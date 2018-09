Novák: Gyarapodó, fiatalodó nemzet a kormány intézkedéseinek a célja

Gyarapodó, fiatalodó nemzet a kormány intézkedéseinek a célja, ennek eléréséhez azonban demográfiai fordulatra van szükség - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az 56. közgazdász-vándorgyűlés záró plenáris ülésén szombaton Debrecenben.



Novák Katalin hangsúlyozta: 2010 és 2017 között 42 százalékkal nőtt a házasságok száma, a válásoké pedig 22 százalékkal csökkent.



A teljes termékenységi arányszám ugyanebben az időszakban 20 százalékkal, 1,25 százalékról 1,49 százalékra emelkedett - mondta, hozzátéve, hogy 2030-ra szeretnék elérni a 2,1 százalékot. Az államtitkár elmondta, míg 2010-ben a kormány 960 milliárd forintot fordított családtámogatásra, addig 2019-ben ez az összeg eléri majd a 2004 milliárdot. A demográfiai helyzetet javító eddigi intézkedésekről szólva kiemelte: a kormány bevezette a családbarát adórendszert, a GYED-extrát, elindította az otthonteremtési és bölcsődefejlesztési programot, valamint a munkahelyvédelmi akciót. A családokat segíti a kabinet továbbá a gyermekek ingyenes étkeztetésével, a térítésmentes tankönyvellátással, bizonyos feltételek teljesülése esetén csökkentik, illetve el is engedik a diákhitel törlesztő részletét, a nagycsaládosoknak pedig gyermekenként 1-1 millió forinttal csökken a jelzáloghitelük - hangsúlyozta.



A kormány egyelőre csak lassítani tudta a népesség fogyását, gond, hogy 2060-ra a 65 évnél idősebbek aránya a népességen belül meghaladja majd a 30 százalékot, a szülőképes korú nők száma pedig a 2018-as 2,2 millióról 1,4 millióra csökkenhet - mutatott rá az államtitkár. Ahhoz, hogy növekedjen a gyermekvállalási kedv Magyarországon, a jelenleginél több családbarát munkahelyre, a ma még alig létező rugalmas foglalkoztatásra van szükség - mondta. Kiemelte, hogy a könnyebb elhelyezkedést segíti az a 78 család- és karrierpont is, amelyet országszerte kialakítanak, de a jövőben kismama szövetkezeteket is létrehoznak, valamint pályázati forrással támogatják a munkahelyi bölcsődék létrehozását, ezzel is elősegítve a demográfiai helyzet javulását.