OGY - A bizottsági módosító javaslatokról szóló vitával zárták az ülésnapot

A parlament 13 órától kezd bele aktuális, ötnapos ülésébe.



Az ülésnap ezúttal is napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, az interpellációkra ezúttal is két óra áll rendelkezésre. A Ház honlapján elérhető információk alapján a fideszes Németh Szilárd ekkor arról kérdezi a külgazdasági és külügyminisztert, hogyan kell a magyar diplomatáknak megvédeniük Magyarországot.



Az ellenzéki padsorokból a szocialista Teleki László arra vár választ az emberi erőforrások miniszterétől, hogy "miért nem tesz valamit a kormány a közelgő tömeges kilakoltatások ellen".



A Jobbiktól Farkas Gergely szintén Balog Zoltánhoz címzett interpellációjában azt kérdezi, a kabinet miért nem emelte eddig egyszer sem a hallgatói ösztöndíjakat, az LMP-s Sallai R. Benedek a paksi bővítésért felelős tárca nélküli minisztert kérdezi arról, hogy "ki fizeti a paksi késést".



Az Országgyűlés kilenc javaslatról szavazhat, szerdán a jegybank tavalyi beszámolóját, csütörtökön pedig a 2016-os zárszámadást tárgyalja. A most kezdődő ülés október 24-én, kedden kérdésekkel és azonnali kérdésekkel ér véget.

A képviselők között ezúttal kizárólag a belügyi feladatokat érintő törvénymódosítások ügyében alakult ki hosszabb vita.Harangozó Tamás (MSZP) ezúttal is megismételte, hogy szerintük emberéleteket veszélyeztet az évenkénti kötelező kéményseprő-ipari ellenőrzések javaslatban szereplő eltörlése, amelyet korábban az állam azért vezetett be, hogy megvédje az állampolgárokat.Ikotity István (LMP) szintén elítélte a kötelező kéményseprői ellenőrzés eltörlését, egyúttal ellenezte azt is, hogy az indítvány jelentősen megnövelné a térítésmentesen használható öntözővíz mennyiségét. Az ellenzéki politikus szerint ugyanis utóbb a jelenleginél is felelőtlen vízgazdálkodáshoz vezet.Szilágyi György (Jobbik) ugyancsak arra kérte a kormányoldalt, hogy ne tegye ki veszélynek a lakosságot a kémények kötelező ellenőrzésének leállításával. "Ez gyilkossági kísérlet a magyar társadalom, a magyar emberek ellen" - fogalmazott, hozzátéve, az adminisztrációs és anyagi terhek csökkentésére hivatkozva a tankötelezettséget is el lehetne törölni.Kontrát Károly belügyi államtitkár válaszában arra kérte az ellenzéki politikusokat, hogy bízzanak a magyar emberekben, a kémények ingyenes ellenőrzése ugyanis nem szűnik meg, csak azt a jövőben a lakosságnak kell azt kezdeményeznie.A katasztrófavédelem megfelelően felkészült a kémények ellenőrzésére - hangsúlyozta a kormány képviselője, aki egyúttal azt is megjegyezte, hogy az esetek döntő többségében nem a kémények állapota, hanem a nem megfelelően működő tüzelőberendezések okoznak haláleseteket.Kontrát Károly kitért arra is, hogy a térítésmentesen használható öntözővíz mennyiségének növelését az agrárkamara kezdeményezte annak érdekében, hogy a gazdák a jelenleginél nagyobb területeket tudjanak öntözni.A napirendi pontok tárgyalását követően az LMP-s Ikotity István a kereszténydemokrata Aradszki András előző héten elmondott, Soros Györgyöt az ördöggel azonosító felszólalását ítélte el, "neopogány babonának" minősítve a kormánypárti politikus által elmondottakat.A Jobbik padsoraiból Ander Balázs azt kérdezte, hogy a kormány a Soros-terv után mikor kezd konzultációt "egy Dél-Somogy-tervről, frakciótársa Farkas Gergely pedig a huszonegyedik századi technikai fejlődés támogatását sürgette.Utolsóként a fideszes Horváth László kért szót és az abasári ivóvíz szennyezés elhárításában nyújtott kormányzati segítséget ismertette.Az elnöklő Hiller István lezárta az ülésnapot, a parlament kedden, határozathozatalokkal folytatja munkáját.A terrorizmus elleni fellépésről, a szegénység elleni küzdelemről, az elvándorlásról és az Albertirsa-Kecskemét közötti távvezetékről is szó volt hétfőn a parlamentben, az azonnali kérdések órájában.