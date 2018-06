OGY - A költségvetésről, a cafeteriáról, a kilakoltatásokról

1. rész Biztonsági kérdésekről, külpolitikáról, a cafeteriáról és a CEU-ról is beszéltek a képviselők hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.



A képviselők az ülés elején néma felállással emlékeztek meg Komor Sándor egykori MDF-es képviselőről és Nyers Rezső volt MSZP-s képviselőről, akik az elmúlt héten hunytak el.



DK: a kormány orosz nemzeti érdeket szolgál



Vadai Ágnes, a DK képviselője azt kérte számon a kormányon, hogy a magyar államigazgatásban és az országgyűlési képviselők számítógépén is az orosz titkosszolgálattal együttműködő, moszkvai székhelyű Kaspersky Lab nevű cég vírusirtói futnak. Azzal vádolta a kormányt, hogy bár biztonságról és nemzeti érdekről beszél, közben kiszolgáltatja Magyarországot Oroszországnak és orosz nemzeti érdekeket szolgál. "Pávatáncnak" minősítette, hogy eközben a fideszes EP-képviselők az Európai Parlamentben támogatták az európai kibervédelem megerősítését a kínai és orosz támadásokkal szemben.



Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár visszautasította Vadai Ágnes "minden alapot nélkülöző, gyalázatos, hazug" állítását az orosz érdekek szolgálatáról. Hangsúlyozta: a szocialisták kormányzása alatt nem volt közbiztonság és a nemzetbiztonság is veszélyben volt. Hozzátette: bírósági ügy is van abból, hogy a szocialisták kormányzása alatt orosz titkosszolgálati embereket hívták be Magyarországra.



Közölte: mára Magyarország a világ tizenötödik legbiztonságosabb országa, 2010 óta 50 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. A magyar kibertér védelme biztosított, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet semmiféle adatvesztést nem állapított meg, Magyarország és a magyar emberek biztonságban vannak - hangsúlyozta Kontrát Károly.



MSZP: sok kárvallottja van a cafeteria átalakításának



Korózs Lajos, az MSZP képviselője arról beszélt, hogy négy társadalmi csoport: a munkások, a közszférában dolgozók, a nyugdíj előtt állók és a fiatalok a kárvallottjai a cafeteriarendszer kormány által tervezett átalakításának. Bírálta, hogy megszűnik a kedvezményes adózása az étkezési utalványnak, a helyi bérletnek, az iskolakezdési támogatásnak, az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási pénztáraknak, valamint a 100 ezer forintos készpénzben adható támogatásnak, a lakhatási támogatásnak és a diákhitel-visszafizetésnek. Szerinte egy fiatal munkavállaló 50-60 ezer forinttól is elesik az intézkedés miatt.



Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára arra emlékeztette Korózs Lajost, hogy a szocialista kormányok egyhavi fizetést vettek el a közszférában dolgozóktól, egyhavi nyugdíjat az idősektől, valamint emelték az áram és a gáz árát, viszont ellenzékben nem szavazták meg a Fidesz-kormány adócsökkentési és béremelési intézkedéseit.



Hangsúlyozta: nem helyettesítheti utalvány az elvégzett munkáért járó bért, a kiterjesztett cafeteriarendszer viszont ebbe az irányba ment el. Azt mondjuk most ki, hogy az elvégzett munkáért tisztességes bért kell kifizetni - indokolta az átalakítást az államtitkár. Jelezte, hogy a cafeteria nem szűnik meg, hiszen a SZÉP-kártyán bizonyos juttatások megmaradnak, amelyek a belföldi turizmus irányába terelik a magyar munkavállalók fogyasztását.



