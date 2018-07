Óbudai Blues Fesztivál külföldi és hazai sztárokkal

A július 23-tól 27-ig tartó programsorozaton a Kobuci Kertben fellép mások mellett az amerikai Big Daddy Wilson, a brit Ian Siegal és Little G Weevil.



A fesztivál idén is a blues műfaj legfontosabb hagyományaival és legélesebb kortárs jelenével való találkozást ígéri - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban. A rendezvény nyitónapján, július 23-án, hétfőn késő délután az Esernyős Közösségi Tér Bárszékszínpadán a hazai színtér két feltörekvő tehetsége, a Redbreast Wilson, valamint a Huckleberry Guys játszik.



Másnap az Eric Clapton munkássága előtt tisztelgő EC 70 - Eric Clapton Tribute Band lép először színpadra. A csapatban olyan ismert zenészek játszanak, mint például Tóth János Rudolf vagy Fekete Jenő. Utánuk az amerikai Bruce James és Bella Black 2011-ben alapított duója, a James and Black zenél. A formáció New Orleans, Texas és Memphis zenei hagyományaiból merít, ám a soul, a blues és a hiphop egyedi hibridjét hozza létre. Az általuk gerilla soulnak nevezett stílus a két énekes hangjára, a billentyűs hangszerekre és az erős dalszövegekre épít. A nap zárókoncertjét a remek hangú fekete bluesénekes, Big Daddy Willson adja. A funk, a soul, a gospel és a country gyökereit a bluesban újragondoló, Németországban élő amerikai előadó karrierjét számos szakmai elismerés és tizenkét album kíséri.



Július 25-én, szerdán a Voodoo Papa Duo melegít be, majd a brit Ian Siegal lép színpadra, aki a tekintélyes Mojo magazin szerint a leginnovatívabb kortárs blueselőadó. Új lemezeinek megjelenését mindig kiemelt figyelem kíséri, idei, All the Rage című albumára egyre sötétebbé váló világunkról írt dalokat. Olyan világhírű előadók örökösének tekintik, mint Tom Waits, Howliní Wolf, Muddy Waters, Bo Diddley, Son House vagy Junior Kimbrough. Ezt napot a három bohém fiatalemberből és egy öreg kutyából verbuválódott holland T-99 alternatív "rootsrock" trió koncertje zárja. Az Amszterdamból érkező csapat zenéje a rock íní roll, a country, a surf, a punk stílusait ötvözve fordul vissza a blues alapjaihoz, némi kelet-európai és dél-afrikai hangzással.



Július 26-án a Pontiac és Pribojszki Mátyás zenekara, a Jumping Matt Ú His Combo fellépése után Little G Weevil (Szűcs Gábor) következik, akinek zenei világa és szellemisége a blues eredeti, tengerentúli és hazai kultúráját köti össze. A tizennégy éve az Egyesült Államokban élő, a héten 41. születésnapját ünneplő magyar gitárosnak Something Poppiní címmel tavaly jelent meg ötödik önálló albuma. 2013-ban első lett az International Blues Challenge elnevezésű versenyen, ugyanabban az évben a blues műfajában legrangosabb elismerésnek számító Blues Music Awardra jelölték az akusztikus előadók között, és szintén jelölt volt 2014-ben Moving című lemeze Az év akusztikus albuma díjra a Blues Blast Music Award versengésben. A zárónapon, július 27-én, pénteken az Esernyős Bárszékszínpadán különleges és atipikus blueshangszereket bemutató workshopot tartanak. A fesztiválon lesznek továbbá a műfaj gyökereiről szóló kerekasztal-beszélgetések és a blues hazai és tengerentúli történetét feltáró filmvetítések is. A programok minden nap 17 óra 30 perckor kezdődnek.