Ágh Péter (Fidesz) azt kérdezte, hogy a kormány hogyan képes megvédeni Magyarország és Európa határait, miközben világszerte tombol a terrorizmus. Eközben egyes európai vezetők, "de akár mondhatjuk azt is, hogy Brüsszel" számára nem a lakosság biztonsága, hanem a minél nagyobb emberáradat betelepítése és országok szerinti szétosztása a fontos - mondta. Az illegális migráció koncepciója nem szól másról, mint a Soros-terv végrehajtásáról - tette hozzá.Hogyan sikerült elérni, hogy Magyarország a világ tíz legbiztonságosabb országa közé kerüljön? - tette fel a kérdést.Kontrát Károly belügyi államtitkár úgy látta, hogy jelenleg mindenütt a rend és a biztonság a legfontosabb közösségi érték. Magyarország, a rendőreinknek köszönhetően jelenleg Európa legbiztonságosabb országainak egyike – hangsúlyozta.Varga László (MSZP) arról beszélt, hogy kedden lesz a szegénység elleni küzdelem világnapja. Hatalmas segítség lenne a nehéz sorban élők számára, ha az alapvető élelmiszerek és a tűzifa áfáját öt százalékra csökkentenék és mérsékelnék a lakossági földgáz árát – javasolta.Rétvári Bence, az Emmi államtitkára azt felelte, hogy a kormány az utóbbi években 25 százalékkal csökkentette a rezsidíjakat, miközben a szocialisták kormányzásának idején 100-200 százalékkal nőtt egyes tételek ára. Hét és fél év alatt 770 ezerrel több embernek lett munkája, míg a szocialista kormányok alatt 250 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma - folytatta. Korábban több alapvető élelmiszer áfáját is csökkentették, az önkormányzatok pedig négymilliárd forintot kaptak arra, hogy a lakosságnak ingyen tűzifát adjanak - emelte ki.Dúró Dóra (Jobbik) arról beszélt, hogy 2010 óta 600 ezer magyar elvándorolt, 90 ezer magyar gyermek pedig külföldön született. Az elvándorolt magyarok nemcsak a családjuknak, hanem az államnak is hiányoznak, a kormány azonban nem tesz semmit - mondta. A Jobbik szeretné, ha ezek az emberek hazajönnének, ezért béruniót javasol, vagyis azt, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér járjon az EU-ban – közölte.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt válaszolta: egész Közép-Európában rengeteg fiatal és középkorú gondolja úgy, hogy Nyugat-Európában próbál szerencsét, és nem is Magyarországról mennek el a legtöbben. A kormány olyan jövőképet kínál a fiataloknak, hogy Magyarországon most már megéri dolgozni – mondta.Földi László (KDNP) azt kérdezte, hogyan oldódik meg az Albertirsa-Kecskemét között megépítendő, elengedhetetlenül fontos távvezeték ügye, amelyet a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektté nyilvánított. Jelezte, hogy helyi lakosok közül többen tiltakoznak a nyomvonal ellen.Aradszki András, a fejlesztési minisztérium energiaügyért felelős államtitkára azt felelte: a távvezeték nyomvonalának kialakítása a legkisebb lakossági és környezeti terhelés szempontjainak figyelembe vételével történt. A részletes nyomvonaltervek elkészültek - közölte, hangsúlyozva, hogy nagyfeszültség közelében máshol sem mutattak ki egészségügyi kockázatot.Hadházy Ákos (LMP) lélegeztetőgépek beszerzéséről érdeklődött, mert szerinte az állam dupla áron akar venni ilyen készülékeket. Milyen vizsgálat lesz az ügyben? - kérdezte.Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára úgy reagált: az LMP-s képviselő egy folyamatban lévő közbeszerzésben foglalt állást, ami összeférhetetlen a képviselői esküvel. Várja meg az eljárás végét! - javasolta Hadházy Ákosnak.Bányai Gábor (Fidesz) felszólalását azzal kezdte, hogy elmondta, a turizmus rendkívül nagy mértékben fejlődik, és fontos, hogy a külföldi turisták minőségi szálláshelyen tudják eltölteni szabadidejüket. Ezt a célt szolgálja a kormány szálláshelyfejlesztési programja is, amelynek segítségével a szállodák jelentős anyagi támogatást kapnak. A képviselő azt kérdezte, hogy milyen lehetőségeket tartogat a program Bács-Kiskun megyének?Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt válaszolta, az elmúlt időszak legnagyobb turisztikai fejlesztési programját hirdették meg, amelyben 2030-ig 300 milliárd forintot költhetnek el a pályázók. A nyírségi térségre november 20-ától írják ki a pályázatokat, ezt követően ütemezetten jelenik majd meg az ország többi régiójára is. A támogatás maximális mértéke 70 százalék, az önerőre pedig kedvező kamatozású hitelt is fel lehet venni - ismertette Fónagy János. A fejlesztésektől a későbbiekben 20 százalékos bevétel-növekedést várnak az érintett szálláshelyeken.Bányai Gábor ezt követően felhívta a figyelmet, hogy a tanyavilágnak is van esélye pályázni.Fónagy János államtitkár viszonválaszában ezt megerősítette.

