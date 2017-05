Nyolc év alatt duplájára hízott az állam - mi lett volna bürokráciacsökkentés nélkül?

A duplázódás főleg annak köszönhető, hogy totálisan államosították a közoktatást és az egészségügyet - írja a 444.hu. A lap szerint a kormány a két szférát nem hatékonyabbá, jobbá vagy versenyképessé tette, hanem centralizálta vezetésüket, elvette magánszolgáltatótól, illetve az önkormányzatoktól a kórházakat, rendelőket és az iskolákat.

2010-ben kormányzat és a törvényhozás működésére 1321,1 milliárd forintot költött az akkori kormány. 2018-ban az államháztartás „általános közösségi szolgáltatásokra" már 2238,9 milliárd forintot szórt el. A Napi szerint így 900 milliárd forinttal nőtt a költés, miközben az infláció alig 14,7 százalék volt. Ha az állami működési kiadások teljes mértékét, a rendőrségi és honvédelmi kiadásokat is hozzávesszük, az éves kiadás a 2010-es 2071 milliárd forintról 3480 milliárd forintra puffadt.

Nyolc év alatt hatalmas mértékben felduzzadt a szűk értelembe vett közszféra, hiszen míg 2010-ben a minisztériumoknál és a háttérintézményeknél 237,9 ezer ember dolgozott, az idén ez a szám 535,2 ezer főre rúg, Sőt, 2018-ban is tovább hízik a létszám, eléri majd az 542,2 ezret - derül ki az Orbán-kormány 2018-as költségvetéséből: az adatokat a napi.hu szúrta ki . Elvileg az elmúlt két évben lezajlott egy közigazgatási reform az olcsóbb és hatékonyabb állam reményében, írja a portál, amely óriási pénzszivattyúról beszél a közigazgatás kapcsán.Nézzük tovább a számokat! A 2018-as költségvetés szerint a Klebelsberg Központnál 106 ezren, az NGM Szakképzési Centrumaiban 27,4 ezren dolgozhatnak, az államosított egészségügyben 84 019 alkalmazott szerepel. Az energiahivatal létszáma 100 főről 340 főre duzzadt nyolc év alatt, az Állami Számvevőszék alkalmazottjainak száma is 20 százalékkal, 600 főre nőtt. Ugyanakkor hatalmasat esett az Országos Egészségbiztosítási Pénztár létszáma, ahonnan az alkalmazottak egy része a államkincstárhoz került.Létrejött továbbá számos új hivatal és minisztérium. Rogán Antal propagandaminisztériumánál például 251-en dolgoznak. A Fekete György által vezetett Magyar Művészeti Akadémia működése is elvisz évente több milliárd forintot.