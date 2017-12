Nézőpont: hónapról hónapra erősödik a Fidesz

Hónapról hónapra erősödik a Fidesz, és ennek okai közül az egyik legfontosabb, hogy az elmúlt évekbeli gazdasági intézkedések kézzelfogható eredményeket hoztak az embereknél - mondta Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet vezető kutatója pénteken az M1 aktuális csatornán.



Nagy Dániel jelezte: decemberi felmérésük és a novemberi közvélemény-kutatások összesítése is a kormánypártok erősödését mutatják.

Ha most vasárnap lenne a választás, a Fidesz-KDNP 50 százalék fölötti eredményt érne el, tehát több szavazatot kapna, mint a többi párt összesen - hangsúlyozta.



Szerinte valószínűleg azért tudta növelni táborát a Fidesz-KDNP, mert minden társadalmi rétegben van előrelépés. Példaként említette, hogy a nyugdíjasok második éve kapják az Erzsébet-utalványokat, amire azért van lehetőség, mert "jól megy a gazdaságnak", és a kiskereskedelmi forgalom évről évre növekszik.



Kitért arra is, hogy szerinte Gyurcsány Ferenc már 2022-re készül; a baloldalon több lista lesz, ez azt jelenti, hogy meg akarják méretni magukat, és ha Gyurcsány Ferenc pártja állítja a legerősebb listát 2018-ban, akkor mondhatja, hogy ő "a baloldal vezére".