Németh Szilárd: a magyarok választáson dönthetnek a Stop Soros törvénycsomagról

A kormánypárti képviselő, aki az Országgyűlés üléséről érkezett a fórumra, elmondta: a kormány kérésére döntöttek úgy, hogy nem szavaznak a parlamentben a törvénycsomagról, hanem "ennek a szavazásnak a lehetőségét a nép kezébe adjuk április 8-ára".



Azt mondta, ma a legkomolyabb veszély Magyarországra nézve az, ha a határkerítést lebontják, ha a rendőröket onnan visszarendelik, és ha elfogadják a kötelező kvótát.



Ha mindez sikerül, akkor minden elveszett amiért eddig dolgoztunk - fűzte hozzá.



A választás tétje, hogy Magyarország magyar marad, vagy bevándorlóország lesz - fogalmazott.



A jelölt kitért arra is, hogy a választókerületben elsőként adta le az ajánlásait. Közölte, hétfő estig 2612 ajánlást gyűjtöttek össze, amiért köszönetet mondott a csepelieknek és soroksáriaknak.



Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a fórumot megelőző sajtótájékoztatón Németh Szilárdot méltatta, és egyebek mellett azt hangoztatta, értékes munkát végez nemcsak Csepel fejlesztésében, de a rezsicsökkentés ügyében és a Stop Soros törvénycsomaggal is.



Szerinte a képviselő olyan indítványt tett, amely megvédi a magyar embereket attól, hogy kiszolgáltatottak legyenek egy pénzügyi spekulánsnak és az álcivil szervezeteknek, amelyek mindent elkövetnek azért, hogy Afrikából és Ázsiából több százezres tömegeket telepítsenek be a magyar emberek nyakára.



Gratulált az elmúlt évek csepeli fejlesztéseihez, ezek között a Kis-Duna-part megszépítéséért, továbbá a helyi játszóterek és óvodaudvarok, valamint a háziorvosi rendelők megújításáért. Hozzátette: 4,5 milliárd forintos útépítési program is indul, és abban is bízik, hogy a kormány támogatni fogja a Weiss Manfréd-tervet.



Emlékeztetett arra is, hogy 2012-ben lett országos jelentőségű természetvédelmi terület a csepeli Tamariska-domb.



Borbély Lénárd, a XXI. kerület Fidesz-KDNP-s polgármestere arról beszélt, hogy a mostani választás teljesen másról szól, mint a korábbiak. Szerinte az áprilisi választás legfontosabb kérdése az, milyen lesz Magyarország, és talán azon keresztül Európa jövője.