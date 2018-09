Nézőpont: változatlanul magas a Fidesz-KDNP támogatottsága

Érdemben továbbra sem változott a Fidesz-KDNP támogatottsága, minden egyes társadalmi csoportban a kormánypártok a legnépszerűbbek - derül ki a Nézőpont Intézet által a Magyar Idők című napilapnak készített augusztusi felmérésből, amelyet hétfőn juttattak el az MTI-hez.



A közvélemény-kutatás szerint nincs olyan demográfiai csoport, amelynek az egyharmada ne lenne fideszes, míg az ellenzéki pártok közül csak a Jobbik népszerűsége haladja meg a 10 százalékot. Ez alapján kijelenthető, hogy a Fidesz az egyetlen néppárt Magyarországon - írták.



A felmérés azt mutatja, hogy a teljes felnőtt korú magyar népesség 41 százaléka szimpatizál a kormánypártokkal, míg az ellenzéki pártok közül csak a Jobbik népszerűsége haladja meg néhol a 10 százalékot, de a 60 év felettiek között ők is csak 5 százalékos támogatottságot érnek el. Az MSZP-Párbeszéd 6, a DK 4, az LMP 3, a Momentum 2, a Kétfarkú Kutyapárt és a Mi Hazánk Mozgalom 1-1 százalékon áll.



A legvalószínűbb listás választási eredményekre vonatkozó becslés szerint a Fidesz-KDNP 54 százalékot szerezne egy esetleges voksoláson, ez egyszázalékos csökkenést jelent a júliusi felméréshez képest.



A Jobbik a júliusi adatokhoz hasonlóan augusztusban is a szavazatok 17 százalékát kapná meg, a belőle kivált Mi Hazánk Mozgalom pedig 1 százalékot érne el. A DK az előző havi egy százalékpontos erősödés után ismét javított, most 7 százalékot kapna, és az LMP is bejutna a parlamentbe 5 százalékos eredménnyel.



Az MSZP és a Párbeszéd közös listája 9 százalékot érne el, ez pedig nem lenne elegendő a parlamenti mandátumhoz. A parlamentből a júliusi adatokhoz hasonlóan jelenleg a 4 százalékos Momentum, a 2 százalékos Kétfarkú Kutyapárt és az 1 százalékon álló Mi Hazánk Mozgalom is kiszorulna.



A Nézőpont Intézet kutatása szerint a férfiak között 10, a nők körében pedig 17 százalékpont a kormánypártok előnye az ellenzék egészével szemben. A különböző korosztályokat tekintve a legfiatalabbak, a 18-29 évesek korcsoportjában a legkisebb - 7 százalékpont - a különbség a Fidesz-KDNP és az ellenzék között, a 60 éven felülieknél már jelentős, 16 százalékpontos a kormánypárti fölény.



A felmérés július 19. és augusztus 14. között készült, kétezer ember személyes megkérdezésével.