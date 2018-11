Novák: a gyermek és a család a legnagyobb erőforrás

A magyar kormány számára a gyermek és a család a legnagyobb erőforrás - hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Magyar Katolikus Családegyesület huszonötödik családkongresszusán pénteken Balatonakarattyán.



Novák Katalin úgy fogalmazott: a család az alapkő, amire "építkezni tudunk", a kormányzat ezért tartja fontosnak a családtámogatások minden formáját.



Kiemelte: a 2010-es 960 milliárd forintról mára 2000 milliárd forint fölé emelkedett a magyar családpolitikai támogatások összege. Ezzel GDP-arányosan Magyarország kétszer annyit fordít családtámogatásra, mint az OECD-országok átlagosan - fűzte hozzá.



Novák Katalin közölte: 2002 és 2010 között a családokat háttérbe szorították a baloldali kormányok döntései, amelyek az anyagiak mellett a gyermekvállalást tervezők biztonságérzetét is csökkentették.



2010-ben családbarát fordulat következett be a magyar politikában - tette hozzá.



Az államtitkár hangsúlyozta: az elmúlt években több demográfiai mutató is pozitív irányba indult el. Novák Katalin tájékoztatása szerint ma száz családra a 2010-es 123 helyett 149 gyerekszületés jut, a terhességmegszakítások számában több mint 30 százalékos csökkenés mutatkozik, a házasságkötések száma mintegy másfélszeresére nőtt, és a válások száma is csökkent.



Novák Katalin beszámolt arról a kormánydöntésről is, hogy 2019-től a központi közigazgatásban dolgozó friss házasok öt nap, valamint a nagyszülők minden unoka születésénél öt-öt nap pótszabadságot kapnak, a gyerekek után járó pótszabadságok pedig a duplájára emelkednek.



Eszerint a központi közigazgatásban egy gyerek után négy, két gyerek után nyolc, három gyerek után pedig tizennégy nap pótszabadság jár éves szinten - mondta.



A Magyar Katolikus Családegyesület 25. családkongresszusát csütörtöktől szombatig tartják Balatonakarattyán. A három nap alatt több kerekasztal-beszélgetés és a családok helyzetéről szóló előadás várja a résztvevőket, szombaton pedig az augusztusi dublini családok világtalálkozójáról is beszámolót tartanak.