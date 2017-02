Novák: a kormánynak fontosak a fiatal tehetségek

A kormánynak fontosak a fiatal magyar tehetségek, és feladata van a tehetségek gondozásában - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Magyar Templeton Program zárórendezvényén, szombaton Budapesten.



Novák Katalin szerint a fiatal tehetségek számában Magyarország a világ leggazdagabbjai között van. Ugyanakkor - mondta - nem dőlhetnek hátra, hogy épp elég a tehetséges magyar fiatal, mert tisztában vannak azzal, hogy a fiatal tehetségeket, a "kincseket" nem csak őrizni és gyarapítani, hanem ápolni és fényesíteni kell.



Tenni kell azért, hogy ezek a "kincsek" szépen ragyogjanak és gyarapodjanak, erről szól a magyar tehetséggondozás, erről szól a Nemzeti Tehetség Program - jelentette ki az Országgyűlés által elfogadott programról. Mint mondta, évről évre 1,4 milliárd forint jut a Nemzeti Tehetség Programra, és van 350 ezer olyan adózó, aki személyi jövedelemadójának egy százalékát ajánlotta fel erre a célra.



Az államtitkár kiemelte az Európai Unió emberierőforrás-fejlesztési operatív programját, amely további forrást jelent a tehetséggondozásban. Szavai szerint nem csak utat, kórházat, iskolát építenek, hanem 6 milliárd forintot fordítanak belőle a fiatal tehetségek fejlesztésére. A Magyar Templeton Programnak is az egyik forrása ez az operatív program volt - jegyezte meg.



Novák Katalin szólt arról is, nagy felelősség kimondani azt, hogy valaki tehetséges, annak is, aki kimondja, és annak is, akire ezt kimondják. Úgy vélte, nem könnyű együtt élni ezzel, mert plusz elvárásokat jelent, ugyanakkor abban bízik, a programban résztvevő fiatal tehetségek az elmúlt egy évben tudták tehetségüket gyarapítani, gazdagítani.



A Magyar Templeton Programot Csermely Péter hálózatkutató, az MTA tagja hívta életre, és magyar szakemberek dolgozták ki annak teljes módszertanát. A program küldetése az volt, hogy olyan kivételes kognitív tehetségeket támogasson, akik tevékenységükkel hozzá tudnak járulni az emberiség boldogulásához. A Magyar Templeton Program tájékoztatása szerint a magyar tehetséggondozás történetében valaha volt legnagyobb programban csaknem 20 ezer pályázóból 314, 10-29 év közötti magyar tehetség kapta meg a Junior Templeton Fellow címet és vett részt az egyéves programban.