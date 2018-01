Növeli az önkéntes tűzoltók munkájának hatékonyságát a Magyar Tűzoltó Szövetség

A tűzoltó dandártábornok sajtóbeszélgetésen beszámolt arról, hogy egységes informatikai, kommunikációs rendszert és adatbázist hoznak létre, naprakész nyilvántartást vezetnek az egyesületekről, tagszervezetekről, járművekről, technikai felszerelésekről, azok karbantartásáról, felülvizsgálatáról.



A tervek között a járműállomány fiatalítása is szerepel: sorozatgyártás előtt áll az a felépítmény tekintetében magyar fejlesztésű és gyártású multifunkcionális jármű, amely kiválóan használható kisebb baleseteknél, tűzeseteknél, amelyekhez egyébként a beavatkozások jelentős része köthető - közölte.



Kitért arra, hogy az új, alacsony költséggel üzemben tartható, B kategóriás jogosítvánnyal vezethető és kis vízmennyiséget akár terepen is rövid időn, 5-10 percen belül célba juttató járműből idén várhatóan 10-15 kerül első körben beavatkozásokban napi szinten részt vevő önkéntes tűzoltóságokhoz. A korszerű járművekkel 5-6 éven belül 100-150 régit szeretnénk lecserélni, ez minőségi javulását eredményezne a felszereltségben - jegyezte meg.



Dobson Tibor emlékeztetett arra, hogy a szövetséghez tartozó önkéntes tűzoltó egyesületek, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok mintegy 29 ezer tűzoltója ezer járművel 11 ezer beavatkozást végez évente.



Az állami támogatás növekedésének köszönhetően a 2010. évi 120 millió forinthoz képest idén már 700 millió forint fejlesztési összeg biztosított az immár közel 900 önkéntes tűzoltó egyesületnek és önkéntes mentőszervezetnek, az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésére és eszközfejlesztésére pedig a tavalyi 2 milliárd forint után idén 2 milliárd 366 millió forint áll rendelkezésre - mondta el.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a létesítményi, önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek aktívan részt vesznek az ország tűzvédelmében, a kisebb és a gyors lefolyású káresetek felszámolásával jelentős költségmegtakarítást érnek el.



A ritkábban előforduló nagy káreseteknél az egyesületek az állami szervezetek irányításával javíthatják a beavatkozások hatékonyságát, rövidíthetik azok időtartamát - jegyezte meg. Hozzátette: az önkéntesek gyors szállítására már 50 kisbusz áll rendelkezésre és a buszok beszerzése idén is folytatódhat annak érdekében, hogy járásonként legalább egy ilyen szállítóeszköz rendelkezésre álljon.



Dobson Tibor kiemelte: az önkéntesek műszaki fejlesztéseihez a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, üzemanyag-ellátásukhoz a Mol nyújt támogatást, képzéseikhez pedig nagy segítséget jelent az a 120 tonnányi használt tűzoltó felszerelés, amelyet az elmúlt két és fél évben kaptak francia tűzoltóságoktól.



Szólt arról is, hogy az elmúlt időszakban jó kapcsolatot alakítottak ki valamennyi szomszédos, illetve visegrádi ország tűzoltó szövetségeivel, valamint számos sikeres eseményt szerveztek külhoni magyar településeken.