Szakács László (MSZP) azt tette szóvá, hogy az adminisztráció megváltoztatása miatt megnőttek a PET-CT várólistái és a társadalombiztosítás sem finanszíroz elég vizsgálatot. Mint mondta, évente 80 ezer embernek lenne szüksége ilyen rákdiagnosztikai vizsgálatra, azonban csak 30-31 ezerre van forrás, és csak 10-11 ezer valósul meg. Ha több pénzt biztosítana a kormány, akkor sem jó a jogi környezet - összegzett, változtatásokat sürgetve.Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára azt emelte ki: idén 20 ezerről 30 ezerre nőt a finanszírozott vizsgálatok száma és a korábbi 5-ről 9-re nőtt azon helyek száma, ahol PET-CT-t végeznek. Míg 2010-ben 100 ezer lakosból 107-re jutott ilyen vizsgálat, addig a többletforrások bevonása után 306 esetre emelkedett a szám, ami az Eurostat szerint a hetedik legjobb arány. A kormány hét év alatt 60 százalékkal növelte a rákbetegek gyógyítására fordítható keretet - mondta, hozzátéve: a beutalótól számítva átlagosan 10,4 nap alatt elvégzik a vizsgálatot a nem sürgős esetekben.A szocialista képviselő nem fogadta el a választ, a Ház azonban 104 igen, 29 nem és 1 tartózkodó szavazattal igen.Farkas Gergely (Jobbik) arról beszélt, hogy tíz éve egyik kormány sem emelte a hallgatói ösztöndíjakat, miközben az érintettek kiadásai jelentősen megnőttek. Ez kihat a továbbtanulásra, csak a kiváltságosok juthatnak be a felsőoktatásba - tette hozzá. A magas albérletárak, tanulmányi és közlekedési költségek miatt strukturális reformra lenne szükség és legalább 40 százalékkal emelni kellene a juttatásokat - mondta a képviselő, aki szerint a 12 milliárd forintos költségvetési többlet biztosítása csak szándék kérdése.Rétvári Bence, az Emmi államtitkára azt felelte: új ösztöndíjak bevezetésével és a felsőoktatási béremeléssel is igyekeztek javítani a terület helyzetén, emellett a diákhitel-konstrukcióknak is pozitív hatásuk volt. Jelezte azt is, hogy elindultak az egyeztetések a HÖOK-kal és közösen fogják kialakítani a megfelelő formákat. Értékelése szerint a Jobbik csak számításból, szavazatszerzési céllal foglalkozik a témával, mert ez a téma előnyösebb számukra, mint a pártfinanszírozási botrányuk Simicska Lajossal.Az ellenzéki politikus nem fogadta el a választ, a parlament azonban 104 igen szavazattal, 28 nem ellenében igen.Legény Zsolt (MSZP) azt kérdezte, van-e megrendelés a Fidesztől illetve a kormánytól arra, hogy az ügyészség eltussoljon bizonyos büntetőügyeket? A politikus azt mondta, hogy míg például Czeglédy Csaba ügyét a "kormánytól nem független oldalakon" szinte élőben lehet követni, addig a fideszes érintettségű ügyekről semmi sem szivárog ki. Ez csak a Fidesznek és a "Fideszt kiszolgáló ügyészségnek" az érdeke - tette hozzá.Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese azt mondta, hogy az ügyészség, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként, az állam büntetőigényét érvényesíti. Annak, hogy az ügynek ki a sértettje vagy érintettje a megítélés szempontjából semmilyen jelentősége nincs, mint ahogy annak sem, hogy egy bűncselekményt ki követett el - jelentette ki.Mirkóczki Ádám (Jobbik) azt mondta, hogy a magyar hatóságok érdemben nem sok mindent tudnak mondani az úgynevezett Soros-terv létéről vagy nemzetbiztonsági kockázatairól. Eközben naponta kerülnek napvilágra valóban kockázatos esetek, mint a "kötvénybiznisz", a moszkvai vízumgyár, a Kiss Szilárd-ügy, Ghaith Pharaon vagy Zaid Naffa tiszteletbeli jordániai konzul esetei. A közös szál, hogy ezek az ügyek szinte kivétel nélkül a kormány tagjaihoz, a kormányfőhöz vagy a kormányfő családjához köthetőek - jelentette ki.Ki jelent nagyobb nemzetbiztonsági kockázatot - tette fel a kérdést.Kontrát Károly belügyi államtitkár azt felete, hogy a nemzetbiztonsági bizottság korábbi, zárt ülésén már választ adott a képviselő kérdéseire. A Soros-terv létezik - tette hozzá.Ezután arról beszélt, hogy a Jobbik béruniós kezdeményezése megbukott. Az ellenzéki párt külföldi partnereire utalva azt mondta, hogy a béremelést a Jobbik egy "horvát neonácira, egy román kémre és egy uniós bürokratára" bízná Ezek jelentik az igazi kockázatot - fogalmazott az államtitkár.Demeter Márta (LMP) azt kérdezte, hogy a kormány miért nem folytat konzultációt a letelepedési kötvényekről. Húszezer bevándorlót hoztak ellenőrizetlenül Magyarországra és a schengeni-övezetbe, csak azért, hogy "kormány közeli offshore cégek 180 milliárd forintot kaszáljanak" - jelentette ki.Honnan tudták ezek az offshore cégek, hogy a megalakulásukat követő napon Rogán Antal egy őket segítő törvényjavaslatot nyújt be a parlamentnek? - kérdezte.Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt mondta, a képviselő nem kérdéseket tett fel, hanem kérdésnek álcázott rágalmakat. A letelepedési program nem bevándorlási, hanem befektetési kérdés, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy a magyar gazdaság ma már stabilabb lábakon áll - hangsúlyozta. Az igénylőket a TEK, a rendőrség, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal is vizsgálja - mondta.

