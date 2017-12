Nézőpont: Gianni Pittella felmondta a "Soros-tervet"

Fodor Csaba hangsúlyozta, a magyar kormánynak valóban fontos célja, hogy ne működjön a "teljesen értelmetlen és átgondolatlan" kvótarendszer. Ezzel szemben Pittella és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is azon dolgozik, hogy legálissá tegye a ma még illegális migrációt, ami megdöbbentő - tette hozzá.



Arról is szólt, hogy az intézet legújabb felmérése szerint a teljes népesség körében a Fidesz támogatottsága 35 százalékos, a Jobbik 9 százalékon, az MSZP 5 százalékon, a Demokratikus Koalíció és az LPM 4-4 százalékon, a Momentum pedig 2 százalékon áll. Az Együtt, a Párbeszéd, a Kétfarkú Kutya Párt és a Liberálisok támogatottsága egyaránt 1 százalékos.



Ez a teljes ellenzék válságát mutatja, amiből aligha lesz kormányváltás. Annál is inkább, mert a Nézőpont egy másik felmérése szerint nincs kormányváltó hangulat, tízből hat szavazó nem szeretné, ha megbukna a kormány - mondta Fodor Csaba.