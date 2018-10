Németh Szilárd: a rezsicsökkentés a mai napig segíti a családok, a nyugdíjasok megélhetését

Németh Szilárd kiemelte, a dokumentumokban az olvasható, hogy a lakossági hátralékok a villanyszámlák esetében 45, a földgázszámlákat tekintve 75, a távhőszolgáltatási számlák vonatkozásában pedig 35 százalékkal mérséklődtek 2013 és 2018 között.



A nagyobbik kormánypárt alelnöke ezt nagyon szép eredménynek nevezte, amely mutatja, hogy minden területen megvalósult, amit elhatároztak és 2013. január 1-jétől véghez vittek. A rezsicsökkentés a magyar családok érdekeit szolgálja - tette hozzá.



A villanyáram, a földgáz és a távhő ára egyaránt csaknem 25 százalékkal mérséklődött 2013-2014-ben a megelőző időszakhoz képest. Ennek köszönhetően 1400 milliárd forint maradt az embereknél, tehát egy család évente átlagosan 170 ezer forintot tud spórolni - ismertette Németh Szilárd.



Szavai szerint a 2010-et megelőző időszakban 8 év alatt 15-ször emelték a háztartási energiaszolgáltatások árát: a villanyé kétszeresére, a gázé háromszorosára növekedett.



Úgy fogalmazott, hogy a Gyurcsány-Bajnai-kormányok képviselői, de még a jobbikosok sem szavazták meg a rezsicsökkentést megalapozó döntéseket, egyik törvénymódosítást sem.



A Fidesz alelnöke szerint a jelenleg ellenzékben lévők mindig ezt a politikát folytatják: nem Magyarország, a lakosság érdekeit képviselik, hanem az idegen cégekéit. Az embereket "kiszolgáltatták" a külföldi szolgáltatóknak, amelyek "kizsebelték" őket, több mint ezer milliárdot vittek ki az országból - fogalmazott.



Úgy folytatta, hogy az energiafüggőséget is megalapozták. A szolgáltatók "Magyarország feje fölött" kötöttek szerződéseket, és üzleti titoknak minősítették azok tartalmát - részletezte.



Németh Szilárd azt mondta, hogy Bajnai Gordon akkori miniszterelnök 2010-ben még a gázártámogatást is megvonta a magyaroktól az IMF kérésére.



Ezzel szemben ők 2010-ben befagyasztották, majd néhány évvel később csökkentették a díjakat, így Európa legdrágább ellátórendszere a legolcsóbbá vált - hangoztatta az alelnök. A struktúra teljes egészében nemzeti kézbe kerül, már nem a külföldi szolgáltatók szabják meg az árakat, és az emberek megszabadulnak az adósságtól - fűzte hozzá.



Kérdésre felelve Németh Szilárd úgy fogalmazott, hogy természetesen a következő években is ugyanez a tendencia várható, ugyanilyen olcsó marad az energia.



Egy Ukrajnára vonatkozó felvetésre azt hangoztatta, hogy nem a magyar fél álláspontjának kell változnia: a külügynek minden szinten Magyarország érdekeit kell szolgálnia. Kárpátalján több mint 150 ezer magyar él, akik rendkívül súlyos helyzetbe kerültek az ukrán kormány intézkedései miatt - jelezte.



Németh Szilárd - egy kérdésre - a novemberben újrainduló Otthon melege programot rendkívül sikeresnek, Európában, sőt a világon egyedülállónak nevezte.