Nézőpont: Közép- Európa nagyja velünk ért egyet a migráció elleni küzdelemben

A közép-európai lakosság többsége egyetért a magyar kormány migráció ellen folytatott küzdelmével - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport elnöke pénteken, legfrissebb kutatási eredményeik budapesti ismertetésén. Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet ügyvezetője kifejtette, Magyarország mellett tíz közép-európai országban - Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában - végezték reprezentatív kutatásukat, mindenhol ezer helyi lakos telefonos megkérdezésével.



Kiemelte, a válaszok alapján a közép-európai térségben átlagosan tízből hatan rossznak tartják azt az elképzelést, hogy a kvótarendszer keretében osszák szét az Európába érkező bevándorlókat. Ennél is nagyobb arányban, mintegy 70 százalékban utasították el a kontinensen kívülről érkezők befogadását - fűzte hozzá. Fodor Csaba szerint a visegrádi országok egységes, megbonthatatlan kvótaellenes tábort alkotnak, és a kvótarendszert támogató Németországban és Ausztriában is 25, illetve 35 százalékos az ellenzők aránya.



A Nézőpont Intézet ügyvezetője felhívta a figyelmet arra is, kutatásuk alapján a közép-kelet-európai országok lakosságának 51 százaléka elégedetlen azzal, ahogy Brüsszel vezeti az európai közösséget. Ennek hátterében pedig elsősorban az áll, hogy az unió nem kezeli megfelelően az illegális határátlépéseket - húzta alá, hozzátéve, tízből hét megkérdezett nem értett egyet az EU jelenlegi gyakorlatával. Az intézet kutatása kitért Soros György megítélésére is. Fodor Csaba elmondta, az amerikai milliárdos ismertsége a korábbi 38, majd 44 százalékról mostanra 60 százalékra nőtt, leginkább pedig Magyarországon és Romániában szerepel a köztudatban.



Kiemelte, Soros György személyének megítélése egyértelműen negatív ott, ahol átlag feletti az ismertsége. Ezekben az országokban a megkérdezett kétharmada nem szimpatizál Soros Györggyel - mondta. Fodor Csaba szólt arról is, hogy a felmérés alapján a visegrádi országok együttműködésének tartósan magas az ismertsége és az elfogadottsága is. A rendezvény második felében Mráz Ágoston Sámuel kérdezte Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt a kutatás eredményeinek háttereiről, aki elmondta, a világon Európa az egyetlen térség, amely nem védekezik megfelelően a migránsokkal szemben, noha az itt élők többsége elutasítja a befogadásukat.



A szakértő szerint a brüsszeli bürokratáknak tudomásul kellene venniük ezt az akaratot, különben nagy változások érik majd őket. Nógrádi György érthetetlennek nevezte, hogy Soros György miért Európába és nem az Egyesült Államokba próbálja betelepíteni a migránsokat. "Miért velem szórakozik, ha ennyire a lelkén viseli az afrikai menekültek sorsát?" - kérdezte.



Szólt arról is, hogy a migránsok Európában sehol nem tudtak integrálódni részint saját, részint a fogadó társadalom hibájából, ezért a bevándorlás ellen a külső határok zárásával kell védekezni. Megjegyezte, a német és osztrák lakosság többsége azért támogatja a kvótát, mert azzal továbbküldhetik azokat, akikre nekik nincs szükségük. Nógrádi György azt mondta, a visegrádi négyek erősödésére számít annak ellenére is, hogy annak országai leginkább a bevándorláspolitikában értenek egyet, míg például Oroszország megítélésében nem. A biztonságpolitikai szakértő az utolsó kérdésre kapott válaszában biztosra vette a Fidesz győzelmét az áprilisi parlamenti választáson. A voksolás tétje szerinte, hogy Magyarország kitart-e jelenlegi migránspolitikája mellett. "Az összes többi kérdés másodlagos" - tette hozzá.