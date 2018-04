NGM-államtitkár: a kormány támogatja a lakásmobilitást

Az NGTT 2018. évi első plenáris ülésén az államtitkár megemlítette, hogy a magyar a GDP bővülése az elmúlt néhány évben meghaladta az uniós átlagot, alacsony a munkanélküliségi ráta, a bérek érezhetően nőttek, élénkült az építőipar és a lakáspiac. Ugyanakkor a gazdaság további fejlődésének egyik akadályának nevezte a képzett munkaerő hiányát. Eltérő a munkanélküliségi ráta az ország nyugati és keleti részében, ezért vagy a munkahelyeket kell odavinni, ahol van munkaerő vagy fordítva, segíteni kell, hogy a munkaerő eljuthasson a szükséges területekre - mondta.



Emlékeztetett rá, hogy a lakásépítés dinamikusan bővült, 2016-ban az építőipar teljesítményének 15 százalékát adta, 2017-ben majdnem 25 százalékát. Az ágazat 2500 milliárd forintos teljesítményének egynegyede a lakásépítéshez kapcsolódik; a lakásépítések száma 2016 és 2017 között csaknem a duplájára emelkedett.



Kifejtette: a kormányzat több területen támogatja a lakásmobilitást: például az otthonteremtési programmal, ezen belül csok bevezetésével és az újlakás-építések áfájának 5 százalékra csökkentésével. Utóbbival kapcsolatban jelezte: érkeztek javaslatok arra, hogy a kormány tartsa fenn a kedvezményes kulcsot.



A kormány bevezette a munkásszállás kialakításához nyújtható támogatást, amire 5 milliárd forintot különített el, emellett a vállalatok kezdeményt kapnak a munkásszállások és a bérlakások építéséhez, adójukból leírhatják az ezzel kapcsolatos költségeket - sorolta. Lepsényi István a lakásmobilitást fokozó intézkedések közé sorolta a munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatásokat, a munkavállaló által a járási hivatalnál kérelmezhető lakhatási támogatást és az egyidejű lakásbérlet és kiadás esetén adható szja-kedvezményt is.



Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke azt mondta, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működik, relatíve jól teljesít, a nyugdíjas, időkori szegénység jóval alacsonyabb, mint Európában. Hozzátette: a nyugdíjak reálértéke nő, az utóbbi években stabil. Az államkincstár elnöke felhívta a figyelmet a kihívásokra is, köztük a demográfiai mutatókra. Kiemelte: egész Európában súlyos probléma a népességfogyás, Magyarországon 2012 óta a kormányzat politikájának köszönhetően nő a termékenység, de még "van hova fejlődni ezen a téren". Felvetette: választ kell adni arra a kérdésre, hogy gyereknevelést a nyugdíjrendszeren belül hogyan lehetne elismerni.



Mészáros József kitért arra is, hogy az utóbbi néhány év gazdasági bővülése ellenére nem jellemző az előtakarékoskodás az idős korra, ebben szavai szerint sürgősen lépéseket kell tenni.