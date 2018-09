Németh Szilárd: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa

Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, és területi integritásának letéteményese a Magyar Honvédség - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Honvédelmi alapismeretek című tankönyv és munkafüzet bemutatásán pénteken Budapesten. Németh Szilárd hangsúlyozta, 2010 óta a biztonságpolitika kiemelt terület Magyarországon, és a kormány nem titkolt szándéka a most megjelent kiadvánnyal, hogy még több katonája legyen az országnak.



A most bemutatott tankönyv és munkafüzet a honvédelmi alapismeretek tantárgyhoz készült 750 példányban. A szabadon választható közismereti tárgyból érettségi vizsga tehető.



Az államtitkár kitért arra, hogy a 2010 előtti szocialista-liberális kormányok nem ilyen biztonságpolitikát folytattak, így minden akkori katonapolitikai döntéssel, a honvédség leépítésével vagy "direkt módon", vagy csak felelőtlenségből, de a magyar emberek biztonságát kockáztatták. Megjegyezte, 2010-ben 17 önkéntes tartalékos katonája volt Magyarországnak, "a Magyar Honvédség fennállásának mélypontjára jutott 2010-re".



Kiemelte: a biztonságpolitika fejlesztésére irányul a Zrínyi 2026 haderő- és honvédelemfejlesztési program, és a jövő évi költségvetésben is 86 milliárddal több forrás szerepel honvédelemre.



Németh Szilárd szerint katonákra van szükség, és a toborzás egyik eszköze a tavaly indított kadétprogram, amihez szervesen kapcsolódik a honvédelmi alapismeretek nevű tantárgy bevezetése.



A cél az, hogy a tankönyv korszerű és gyakorlati ismereteket adjon a diákoknak, így a kiadvány foglalkozik hadtörténelmi alapismeretekkel, túlélési ismeretekkel, lőelmélettel, elsősegélynyújtással, térkép- és tereptani ismeretekkel, haditechnikával - ismertette.



Németh Szilárd elmondta, jelenleg 629 diák választotta a honvédelmi alapismeretek tantárgyat, a könyv és munkafüzet jövő tanévtől szerepelni fog a tankönyvlistán, és az ingyenes tankönyvprogramban. A tantárgy oktatásához a tanároknak egy 120 órás akkreditált képzést indított a minisztérium.