Netanjahu Budapesten: a jövőbe kell tekintenie a két országnak

Az izraeli kormányfő magyar kollégájával közösen tett sajtónyilatkozatában kiemelte: a találkozón megvitatták azokat az aggályokat, amelyeket a helyi zsidó közösség felvetett, és nagyon fontosnak nevezte azokat a szavakat, amelyeket Orbán Viktor most ezzel kapcsolatban mondott.



Benjámin Netanjahu üdvözölte azt is, hogy Magyarország kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon, és ezzel "nemcsak Izrael, hanem az igazság mellé is áll". Emellett Magyarország élharcosa azon államok közösségének, amelyek fellépnek az újfajta antiszemitizmus, a modern zsidó állam "delegitimációja" ellen - vélekedett.



Közölte: szerdán magyar-izraeli üzleti fórumot tartanak, és a mostani látogatás valódi lendületet adhat a gazdasági kapcsolatoknak. Óriási jövő vár mindkét országra, de a modern technológia önmagában nem elég, az csak előfeltétele a növekedésnek, piaci reformokra is szükség van - magyarázta.



Az izraeli miniszterelnök kitért arra: a kulturális kapcsolatokat is szorosabbra kell fűzni a két ország között. Azt mondta, már most is sokan érkeznek Izraelből Magyarországra, egyúttal biztatta a magyarokat, hogy látogassák meg országát.



Benjámin Netanjahu megköszönte, hogy szerdán a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) vezetőinek csúcstalálkozójára is meghívták, és úgy látja, sok közös témát vitathatnak majd meg a tanácskozáson.



Megjegyezte: megtisztelőnek tartja, hogy ilyen hosszú idő - harminc év - után ő az első izraeli miniszterelnök, aki hivatalos látogatáson jár Magyarországon.



Benjámin Netanjahu arról is beszélt, hogy Magyarország sok szempontból volt a modern cionizmus bölcsője - amelynek köszönhetően létrejött a modern izraeli állam -, hiszen itt született Herzl Tivadar, aki a zsidó állam születését álmodta meg, mert látta azt a sok kihívást, amelyet az antiszemitizmus jelent, és ezért azt gondolta, hogy a saját állam lehet a legjobb megoldás a zsidóknak.