LMP: a kormány a szövetségeseivel ellenséges, az ellenségeivel szövetséges



Ungár Péter, az LMP képviselője az elmúlt 8 év külpolitikáját úgy értékelte: a magyar kormány a szövetségeseivel ellenséges, ellenségeivel pedig szövetséges politikát folytatott. A kormány "állítsuk meg Brüsszelt" kampányát felidézve arra kérte a külügyminisztérium képviselőjét, hogy egy példát mondjon, amikor Moszkvával szemben képviselték a magyar érdekeket. A határon túli magyarok képviseletéről szólva azért bírálta a kormányt, hogy a V4-ek elnökségének prioritásai közé nem került be az őshonos kisebbségek ügye, Magyarország gazdasági érdekeinek képviselete kapcsán pedig azt rótta fel, hogy a kereskedőházak nem hoznak gazdasági előnyt.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára azt mondta: nem az LMP alakítja a kormány külpolitikáját. Hangsúlyozta: az LMP nem ismerte fel az illegális bevándorlás veszélyeit, és nem érdekli a magyar emberek véleménye, akik népszavazáson, nemzeti konzultáción és a választásokon is elmondták álláspontjukat erről. Hozzátette: Magyarország a határok védelme, a kvóta elutasítása, és a hot spotok Európán kívüli felállítása mellett van, elutasítja a terrorveszélyt, a párhuzamos társadalmakat és a bűnözés növekedését. Erős nyomás alatt vagyunk, de kitartunk ebben a harcban - jelentette ki.



Párbeszéd: működhet ősztől a CEU?



Mellár Tamás (Párbeszéd) szerint a kormány továbbra is lebegteti, hogy megadja-e a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetemnek a működési engedélyt szeptembertől. Szerinte a CEU minden követelménynek eleget tett. A képviselő - aki konzervatív közgazdásznak nevezte magát - azt mondta, komoly értéket képvisel a liberális intézmény, amely rendre az első kétszáz között szerepel a felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorában.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára bírálta Mellár Tamást, mert szerinte a képviselő megszegte választóinak tett ígéretét azzal, hogy beült a Párbeszéd-frakcióba, ehhez csak adalék az, amit a képviselő a "Soros-egyetemről" elmondott.



Hozzátette: azt kérik Soros György egyetemétől, tartsa be a törvényeket. Elmondta, a CEU volt az egyetlen külföldi egyetem, amelyik nem hajtotta végre, hanem tiltakozott a felsőoktatási törvény módosítása ellen. Az államtitkár visszautasította, hogy a CEU lenne a legjobb magyar egyetem. Kiváló magyar egyetemek vannak - mondta Rétvári Bence, példaként említve, hogy a Semmelweis Egyetem rendre az első ötszázban szerepel a nemzetközi rangsorokban. 2. rész A 2019-es költségvetési törvényjavaslatról és a brüsszeli politikáról is szó volt hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.



Jobbik: álvalóságra épül a jövő évi költségvetés



Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azt mondta, vitába száll azzal a Fidesz-KDNP-s "álvalósággal", amely a jövő évi költségvetésből kiolvasható, hogy Magyarországon jól mennek a dolgok. Kevesellte az oktatásra és az egészségügyre jövőre tervezett forrásokat, majd közölte, a 2019-es büdzsé legnagyobb vesztesei a fiatalok, a magyar jövő. A lakhatási válság megoldása érdekében nem történik semmi - mondta.



Ha valóban olyan fényesen áll a magyar gazdaság, akkor a 27 százalékos világrekord áfa csökkentése miért nem merül fel? - kérdezte, hozzátéve: "egy demográfiai tél" közepén miért nem keresnek forrást legalább a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfájának 5 százalékra történő csökkentéséhez. Szorgalmazta, hogy a Magyar Nemzeti Bank teljes egészében fizesse be a nála keletkező profitot osztalékként a költségvetésbe.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a fiatalokat érintő kormányzati intézkedések között említette a fiatal házasok adókedvezményét, az otthonteremtési programot, amelyre még több forrás lesz jövőre. Felhívta a figyelmet arra, hogy Európában Magyarországon van az egyik legalacsonyabb jövedelemadó-kulcs.



