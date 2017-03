Németh Szilárd: Brüsszel nem tesz le migránspolitikájáról

Komoly nyomásgyakorlás érkezik az uniótól Magyarország felé; Brüsszel nem tesz le migránspolitikájáról, amelynek lényege, hogy továbbra is a közösség határain belül oldanák meg a Közel-Keletről és Afrikából érkező illegális migránsok ügyét - mondta a Fidesz frakcióvezető-helyettese szombati budapesti sajtótájékoztatóján.



Németh Szilárd szerint Brüsszel attól sem riad vissza, hogy a menekülteket és az illegális migránsokat egy kalap alá vegye, hangsúlyozva, hogy "Magyarország eminensen jár el a menekültekkel szemben", a hivatalos formában érkezett kérelmeket "nemzetközi szinten látjuk el", megemlítve, hogy Magyarországon még nem történt támadás menekültek ellen.



Kiemelte: az illegális bevándorlás támogatása és annak brüsszeli kezelése által okozott "csődtömeg" előidézői pedig "most is piszmognak, szuszognak, igazából nem merik kimondani, hogy mi lenne a valós döntés, a valós intézkedés, hogy Európában rendet tudjunk teremteni; továbbra is olyan álmegoldásokkal foglalkoznak, mint a szétosztás".



A politikus arról beszélt: küszöbön áll a felső korlát nélküli elosztási mechanizmus bevezetése, hiszen csak tavaly másfél millió ember érkezett. Megjegyezte, egyetlen olyan megállapodást sem kötöttek az EU-t alkotó nemzetállamok, amely ezt lehetővé tenné, ugyanis ez hatáskör-elvonással jár és az országok szuverenitását érinti, Magyarországon pedig csaknem 3,4 millió ember mondott nemet népszavazáson a betelepítésre.



Németh Szilárd emlékeztetett arra: Magyarország megerősíti a korábban épített kerítést a schengeni határon, akárcsak az azt őrző egységeket, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet nyomán pedig új törvényjavaslatról döntenek a napokban. Ennek lényege, hogy aki Magyarország területére kíván lépni, menekültügyi eljárásának lezárulásáig nem hagyhatja el a belépési zónát, ha pedig nem itt lépett be, akkor ide kísérik a határőrizeti szervek.



A politikus arra is emlékeztetett: az elmúlt két évben felgyorsult az illegális migráció, "2015-ben Magyarországon több mint 390 ezer illegális migráns gázolt át", akik közül mindössze 170 ezret sikerült regisztrálni, zömükről pedig nem lehet tudni, miért jött Európába és mit akar itt.



Hozzátette: Angela Merkel német kancellár szerint legalább hatmillió ember áll készen arra, hogy útra keljen az EU felé, Brüsszel ennek ellenére nem osztja Magyarország véleményét a megoldásról, noha mi teljesítettük a schengeni és a dublini szerződésből fakadó kötelezettségeinket, és a határon megállítottuk az illegális migránsokat.



Mint mondta, ennek ellenére a migrációs ügyekben illetékes uniós biztos kötelezettségszegési eljárást helyezett kilátásba azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tesznek eleget az elosztásos migrációs politikának, amelynek fedezetét az agrártámogatások kárára és uniós adókból fedeznék.