NapirendA napirend elfogadása előtt elhangzott: Áder János köztársasági elnök átiratot küldött a parlamentnek, amely szerint a Miniszterelnökség államtitkárává nevezte ki Horváth Istvánt és Simon Róbert Balázst.Az Országgyűlés határozott arról, hogy - a kormány kezdeményezésére - kivételes eljárásban tárgyalja a felsőoktatási törvény módosítását, amelyről így már kedden szavazhatnak.A Ház ezután elfogadta napirendjét, majd arról is döntöttek a képviselők, hogy nem függesztik fel az LMP-s Hadházy Ákos mentelmi jogát.InterpellációkBudai Gyula azt firtatta, hogy pénzükhöz jutnak-e a Czeglédy Csaba által becsapott diákok. Kitért arra, hogy a baloldali politikus költségvetési csalás gyanúja miatt előzetes letartóztatásban van, a gyanú szerint az általa irányított bűnszervezet 2013-16 között több mint 3 milliárd forintos kárt okozott a magyar költségvetésnek. Megjegyezte: a Gyurcsány Ferenchez köthető Altustól 80 milliós kölcsönt vett fel Czeglédy Csaba, hogy a diákok elmaradt bérét kifizesse, de ezt nem tette meg. Idén május-júniusban fizetésképtelenség következett be, s közel ezer diák nem kapta meg a járandóságát, egészen a mai napig. Azt kérdezte: tervezi-e a kormány a mintegy ezer diák kártalanítását?Völner Pál államtitkár kijelentette: az a legfontosabb, hogy a kárrendezés minél előbb megtörténjen. Megjegyezte: megdöbbenve értesültek arról, hogy sajtóhírek szerint több baloldali politikus azt tervezi, nyíltan kiállnak Czeglédy Csaba mellett, aki tisztességes diákokat rövidített meg. Jelezte: a Fidesz frakcióvezetője október 10-én országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, s ebben méltányosságon alapuló kárrendezésre kéri a magyar kormányt. Ezzel út nyílna a lehető leggyorsabb kárrendezésre, reméli a szocialisták is támogatják majd a javaslatot. Ugyanakkor a károkozó ezzel nem mentesülne a kár megfizetésének kötelezettsége alól – jelezte.A képviselő a választ elfogadta.Szilágyi György felidézte, hogy 1,5 évvel ezelőtt delegálták a kéményseprő-szolgáltatást a katasztrófavédelemhez, s annak kijelölt szervezete a feladat súlya alatt kapitulált. Értékelése szerint ennek beismerése a belügyminiszter által a közelmúltban benyújtott törvényjavaslat, aminek egy célja van: a felelősséget szeretnék áthárítani a magyar emberekre. Hozzátette: az államnak meg kell tartania a kötelező kéményseprést és ellenőrzést. Ha ezt a jövőben meg kell rendelni, akkor az nem lesz eltúlzott adminisztrációs teher? - utalt a módosítás indoklására. Azt kérdezte: mikor látják be, hogy az átalakított szolgáltatás működésképtelen és veszélyes?Pogácsás Tibor államtitkár válaszában arról beszélt, hogy már 2014-ben súlyos problémák jelentkeztek a közszolgáltatásnál, több megyében ellátási zavarok merültek fel. A tevékenység szinte csak a díjak beszedésére korlátozódott, soha nem látott mennyiségben kellett hatósági eljárást lefolytatni - sorolta, hozzátéve: sok helyen elmaradt évekre-évtizedekre a kémények ellenőrzése.Kiemelte: a tüzelőberendezések és kémények felülvizsgálatát a társasházaknál, tömbházaknál el kell végezni ezentúl is, s a polgárok megrendelésére térítésmentesen a családi házaknál is így kell tenni.A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament 107 igen és 29 nem szavazattal jóváhagyta.Varga László a megyei jogú városok fejlesztése programmal összefüggésben a miskolci fejlesztésekről érdeklődött. Felidézte Orbán Viktor kormányfő városban tett 2,5 évvel ezelőtti látogatását és kiemelte: az akkori bejelentések szerint megépül a Miskolc-Kassa autópálya. A fejlesztések tartalmazzák az okos város programot, a térfigyelő kamerák számának 500-ra emelését, az ipari területek fejlesztését, kutatás-fejlesztési központot, turisztikai beruházásokat. Megjegyezte: a fejlesztések ügyében azonban nem nagyon történt semmi. Azt kérdezte: mikorra várható előrelépés?Kósa Lajos, megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter arról tájékoztatott, hogy számos projekt előrehaladott állapotban van. Kifejtette: az M30-as gyorsforgalmi út engedélyezési eljárása folyamatban van, ez év végén, jövő év elején lezárul. Az okos város program részeként folyik a kamerarendszer eszközeinek beszerzése. A létesülő két ipari park közül az egyiknél már a szerződéskötéseknél tartanak. Összegzése szerint a miskolciak fogják érezni a program jótékony hatását.Kitért arra is, hogy a program során Miskolc városával a negyedik legnagyobb összegre kötött szerződést a kormány. Kósa Lajos jelezte: a szerződés esetleges módosítására nyitott, felmerültek olyan elemek, amiket érdemes megfontolni, ez azonban a keret bővítését nem jelentheti, s részletes egyeztetőtárgyalások szükségesek.A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament 104 igen, és 25 szavazattal jóváhagyta.Hadházy Ákos (LMP) arról beszélt: a mozgáskorlátozottak úgy vásárolhatnak 600 ezer forint állami támogatással autót, ha kötelezően kölcsönt vesznek fel a Duna Lízing Kft.-től. A cég 17,4 százalékos THM-mel dolgozik, míg a piacon 4-5 százalékos is elérhető - tette hozzá, szóvá téve, hogy a konstrukció csak a Lehetőségautó Kft.-nél elérhető. Azt kérdezte, tervezik-e eltörölni a rendelkezést, könnyítik-e a visszafizetést és változtatnak-e az adminisztratív terheken.Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára válaszában kitért arra, hogy az LMP-s képviselő korábban egy parkolóhely miatt évekig akadályozta fogyatékkal élők foglalkoztatását.A kérdésre pedig azt közölte: megduplázták, illetve megháromszorozták az állami támogatást az autóvásárláshoz, a konstrukciót pedig mintegy 3500-an vették már igénybe. A részt vevő cégeket pályázaton választották ki, a cél pedig az volt, hogy az érintettek jó műszaki állapotú autóhoz jussanak, kedvező feltételekkel.Az ellenzéki képviselő nem fogadta el a választ, a parlament viszont igen, 101 igen és 29 nem szavazattal.Szabó Sándor (MSZP) szerint a kormány lemondott a gondozásra szoruló idős emberekről. Kifogásolta, hogy szigorították a házi segítségnyújtáshoz való hozzáférést, ma már az idősotthonokba is nagyon nehéz bekerülni, aki pedig bejut, attól nagyon sok pénzt kérnek el. Bírálta továbbá a szülőtartás intézményét.Azt is mondta, hogy ha megfelelően működne a szociális és egészségügyi alapellátás, sokak halála megelőzhető lenne.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt válaszolta: az MSZP-kormányok rezsit emeltek, és elvettek egyhavi nyugdíjat a nyugdíjasoktól. Közölte: 2010-ben 75 ezren részesültek házi gondozásban, most 107 ezren, ami 40 százalékos emelkedés, és az időseket otthon gondozó emberek száma is jelentősen nőtt.A szocialista politikus nem fogadta el az államtitkári választ, a parlament viszont támogatta 107 igen szavazattal, 28 nem ellenében.Apáti István (Jobbik) arról beszélt, hogy még csak október közepe van, de már most jelentős a tűzifahiány, ahol pedig lehet kapni, ott nagyon drága, ugyanis jelentősen emelkedett egy év alatt a tüzelőanyag ára.A Jobbik szerint a tűzifa áfatartalmát 5 százalékra kellene csökkenteni vagy áfamentessé tenni – közölte.Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált: az áfacsökkentési javaslat ellenzéki műfaj, mert "nincs benne felelősség". Akárki kormányoz, annak be kell tartani az EU irányelveit, amelyek szerint ha a tűzifa áfakulcsa csökkenne, akkor a szénét és a földgázét is mérsékelni kellene - mondta, közölve, hogy nem támogatják a Jobbik javaslatát. Emlékeztetett egyúttal arra a belügyminisztériumi programra, amely alapján sokan kaphatnak tűzifát, szenet ingyen.Apáti István a választ nem fogadta el, ellentétben az Országgyűléssel, amely megszavazta 109 igennel, 28 nem mellett.Sallai R. Benedek (LMP) a termőföld-privatizáció eredményéről szólva azt mondta: 8745 adásvételről talált dokumentumot, 3500 vevőről van szó. Az agrárkormányzat viszont 30 ezer vásárlóról beszél – jelezte.Szerinte egyébként szó sincs arról, hogy kisgazdálkodók vettek volna földet, hanem valójában "60 nagygazdáról van szó", és "ez egyszerűen földrablás volt".Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter azt válaszolta: az LMP-s képviselő keveri a földértékesítést és a földhaszonbérletet. A 30 ezer földművesről szóló adat tény és való - jelentette ki, felhívva a figyelmet arra, hogy nemcsak liciten és elővásárlással lehetett földet venni, hanem a 3 hektár alatti értékesítések is ebbe a körbe tartoznak. Minden harmadik földműves tudott földet venni a programban - mondta, megjegyezve: Sallai R. Benedek "összesen 2325 hektár földet próbált megpályázni", végül 237-et nyert, de ha sikerült volna az eredeti terve, akkor 49 gazdát fosztott volna meg a földhöz jutástól.Sallai R. Benedek nem fogadta el a miniszteri reagálását, szemben a Házzal: a képviselők 106 igen vokssal, 25 nem ellenében megszavazták.Németh Szilárd (Fidesz) arról beszélt, hogy az SZDSZ ugyan megszűnt, ám "politikusmúmiái" időről időre külföldi "turnéra indulnak", és megszólalásaik lényege - "a baloldali hagyományok egyenes folytatásaként" - a hazudozás, az ország pocskondiázása. Demszky Gábor volt főpolgármester például a magyarországi sajtószabadság lábbal tiprásáról beszél, Magyar Bálint volt oktatási miniszter pedig szintén lejárató cikket írt hazájáról, majd az Egyesült Államokban tartott előadást, ahol egy magyar diplomata azonban szembesítette a "hazudozót" – mondta.A magyar diplomáciai karnak kötelessége a magyar érdekek képviselete külföldön - jelentette ki.Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt felelte: a magyar diplomaták a jövőben is meg fogják védeni az országot. Az pedig, hogy ez sokáig nem így volt, a szocialista, majd az azt követő posztszocialista múltból fakad - mondta. Szerinte ez a korábbi időszak a nemzeti önbecsülés szisztematikus rombolását hozta, a külpolitika egyedüli zsinórmértéke a megfelelési kényszer volt. Az elmúlt évek azonban bizonyították, hogy "szakítottunk ezzel, és kiállunk országunk becsületéért" - tette hozzá.Németh Szilárd elfogadta a választ.Korózs Lajos (MSZP) azt mondta, hogy a kormány az elmúlt években mintegy húsz százalékkal csökkentette a közgyógyellátás támogatását. Ez az összeg azért is csökkenhetett, mert a kabinet korábban több ellátási formát is megszüntetett - jelentette ki.A kormány jövőre is csak annyit tesz, hogy öt százalékkal emelik meg a támogatás jövedelemküszöbét - folytatta a képviselő.Eközben az ápolási díj ugyan kis mértékben emelkedett, de közel sem jár ahhoz az összeghez, ami megilletné az ápolásban résztvevőket - bírált Korózs Lajos.A válaszadó Rétvári Bence, az Emmi államtitkára azt felelte, hogy 2007-ben éppen a képviselőhöz kötődött az az intézkedés, ami miatt a kiemelt szociális intézményekben élő időseknek 100 ezer, a többieknek pedig 30 ezer forintos normatíva-csökkentést kellett elszenvedniük. Az idősek és a rászorulók csak megszorításokat kaptak a szocialistáktól - jelentette ki.A házi segítségnyújtásban részesülők száma 2010 óta 40 százalékkal nőtt és kétszer annyi dolgozó segíti őket, mint korábban - hangsúlyozta az államtitkár.Korózs Lajos erre reagálva azt mondta, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerint rekordszámú rászoruló található a szociális várólistán. "Hogy a Szűz Máriában van", hogy az államtitkár ezek ellenére "dicshimnuszokat zengedezik" – kérdezte.A választ a képviselő nem fogadta el, a parlament viszont 106 igennel 25 nem ellenében megtette ezt.Hegedűs Lorántné (Jobbik) arról beszélt, hogy az alkalmazásban álló munkavállalók keresete "gyalázatos módon" elmarad a nyugat-európai társaikétól. A Jobbik eközben folyamatosan szorgalmazza a költségvetési intézményekben foglalkoztatottak béremelését – hangsúlyozta.Minderre meglenne az alap, ha a kormány nem a felcsúti kisvasút meghosszabbítását, a Várba költözést vagy a Liget-projektet erőltetné, vagy ha újra gondolnák a tao-támogatások rendszerét – fogalmazott.Mikor hajlandó a kabinet cselekedni a bérfelzárkóztatás területén? - kérdezte.Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerő-piaci államtitkára azt mondta, hogy a bérfelzárkózás jelentős mértékben megvalósult az elmúlt hét évben. Ez a folyamat felgyorsult az utóbbi két esztendőben - tette hozzá.A reálbér értéke 2010 óta körülbelül 35 százalékkal emelkedett, de ez a növekedés a három és többgyermekes családokban meghaladta az ötven százalékot – hangsúlyozta.A képviselő helyett a Ház fogadta el a választ 108 igennel 29 nem ellenében.Szászfalvi László (KDNP) arról kérdezett, hogy mely területeken újult meg a kormány és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás. A korábbi, 1998-as megállapodásban a kormány és református egyház közötti viszony alapelveit erősítették meg – emlékeztetett.Soltész Miklós államtitkár először Korózs Lajos korábbi szavaira reagált. Felszólította a szocialista frakciót és a képviselőt, hogy kérjen bocsánatot a "minősíthetetlen, elfogadhatatlan trágárságért".A református egyház által fenntartott közfeladatokat ellátó intézmények az állami, önkormányzati intézményekkel azonos működési és fejlesztési forrásokra pályázhatnak - közölte. A kormány figyelembe veszi, hogy az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének érdekébe adó és más kedvezményben is részesülhet - emelte ki. A kabinet elismeri, hogy a kórházakban és az egészségügyi intézményekben végzett lelkészi szolgálat a testi és lelki egészséghez való jog érvényesülésének fontos része, ezért a lelkészek számára biztosítják az adott intézményben dolgozó egészségügyi alkalmazottak juttatásait - mondta.A képviselő a választ elfogadta.Sallai R. Benedek (LMP) azt firtatta a paksi erőművel összefüggésben, hogy a beruházás első csúszását hogyan kell értelmezni. Mint mondta, általuk folyamatosan prognosztizált tendencia, hogy minden atomerőmű megvalósítása csúszik, s többe is kerül a tervezettnél. A rendszerváltás óta egyetlen reaktor, blokk sem épült meg a tervezett időn belül, s a költségek növekedésének oka az időcsúszás. Kitért arra is, hogy Ausztria azt tervezi, megtámadja Paks II-t. Milyen költségnövekedésről és időbeli csúszásról tud még beszámolni a miniszter? - tette fel a kérdést.Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter úgy reagált, a két blokkra szükség van, ezt mondta ki Brüsszel is. Hozzátette: hat kérdésben vizsgálódtak, s mindegyikben a magyar félnek adtak igazat, beleértve a költségek megtérülését is. Kitért arra is, hogy 300 engedélyt szereztek meg eddig a beruházással összefüggésben. Közlése szerint a csúszás a brüsszeli engedélyezés időeltolódása miatt következett be. A költségekről jelezte: 12,5 milliárd eurót hagyott jóvá Brüsszel. A miniszter rögzítette: Paks II. megépítése az egyértelmű garanciája a rezsicsökkentésnek.A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament 102 igen, 12 nem és 15 tartózkodó szavazattal jóváhagyta.A szegénység elleni küzdelem világnapjáról, a hétvégi tatai és devecseri időközi választásokról, a keresztényüldözésről és a nemzeti konzultációról volt szó hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából arról beszélt, hogy a Fideszt nem érdekli ez a téma, a miniszterelnök ehelyett "inkább küzd a saját kitalált démonaival: Brüsszellel, Sorossal, nihilistákkal, kommunistákkal, alpinistákkal, biciklistákkal, erőspistákkal". Hangsúlyozta: biztos megélhetésre és igazságos Magyarországra van szükség, ezért a kormánynak 2018-ben mennie kell.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta: az MSZP ismét elbagatellizálja a bevándorlás kérdését, amikor "erőspistához" hasonlítja a Magyarországra és Európára leselkedő veszélyt. Hozzátette: az az MSZP beszél most szociális érzékenységről, amely kormányzása alatt minden esetben a multik érdekeit szolgálta ki, emelte a gáz és a villany árát, elvett egy havi nyugdíjat és egyhavi bért a közszolgálatban dolgozóktól. Ezzel szemben a Fidesz növelte a nyugdíjat, életpályamodelleket indított és többet költ oktatásra is.Z. Kárpát Dániel (Jobbik) a hétvégi devecseri polgármesterválasztás eredményét - amelyen a jobbikos jelölt nyert - úgy értékelte: a Jobbik és Vona Gábor az egyetlen kihívó, amely képes a Fidesz leváltására 2018-ban. Szerinte a Fidesz a program alapú viták helyett a "bulldózerben" hisz, a sajtószabadságot jórészt felszámolta, a független szervezeteket pedig politikai szerepvállalásra kényszeríti. Közölte: a Jobbik a héten devizahiteles kerekasztalt hív össze, ahová várja a kormány és a bankszövetség képviselőit is.Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára elmondta: a kormány hivatalba lépése óta számos eszközzel segítette a devizahiteleseket, de ezek jelentős részét a Jobbik nem támogatta. Az időközi választások közül a tatait emelte ki, ahol a fideszes jelölt nyert, a jobbikos viszont a harmadik lett, az MSZP-s mögött. "Azt majd vitassák meg egymás között, hogy ki a kihívó, Gyurcsány Ferenc vagy egy másik oligarcha, akinek történetesen egy pártja is van" – fogalmazott.A Jobbik "balliberális fordulatáról" szólva kiemelte: a Helsinki Bizottság és a Jobbik is megtámadta a nemzeti konzultációt.Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője azt mondta: a kormány legnagyobb ellensége a valóság, hiszen az ellenzék bármit kérdez, a kormány képviselői vagy "sorosoznak vagy brüsszeleznek". Az ellenzéki pártoktól azt kérte támogassák a devizahitelesekről szóló parlamenti vitanapot, mert százezrek várják, hogy ügyükről az Országgyűlés tárgyaljon. Szerinte a miniszterelnök nem hajlandó tudomást venni a magyar emberek valóságáról, miközben például az emberek négyötödének gondot okoz egy váratlan kiadás. Soros György-plakátokkal nem lehet jóllakni, ebből nem lehet téli cipőt vásárolni a gyereknek - fogalmazott az LMP miniszterelnök-jelöltje, aki a kormányváltást akaróknak azt üzente: "én valóságban élek, és a valóság a mi oldalunkon áll".Rétvári Bence ugyanakkor azt mondta: a valóság az, hogy a Momentum nagyon az LMP sarkában van, ezért muszáj radikálisabb hangot megütni a Parlamentben. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány munkahelyteremtéssel és adócsökkentéssel küzd a szegénység ellen, és pár éve, 2012-ben még 2,5 millióval több ember mondta, hogy egy váratlan kiadás gondot okozna neki.Rétvári Bence (KDNP) a kormány keresztényüldözés elleni tevékenységéről szólva azt mondta: miközben Brüsszelből támadást indítottak Magyarország ellen 1200 fő kvóta szerinti áttelepítése miatt, a magyar kormány a Irakban és Libanonban közel ezer család lakhatásáról gondoskodott, vagyis jóval több embernek biztosította az újrakezdési lehetőséget, mint amennyiről a kvóta szólt.A képviselő beszámolt a múlt heti keresztényüldözés elleni nemzetközi konferenciáról, amelyen közlése szerint a vallási vezetők egyike sem kérte, hogy tömegesen kvóta szerint embereket telepítsenek be Európába, ellenben megköszönték Magyarország segítségét.Balog Zoltán miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az ügyben teljes egyetértés van a pártok között, hiszen egyhangúan fogadta el a Ház az erről szóló határozatot.Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a devecseri időközi választásokra reagálva azt mondta: el kell ismerni, hogy a Jobbiknak is lehet egy választáson esélye, ha a kormánypártok nem állítanak jelöltet.A frakcióvezető a nemzeti konzultációról szólva indokolatlannak tartotta, hogy a Helsinki Bizottság, amely a legliberálisabb módon képviseli a szabadságjogokat, korlátozni akarja a kormány véleménynyilvánítási szabadságát. AZ LMP-t arra kérte, hogy járjon közben az európai zöldeknél, hogy ne kerüljön sor egy újabb "Tavares-féle ámokfutásra" az Európai Parlamentben. Felhívta a figyelmet arra: lehetetlen helyzetet eredményezne egy olyan terv elfogadása, amelyben állandó felső keret nélkül, egy menekült kérelmező automatikusan kötelezően nyerne elhelyezést, az ezt nem vállaló tagállamok ellen pedig szankciókat léptetnének életbe.Dömötör Csaba államtitkár szerint a magyar ellenzéki vezetők azon versenyeznek, ki tudja hangosabban elbagatellizálni a bevándorlás ügyét, miközben gőzerővel zajlik Brüsszelben az ezzel kapcsolatos terv végrehajtása.