Az államtitkár azon véleményét hangoztatta, hogy a pénzügyi, szervezeti és morális válságban lévő Jobbik nem kérheti morális alapon számon a kormányt különböző ügyekben. Az elmúlt hetek történéseit nézve a Jobbiknak "mákszemnyi" alapja sincs erre - közölte. Hozzátette, a jobbikosok saját pártjuk környékén sem tudnak rendet tartani.



KDNP: tudatos népességcserét akar Brüsszel



Nacsa Lőrinc (KDNP) szerint az első számú európai kérdés a migráció. A brüsszeli bevándorláspárti erők és a migrációt elősegítő Soros-hálózat - folytatta - továbbra is a bevándorlók behozatalán dolgozik. Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője ki is mondta: a bevándorlás életbe vágóan fontos az EU számára - idézte.



Úgy értékelt, "a Soros-hálózat és a vele szövetséges brüsszeli politikusok pénzügyi és politikai érdekekből tudatos népességcserét akarnak végrehajtani Európában". Szemünk előtt zajlik a Soros-terv végrehajtása - hangoztatta.



Közölte: ezek a bevándorláspárti erők teljes erővel támadják Magyarországot. Jelezte, hétfőn az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában (LIBE) Magyarország elleni támadásra készülnek, el akarják fogadni a hazugságoktól hemzsegő "Soros-jelentést".



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, a magyar kormánynak 2015 óta ugyanaz az álláspontja a bevándorlás kérdésében. A magyar kormánynak az ország szuverenitásának megvédése a fontos, továbbá az, hogy a magyar emberek ügyeiről Magyarországon döntsenek, illetve elutasítja és veszélyesnek tartja a bevándorlást - ismertette.



Szerinte az védi meg az európai kontinenst, aki megvédi az unió külső határait.



Fidesz: a 2019-es költségvetés megvédi Magyarországot a migrációs és gazdasági veszélyektől



Kocsis Máté (Fidesz) emlékeztetett arra, hogy a héten kezdődik az Országgyűlésben a 2019-es költségvetési törvényjavaslat vitája. A jövő évi büdzsét a biztonságos növekedés költségvetésének nevezte, amelynek szerinte négy pillére van: a biztonság megőrzése, a gazdasági növekedés fenntartása, a családok támogatása és a teljes foglalkoztatás elérése.



Véleménye szerint a költségvetés megadja azt a stabilitást, amelyre a következő években szükség lesz. Indoklásként hozzátette: két válság terjed a világban, a migrációs és a gazdasági válság.



Úgy értékelt, 2010 óta nagy utat tett meg Magyarország, visszaszerezte gazdasági önrendelkezését és stabilizálta pénzügyi helyzetét. Közölte azt is, az ország 2012 óta és jövőre is eleget tesz az unió által elvárt 3 százalék alatti hiánycélnak. Tartós, 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel és a reálbérkeresetek emelkedésével számolnak - jelezte, hozzátéve, a kormány saját forrásból 4000 milliárd forintot fordít fejlesztésekre.



Dömötör Csaba államtitkár válaszában azt mondta, Magyarország csak akkor erősödhet tovább, ha közben képes fenntartani a biztonságát. A világgazdasági eseményeket nézve sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a biztonságra - közölte. Ismertetése szerint jövőre közel 350 milliárd forint lesz közbiztonságra, 25 milliárd forint jut terrorelhárításra, a honvédség 512 milliárd forintból gazdálkodhat. Szólt a költségvetési tartalékok 50 százalékos emeléséről.



Kitért a következő uniós költségvetés tervezetére és szembeállította a magyarral. Azt mondta, a két javaslatot egy egész világ választja el egymástól: míg a magyar költségvetés a növekedést és a biztonságot tartja szem előtt, addig a brüsszeli - jelenlegi formájában - a bevándorlást támogatja, rontja a versenyképességet és hosszabb távon a gazdaság sorvadásához vezethet.



