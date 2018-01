Nyilvánosságra hozta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

A közlemény szerint a törvényjavaslat célja, hogy "érvényesítse a magyar emberek elsöprő többségének akaratát és szigorú fellépést biztosítson azok ellen, akik a migrációt szervezik és finanszírozzák". A bevándorlásszervező szervezetek és személyek ugyanis veszélyeztetik Magyarország biztonságát, ezért különös szigorral kell fellépni ellenük - fogalmaztak.A három javaslatból álló törvénycsomag alapján a bevándorlásszervező, migrációt elősegítő szervezeteknek regisztráltatniuk kell magukat, és be is kell számolniuk a bevándorlásszervező, migrációt elősegítő tevékenységükről. Külföldi támogatásaik után 25 százalékos illetéket kell fizetniük, az ebből befolyt összeget pedig az állam határőrizeti feladatokra fordítja.Mivel a bevándorlás szervezését finanszírozók legalább olyan veszélyesek, mint azok, akik a bevándorlást szervezik, a törvénycsomag rájuk vonatkozóan is tartalmaz intézkedéseket - tették hozzá.A törvénycsomag tervezete itt érhető el. A véleményeket a velemenyezes@mk.gov.hu email címre várják.