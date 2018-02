Németh Szilárd: az elmúlt években szellemiségében is megváltozott a készenléti rendőrség

Németh Szilárd azt mondta: a Készenléti Rendőrség múltjában fekete folt 2006. október 23., amikor az akkori politikai vezetők, köztük Gyurcsány Ferenc miniszterelnök arra kényszerítette a testület elődjét, hogy a saját népét lője és lovasrohammal "küzdje le".



Ma már azért sem tudná elvégezni a 2006-ban rákényszerített feladatot a testület, mert nem vezényelhetők ki lovas rendőri egységek politikai rendezvényekre, illetve a 2014 és 2017 közötti, "komolynak látszó" tüntetéseken a rendőrség bebizonyította, hogy még a provokátoroknak is biztosítja a szólásszabadsághoz való jogot - tette hozzá.



A kormánypárti politikus kijelentette: a KR legaktuálisabb feladatának a határvédelmet tekinti, azután, hogy 2015-ben létrejött a két határrendészeti igazgatóság. A testület ezzel a tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország mára Európa legbiztonságosabb országa és Budapest az egyik legbiztonságosabb nagyváros.



Ugyanakkor - folytatta - az elmúlt nyolc évben nemcsak a rendőrségnél történt szellemi irányváltás, hanem a kormányzat és a Készenléti Rendőrség viszonyában is, ugyanis ha a testület új feladatot kap a kormánytól, annak finanszírozását biztosítják is.



Az elmúlt időszak eredményei között említette, hogy soha nem látott mértékű illetményemelést kaptak a rendőrök, Magyarországon, vagy magyar közreműködéssel készült autókkal újult meg a rendőrség járműparkja, és egy ezer férőhelyes új körlet is épül a Készenléti Rendőrség központi telephelyén.



A sajtótájékoztatón szóba került egy kedd esti, Németh Szilárd és Fazekas Sándor agrárminiszter részvételével megtartott csepeli lakossági fórum is. Németh Szilárd az ott elhangzottakat firtató újságírói kérdésekre azt mondta: az agrárminiszter nem mondott olyat, hogy Soros György rovarokkal etetné a magyarokat, továbbá az sem hangzott el, hogy ha nyernek a szocialisták, akkor Einstein agyát kell megenniük a magyaroknak. Hozzátette: azzal egyetért, hogy amennyiben migránsok Magyarországra betelepülnek, akkor veszélybe kerül a magyar kultúra, a magyar kultúrának pedig része a magyar gasztronómia is.



Az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésekre megismételte, hogy az egy brüsszeli kampányjelentés, egyértelmű beavatkozás a magyar választásokba. Mint mondta, a közvilágítási projekt a Bajnai-kormány időszakáig nyúlik vissza, és az ügy Simicska Lajoshoz köthető.



Szintén újságírói kérdésre reagálva Németh Szilárd többször hangsúlyosan megismételte, hogy a Magyar Helsinki Bizottság Soros-szervezet.