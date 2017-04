Nézze meg Áder János gimnáziumi előadását (videó)

Megérkezett kedden délelőtt tíz órakor Áder János az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumába, ahol a fenntarthatóságról és környezettudatosságról szóló témahetet nyitja meg előadásával - írja a 24.hu Korábban az iskola oktatói és diákjai is nyilatkozatban tiltakoztak a köztársasági elnök által aláírt felsőoktatási törvénymódosítás, a „lex CEU" miatt. Áder érkezésekor azonban a helyszínen senki nem tiltakozott. Mint arról beszámoltunk, a járdára és úttestre valaki felírta Áder tüntetéseken gyakran előkerülő gúnynevét, a „bajszos szart", a 24.hu tudósítója szerint azonban ezt lemosták.Áder nem válaszolt a sajtó kérdéseire, az iskolába is csak az MTI és az állami média kísérhette be.Az előadás interneten követhető, bár előbb sokáig szaggatott némafilmet közvetítettek, majd egy rövid időre megjött a hang, azután teljesen megállt a közvetítés. Most épp megint elérhető: