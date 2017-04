Nézőpont: stabil a kormánypártok előnye

A Fidesz-KDNP márciusban is magabiztosan vezette a pártversenyt, a teljes felnőtt népesség 32 százaléka támogatta a kormánypártokat, a Jobbikkal 11, az MSZP-vel 7 százalék szimpatizál. A baloldali szavazótábort a Momentum Mozgalom és a Kétfarkú Kutya Párt is tovább osztotta - olvasható a Nézőpont Intézetnek a Magyar Idők számára készült közvélemény-kutatásában.



A Nézőpont Intézet MTI-hez eljuttatott elemzéséből kiderül, a Fidesz támogatottsága a februári 33 százalék után mindössze hibahatáron belüli elmozdulást jelent.



Közölték: a teljes népességen belül a Demokratikus Koalícióval (DK) és az LMP-vel 3-3, míg az Együtt-tel, a Párbeszéddel és a Fodor Gábor által vezetett Liberálisokkal egyaránt 1 százalék szimpatizál. A Kétfarkú Kutya Párt mellett a Momentum Mozgalom is elérte az 1 százalékos mérhetőségi szintet.



Azt írták: a legvalószínűbb listás választási eredményt tekintve a Fidesz-KDNP hét százalékpontos emelkedéssel 53, míg a Jobbik öt százalékpontos csökkenéssel 16 százalékos eredményre számíthatna. Ez alapján a kormánypártok jelenleg jobb listás eredményt érnének el 2014-hez viszonyítva, a Jobbik támogatottsága viszont öt százalékponttal elmarad a 2014-ben megszerzett, és az előző hónapban is mért 21 százalékos belföldi listás eredménytől. Ennek háttere az - ismertette a Nézőpont -, hogy a Fidesz-KDNP-szimpatizánsok aktivitása változatlanul magas, míg a Jobbik-tábor elbizonytalanodott februárhoz képest.



Mint írták, az MSZP legvalószínűbb listás választási eredménye 11, a DK-é 6 százalék, míg ezen a bázison az Együtt, a Párbeszéd és a Liberálisok tábora egyaránt 1 százalékos. Az egykori baloldali összefogás pártjaira így együttesen még mindig többen szavaznának, mint a Jobbikra (a legvalószínűbb listás választási eredményeket nézve 20 százalék). Felhívták a figyelmet arra, hogy a baloldali szavazótábort már a Momentum Mozgalom és a Kétfarkú Kutya Párt is tovább osztotta, márciusban mindkét párt 2 százalékot ért el a legvalószínűbb listás választási eredményt nézve. Az LMP tábora ebben a körben 6 százalék.



A Nézőpont Intézet személyes közvélemény-kutatása március 3-26. között készült kétezer ember megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. A mintavételi hiba 2,2 százalék.