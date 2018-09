Németh Zsolt: fokozott az érdeklődés Közép-Európa biztonsága iránt

A regionális és globális hatalmak fokozott érdeklődést tanúsítanak Közép-Európa iránt, és a térség országainak az együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a hatalmi érdekek ne gátolják, hanem segítsék a közép-európai nemzetek érdekérvényesítését - mondta el telefonon az MTI-nek Németh Zsolt , az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, aki A Kárpátok Európája című biztonságpolitikai fórum vett részt csütörtökön a dél-lengyelországi Krynicában.A megbeszélésen ott volt Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter, a visegrádi csoport (V4) többi tagországának, valamint Horvátországnak és Romániának egy-egy vezető politikusa. A kiinduló tétel az volt, hogy nagyon komoly érdekek ütköznek Közép-Európában."Ha csak a regionális hatalmakat vesszük akkor látható, hogy Németország, Oroszország és Törökország is fokozott érdeklődést mutat a térség iránt, de a globális hatalmak, az Egyesült Államok és Kína is" - mondta Németh Zsolt."Közép-Európa együttműködése lehet az az eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a nagyhatalmi érdekek ne gátolják, hanem segítsék a közép-európai nemzeteknek az érdekérvényesítését. A közép-európai együttműködés létfontosságú az itt élő népek számára. Az, hogy milyen keretek között legyen ez az együttműködés az ebből a szempontból másodlagos, de kitüntetett szerepe van számunkra a V4-csoportnak".Az együttműködés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy azonos álláspontot kellene képviselniük minden kérdésben a közép-európai államoknak, hiszen az eltérő helyzetükből fakadóan eltérő érdekeik és eltérő hangsúlyaik lehetnek. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy Lengyelországnak a vezető szerepe ennek a közép-európai együttműködésnek a kiépítésében kulcsfontosságú - mondta a külügyi bizottság elnöke.