Népszavazást kezdeményez Paks III. ügyében az LMP

Az LMP szerint az atomenergia hazai használatáról csak a magyar emberek dönthetnek, ezért a párt a tervezett "Paks III." projekt kapcsán is népszavazási kérdéseket nyújtott be pénteken - közölte Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja.



A Nemzeti Választási Bizottságnak át kell engednie a kérdéseket, miután ezek még biztosan nem tartoznak nemzetközi szerződése hatálya alá - vélekedett közleményében az ellenzéki politikus.



Néhány napja Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter "elismerte", hogy egy évet csúszhat a Paks II. projekt megkezdése. Ezzel a kormány bizonyította, hogy nemcsak a több ezer milliárd forintos beruházásra, de még a beruházás előkészítésére is alkalmatlan. "Ráadásul az évszázad üzletének csúfolt orosz-magyar atompaktum miatt a csúszásból következő minden anyagi felelősség a magyar felet terheli" - áll Ungár Péter közleményében.