Az államtitkár szerint a brüsszeli költségvetés a bevándorlóknak adna több pénzt a klasszikus uniós források rovására. A magyar álláspontot ismertetve közölte, a határokat nem menedzselni, hanem megvédeni kell, a hatékony önvédelem a határok megvédésével kezdődik, erre kell több pénz. 3. rész A napirend és nemzetközi megállapodások elfogadása után az interpellációk tárgyalására tért át az Országgyűlés a hétfői ülésén. Ezek között szóba került a bankok adóztatása, és a lakhatási helyzet, a kilakoltatások is.



Áder János államfő június 23-ától a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárává nevezte ki Vargha Tamást - hangzott el.



A Ház döntött arról, hogy a jövő évi költségvetés javaslatát 30 órás időkeretben tárgyalja, az adótörvény-módosításokat, valamint a költségvetést megalapozó törvénymódosításokat 5-5 órában.



Az Országgyűlés egyetlen változtatással fogadta el az előzetesen közzétett napirendjét a hétre: a képviselők nem szavaznak a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről. Határozathozatalok A Ház 161 igen szavazattal, 1 ellen- és 7 tartózkodás mellett fogadta el a Magyarország Kormánya és a Jordán Hásimita Királyság kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló javaslatot.



Egyhangúlag, 171 igen szavazattal fogadták el a képviselők a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodást.



Ugyanilyen szavazatszám mellett, egyhangúlag döntöttek az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről. Interpellációk Jobbik: mit tesznek a bankok nagyobb adóztatásáért?



Volner János (Jobbik) azt kérdezte: kíván-e a kormány tenni azért, hogy a bankok ne hárítsák át az emberekre a rájuk rótt közterheket, valamint azért, hogy az eddiginél keményebben adóztassák a pénzintézeteket?



Felidézte, tavaly, rekordnyereségre tettek szert a bankok, idén az első negyedéves eredményük 160 milliárd forint volt. A nagyobb bankok esetében mégis elengedték a bankadó egy részét - kifogásolta, ahogy szerinte a kabinet elnézi a tranzakciós illeték áthárítását is a lakosságra.



Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára arra mutatott rá, hogy 2016-ig veszteséget könyveltek el a pénzintézetek vagy nem volt nyereségük. Ennek oka, hogy a kormány megoldotta a devizahiteles kérdést, így a bankoknak ezermilliárd forintot kellett jóváírniuk a hitelfelvevőknek.



A banki különadóról megjegyezte: az valóban csökkent, de a 0,21 százalékos mértékével még mindig a legmagasabb bankteher az unióban. A tranzakciós illetékről kijelentette: a jövő évi adótörvények értelmében a magánszemélyek 20 ezer forintig illetékmentesen tudják majd intézni pénzügyi műveleteiket.



A képviselő nem fogadta el a választ, azt a Ház szavazta meg 115 igen szavazattal, 44 nem ellenében.



MSZP a kilakoltatásokról



Kunhalmi Ágnes arról beszélt, hogy májussal véget ért a kilakoltatási moratórium, amit szerinte a kormány csak azért hosszabbított meg idén, hogy a választások előtt az emberek ne lássák, hogy utcára rakják a családok tömegeit.



Az MSZP-s képviselő kiemelte: ma ismét családok ezreit, közte számos devizahitellel rendelkezőt érint ez a kérdés, akiknek az állami mentőövek nem segítettek. Emellett az önkormányzati bérlakásokból is hontalanná válhatnak az emberek, a késedelmes jelzáloghitelek száma pedig tavaly 120 ezer körül volt. Összegzése szerint akár a negyvenezret is elérheti a kilakoltatások száma idén, s célzott állami segítség nélkül az önkormányzatok nem tudják a lakhatási válságot kezelni.



"A magáncsőd maga a csőd", a nemzeti eszközkezelő is bedugult mostanra - sorolta a szocialista politikus, s azt kérdezte: miért nem tesznek semmit, hogy 10 ezrek normális lakhatáshoz jussanak?



Tállai András, a pénzügyi tárca államtitkára szerint a képviselő saját korábbi kormánya politikája elé tartott tükröt, s amit okoztak, azt a Fidesz-kormányon kéri számon.



