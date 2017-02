Nézőpont: meghiúsulhat a balliberális pártok közötti összefogás

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a balliberális pártok egymás közötti üzengetése oda is vezethet, hogy nem lesz választási összefogás közöttük.



Boros Bánk Levente az M1 aktuális csatornán szombat este emlékeztetett arra, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke évértékelőjében megvádolta az összes balliberális pártot, hogy a DK háta mögött szervezkednek. Ez az üzengetés nem túl jó előjel, és ha ekkora a káosz és a bizonytalanság ezen az oldalon, akkor lehet, hogy nem lesz összefogás és újabb miniszterelnök-jelöltek is lehetnek - mondta.



Az elemző szerint Gyurcsány Ferencnek az a célja, hogy sakkban tartsa az MSZP-t. Gyurcsány Ferenc nem szavazatokat szeretne, hanem befolyást, a balliberális oldal informális vezetője akar lenni - hangoztatta.



Elmondta, sem a DK-nak, sem a többi balliberális pártnak, sem a Jobbiknak nem jött be az elmúlt 6-8 év: egyikőjük sem tudott a Fidesz reális kihívójává válni. Gyakorlatilag a második helyért küzdenek - fogalmazott.