Jobbik két asszisztense fogadta tavaly tavasszal a Parlamentben a német Compact magazin kiadójának két vezetőjét, Kai Homilius kiadóigazgatót és Mario Rönscht, a hetilap marketingesét - közölte sajtóközleményében a párt.A közleményben kifejtik, hogy a Magyar Idők állításaival ellentétben Vona Gábor egyáltalán nem ismeri és soha nem is találkozott Mario Rönschsel, valamint természetesen nem is hagyta jóvá a két német férfi beléptetését. Vagyis annyi történt, hogy a Jobbik két munkatársa megbeszélést folytatott egy német hetilap kiadójának vezetőivel.A Jobbik munkatársai nem tudtak és nem is tudhattak a találkozó előtt semmilyen Rönsch elleni eljárásról, ha a magyar hatóságoknak feladata lett volna, nyilván Kövér László őrsége sem engedte be volna őket az Országházba.Korábban írtuk:Vona Gábor, a Jobbik elnöke hagyta jóvá annak a német fegyverkereskedőnek a parlamenti beléptetését, akit külföldi lapértesülések szerint a német rendőrség köröz - olvasható a Magyar Idők szerdai számában.Vona Gábor hagyta jóvá Mario Rönsch Mario Rönsch és társa, egy német lapkiadó parlamenti beléptetését tavaly márciusban - tudta meg a lap hivatalos forrásból.Azt írják, hogy a Rönschhöz köthető orosz szerverről üzemeltetett Anonymousnews.ru idén január 8-án tette közzé a magyar Parlamentben készült fotót, ami (balról jobbra) a német Compact Magazin kiadóját, Kai Homiliust, Mario Rönscht és két másik férfit ábrázol a képaláírás szerint „2016 májusban, Budapesten, a magyar országgyűlés nem nyilvános részén". A nem nyilvános rész a Dunára néző egyik erkély.

A Jobbik egyelőre tagad - írta a lap.A cikkben az áll, hogy Rönschöt német lapok szerint közösség elleni uszítás és állam elleni bűncselekmények miatt körözi a német ügyészség. Azt is írták, hogy cége gumilövedékes fegyvereket árusít.A Magyar Idők érdeklődött a látogatás körülményeiről a Jobbiknál. Pál Gábor, a Jobbik kommunikációs igazgatója megkeresésükre közölte, nem ismerik Mario Rönscht, képviselőik nem találkoztak vele.Mint mondta, teljességgel kizárt, hogy Vona Gábor Vona Gábor bárkinek aláírta volna a beléptetési engedélyét.A Magyar Idők a beléptetés körülményei kapcsán közérdekű adatigényléssel fordul az Országgyűlés Hivatalához.