Mint rámutatott: 2002-ben még 15 százaléka volt a devizahitelek aránya, 2007-re 60 százalékra nőtt, 2008-ra már kétmillió magyar embert érintettek, s az így okozott társadalmi válságot 2010-től a Fidesz-kormánynak kellett a helyére tennie.



Jelenleg 5200 ingatlan-árverés van folyamatban - jegyezte meg. Hozzátette: a kormány az elmúlt két ciklusban a devizahitel-válságot több lépcsőben, alapvetően megoldotta. Ma már csak olyan hitelt lehet felvenni, ami mögött biztos jövedelem áll. Szerinte komoly eredményeket értek el, amit nemzetközi szinten is elismernek.



A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament 115 igen, 38 nem és 1 tartózkodó szavazattal jóváhagyta. 4. rész Az ukrán állampolgároknak folyósított nyugdíjakról, a hatvani bűzszennyezésről és a fiatalok külföldre vándorlásáról volt szó az interpellációk között hétfőn az Országgyűlésben.



DK az ukrán nyugdíj-bizniszt tette szóvá



Varju László arról beszélt, hogy Magyarország és Ukrajna még 1962-ben kötött egyezményt, ami a két ország polgárainak szociális ellátásáról szólt, s ez vált alapjává - szavai szerint - az ukrán "nyugdíj-biznisznek". Ennek lényege, hogy ukrán állampolgároknak a magyar nyugdíjkassza folyósít az ukránt sokszorosan meghaladó nyugdíjat. Közölte: a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok letárgyalták és előkészítették ennek az egyezménynek a felmondását, de a Fidesz-kormány 2010 óta nem igyekszik ettől megszabadítani a magyar költségvetést. A problémát újra és újra napirendre kell venni - mondta, és azt kérdezte: miért mulasztották el felmondani az egyezményt, hány ember és mennyi nyugdíjat kap ilyen módon.



Rétvári Bence, az Emmi államtitkára közölte: a szocialista kormányoknak, illetve elődeiknek több alkalommal lett volna módjuk felmondani az egyezményt de nem léptek. Nyoma sincs annak, amit a képviselő állít, azaz, hogy előkészítették volna az egyezmény felmondását. Semmit nem tettek az ügyben, s az egészet a választási kampány miatt találták ki. Most pedig számon kérik egy olyan időszakban, amikor jól látszik, mennyire reális Ukrajnával oktatási, nyelvhasználati ügyben tárgyalni. Hozzátette: az ellenőrzések folyamatosak, többi között vizsgálják, a bejelentett lakcímeken van-e épület, otthonául szolgál-e valakinek, végleges szándékkal költözött-e valaki oda. A kormányhivatal Szabolcsban 121, Hajdú-Biharban 38, Borsodban 36 ellenőrzést tartottak, 17 esetben megszűnt az ellátás folyósítása.



Hozzátette: a DK helyében nem büszkélkedne, kormányuk idején elvettek egyhavi nyugdíjat, s ezt a kérdést is azért hozták szóba, hogy uszítsanak a kárpátaljai magyarok ellen.



A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament 112 igen, 37 nem, 2 tartózkodással hagyta jóvá.



LMP a hatvani bűzszennyezésről



Ungár Péter arról beszélt, hogy emberek százai környezetkárosító helyek mellett élnek Magyarország. A legutóbbi ügy, amely évek óta visszatér, a hatvani eset. Számos panasz érkezett a helyben élőktől, hogy nem lehet megmaradni az utcákon, vagy a lakásokban a bűz miatt, ami évek óta terjeng, s a hatvani önkormányzat és az egri környezetvédelmi hatóság egymásra mutogat. Hasonló a helyzet Lőrinci, Heréd és Nagygombos esetében.



A Heves megyei kormányhivatal állítólag vizsgálatot indított, de ennek eredményéről nem számoltak be - tette hozzá.



