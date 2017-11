Nyilvánosság elé állt a férfi, aki azt állítja az Operettszínház igazgatója vállfával fenekelte el

A Szegedi Szabadtéri Játékokon próbáltunk, link fiú voltam, egyszer-egyszer elkéstem, Kerényi Miklós Gábor ezt zokon vette, a mikrofonba ordított, hogy ezt meg kell torolnia

Egy korábbi színházi táncos megtörte a csendet. A Tenerifén élő Maros Ákos az ATV Egyenes beszéd című műsorában számolt be az őt ért zaklatásról, ami 23 évvel ezelőtt történt az akkor 18 éves színésszel.– kezdte történetét Rónai Egonnak Maros Ákos színész.Majd - állítása szerint - este felmentek a kollégium egyik szobájába, ahol a rendező eltorlaszolta az ajtót egy iskolapaddal, majd azt mondta neki, vegye le a nadrágját és az alsónadrágját. Ezt már nem teljesítette,de így is - folytatta Maros - nagy erővel hármat vert a fenekére, és azt mondta neki: ha akar, sírjon nyugodtan, ez is a megtisztulás része.A teljes történetettudja megnézni, meghallgatni.Az Index egy rendezőről, korábbi igazgatóról ír névtelenséget kérő áldozatok alapján, aki fiatal fiúkat zaklatott többször az elmúlt évtizedekben: a férfi lemeztelenített és elfenekelt fiatal táncosokat, színészeket, tapogatta, kéretlenül és túlzottan közeledett munkatársaihoz, illetve emellett sokszor minősíthetetlen hangnemet használ a próbákon, megalázva, összetörve a színészeket - írja a BorsOnline az Index nyomán.Három megszólaló is arról beszélt, hogy valamilyen okból meg akarta őket büntetni a rendező, ami az volt, hogy elverte vagy el akarta verni a meztelen feneküket. Két munkatársa nyúlkálásról, fogdosásról, kéretlen szexuális közeledésről számolt be, két színész, pedig jelen volt, amikor így büntetett a rendező.

Nem tudom már, hány, tíz-húsz vagy harminc ütést mért a pucér fenekemre

– nyilatkozta az egyik áldozat.Egy másik áldozat a következőről számolt be:

Elkezdett masszírozni, és a következő pillanatban már a nadrágomban volt a keze; egyszer hátulról nyúlt a nadrágomba a fenekemhez, egyszer pedig elölről mogyorózott meg.

Az Index cikke sok beszámolót tartalmaz, itt olvashatják el.