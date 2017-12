Ő az ezredik területvédelmi tartalékos katona - fotók

A Magyar Honvédség új alapokra szervezett területvédelmi tartalékos rendszerének ezredik önkéntes katonája, Náni József szerződésének ünnepélyes aláírásán a Honvédelmi Minisztériumban 2017. december 6-án.

Aláírta szerződését a Magyar Honvédség új alapokra szervezett területvédelmi tartalékos rendszerének ezredik önkéntes katonája.A Honvédelmi Minisztériumban (HM) szerdán tartott ünnepélyes aláíráson Simicskó István miniszter történelmi pillanatnak nevezte az eseményt. Felidézte, hogy 2010-ben a Magyar Honvédség tartalékos állományának létszáma még 17 volt. Ekkor eldöntötték: újraszervezik a tartalékos rendszert. Ennek nyomán az elmúlt években mintegy ötezer védelmi és műveleti tartalékossal kötöttek szerződést. Majd két éve döntöttek a tartalékos rendszer - több NATO tagországban alkalmazott mintája szerinti - területvédelmi alapon való újjászervezéséről. Ennek előnyei között a miniszter a "lokálpatrióta érzést", valamint a terület ismeretét is kiemelte. Ráadásul, ha mozgósítani kell, fontos az időtényező, ezért is előnyös a helyben lévő alakulat - jegyezte meg.Simicskó István kifejtette: a 19 megyéből 10 megyében van katonai alakulat. Ezeken a helyeken kezdték meg a rendszer felépítését. A közelmúltban a keleti országrészben Hajdúhadházon, míg a nyugati országrészben Várpalotán tartottak ünnepélyes eskütételeket. Azt mondta: a munka fokozatosan ütemezetten folyik tovább a megyei, a régiós és a járási szinteken. A kiképzőtiszteket kiválasztották, elindult a toborzókampány. Ennek keretében egyetemeken is előadásokat tartanak, "még ha meg is szólják érte az embert" - fogalmazott a miniszter utalva a legutóbbi Miskolci Egyetemen tartott előadása miatti támadásokra. "A haza védelme egy igaz ügy, egy nemes ügy" - emelte ki Simicskó István, hozzátéve: ezt különösen neki, mint honvédelmi miniszternek népszerűsítenie kell.

A miniszter azt mondta: különböző motivációs eszközökkel, ösztönző rendszerrel igyekeznek minél több magyar állampolgárt, minél több fiatalt megszólítani, akik vállalják az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot. Megismételte: céljuk, hogy a Magyar Honvédségnek 2026-ra mintegy húszezer önkéntes tartalékos katonája legyen.Simicskó István köszönetet mondott valamennyi állampolgárnak, akik eddig vállalták a tartalékos szolgálatot. Az ezredik területvédelmi tartalékosnak, Náni Józsefnek a honvédelmi miniszter helyezte fel tartalékos őrmesteri rangjelzését, valamint egy emlékérmét és elismerő oklevelet is átadott neki. Náni József kérdésre válaszolva állampolgári kötelességének nevezte, hogy vállalta a tartalékos katonai szolgálatot.Takács Attila, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságának parancsnoka az MTI-nek azt is elmondta: már mind a 197 járásban megvannak a századparancsnokok. Kezdetben azokban a megyékben kezdték a rendszer felépítését, ahol voltak katonai szervezetek, mostanra viszont minden megyében megindult a toborzás - tette hozzá a parancsnok.