Nemcsak a kutyákat, a lovakat is megijesztheti a tűzijáték

Nemcsak a kutyák, hanem a lovak is érzékenyebben reagálhatnak a tűzijátékra - mondta az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában Egyed Anna állatorvos, akit annak kapcsán kérdeztek, hogy a hétvégén országszerte számos helyen tartanak tűzijátékot az államalapítás ünnepe alkalmából.



Kifejtette: a ló eleve egy "menekülő állat". Ráadásul Magyarországon gyakori a legelős tartás, de ha az állat megijed, akár egy istállóból is kitörhet.



Az állatorvos elmondása szerint személyiségfüggő, hogy melyik állat miként reagál az erős hanghatásokra, például a tűzijátékra. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy tapasztalatai szerint sok állattartó nem foglalkozik kellőképpen az állat személyiségével, pedig megfelelő tréninggel kezelhetőek lennének a különböző viselkedési formák, és sok félős kutyán lehetne segíteni.



Egyed Anna felhívta a figyelmet: az állattartónak jogszabályi kötelessége, hogy az állat szökését megakadályozza. Ennek legjobb módja, ha azt fizikailag megakadályozza, például a tűzijáték idején kennelbe, garázsba zárja az állatot, de állatorvossal konzultálva, akár gyógyszeres nyugtatót is beadhatnak a kutyának. Ha mégis megtörténik a baj, és elszökik az állat, akkor a mikrochip - amelynek beültetése már kötelező - segítségével meg lehet találni az állatot - emlékeztetett az állatorvos.