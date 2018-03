NVB-elnök: a törvény nem teszi lehetővé az aláírások ellenőrzését az ajánlóíveken

A választási eljárásról szóló törvény nem teszi lehetővé a választási irodák számára, hogy ellenőrizzék, valóban a választópolgárok aláírása szerepel-e az ajánlóíveken - közölte Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.



Az elnök hangsúlyozta: a választási irodák által használt választói névjegyzékben nem szerepel a választópolgár aláírása.



Mint mondta, a törvény pontosan meghatározza azokat az adatokat, amelyeket az ajánlások ellenőrzésekor a választási irodáknak össze kell vetniük a nyilvántartásban szereplővel; ilyen a választópolgár neve, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója.



Hozzátette: amikor az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok döntenek egy jelölt nyilvántartásba vételéről, akkor megvizsgálhatják, van-e "gyanús körülmény" az ajánlásoknál. Hozzátette: most relatíve sok olyan esetről hallani, amikor az ajánlások ellenőrzése után a választási bizottságok feljelentést tesznek tiltott adatkezelés miatt és nem veszik nyilvántartásba a jelöltet.



Mint mondta, szerdán az NVB is döntött ilyen ügyben: néhány jelöltnél feltűnő volt, hogy azonos sorrendben szerepeltek az adatok, és azonosak voltak az elírások is. Ráadásul - tette hozzá - az ajánlások között szerepelt olyan ajánlás is, amelyet bizonyíthatóan nem adott le a választópolgár. Mindezek alapján az NVB az ajánlásokat érvénytelenítette és a jelölt nyilvántartásba vételét törölte.



Patyi András felhívta a figyelmet arra: az ajánlást nem lehet "bármikor" felülvizsgálni, ahhoz konkrét, a gyanút alátámasztó, konkrét bizonyítékokra van szükség.



Az egyéni jelölteket hétfő 16 óráig lehetett bejelenteni a választási bizottságokhoz, a jelöltek nyilvántartásba vételéről péntek éjfélig kell a bizottságoknak dönteni.