Azt kérdezte, mi az oka annak, hogy több hónapja nincs előrelépés, milyen vizsgálatok történtek, és milyen eredménnyel zárultak?



Nagy István, agrárminiszter úgy reagált: megérti az ott és a környéken élők türelmének fogyását, igazuk van.



Szavai szerint a panaszt a területi környezetvédelmi hatóság kivizsgálta, és megállapította azt nagy valószínűséggel a Hunviron Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. lőrinci hulladékkezelő és hasznosító telepének bűzszennyezése okozza.



Jelezte: határozatban kötelezték a céget arra, hogy legkésőbb július 15-ig akkreditált mérőszervezettel bűzméréseket végeztessen. A történéseket kiemelt figyelemmel kísérik, és ha a helyzet nem változik, a hatóságnak jogszabályi lehetősége van a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, vagy megtiltására, erre fognak javaslatot tenni.



A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament 113 igen, 31 nem és 3 tartózkodó szavazattal jóváhagyta.



Párbeszéd: eseti bizottsággal kellene küzdeni a kivándorlás ellen



Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) arról beszélt, hogy az Eurostat felmérése szerint több mint hatszázezer magyar él külföldön, akiknek jelentős része 2010. után hagyta el az országot. A folyamat eredménye, hogy jelentős munkaerőhiány alakult ki Magyarországon - tette hozzá.



A kormány nem képes megoldani a problémát, nem képes itthon tartani a fiatalokat, ezért nemzeti együttműködésre lenne szükség - jelentette ki a képviselő.



A kabinet hajlandó-e felállítani egy olyan országgyűlési eseti bizottságot, amelyiknek egyetlen feladata a kivándorlás megállítása lenne - kérdezte.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt kérte, hogy a képviselő ebben az ügyben a saját frakciószövetségében kezdje a szakmai munkát. Szavai szerint azért, mert ott ül az a Burány Sándor, aki államtitkárként és miniszterként évekig alakította az ország gazdaságpolitikáját. Hozzátette, hogy az MSZP-kormányok idején még 24 százalékos volt a munkanélküliség, amit azóta sikerült tíz százalék alá mérsékelni.



A kormányzati lépéseket ismertető politikus hangsúlyozta, hogy tovább csökkennek az adók, bővülnek a családtámogatások és folytatódnak a béremelések.



Tavaly többen tértek haza Magyarországra, mint amennyien külföldre indultak munkát vállalni - emelte ki az államtitkár.



A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament viszont megtette 111 igennel, 35 nem és két tartózkodás ellenében. 5. rész A bevándorlási különadóról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről és a következő uniós pénzügyi ciklus várható költségvetéséről beszéltek a képviselők az interpellációk végén hétfőn az Országgyűlésben.



Fidesz: mit vár a kormány a bevándorlási különadótól?



Witzmann Mihály (Fidesz) arról érdeklődött, hogy mit vár a kormány a bevándorlási különadó bevezetésétől.



A kabinet eddig több száz milliárd forintot fordított a határok védelmére, és minden, az illegális migrációt segítő és támogató szervezet növeli a védelmi kiadásokat - közölte. Ezek a szervezetek nem a rászorulókat akarják segíteni, hanem káros tevékenységet végeznek, miközben "hazugságokat terjesztve jelentgetik fel hazánkat" - fogalmazott a politikus. Az ilyen tevékenységeket akadályozhatja meg a bevándorlási különadó - közölte a képviselő.



Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt mondta, hogy a kormány minden eszközzel, köztük pénzügyi és adópolitikai intézkedésekkel is meg fogja védeni az országot az illegális migrációtól.



Az illegális migráció elleni védekezés eddig közel háromszáz milliárd forintba került - emelte ki. Szavai szerint a bevándorlási különadót a közteherviselés jegyében vezetik be.



A képviselő a választ elfogadta.



Jobbik: biztosítani kell az igazságszolgáltatás függetlenségét



Staudt Gábor (Jobbik) leszögezte, hogy a kormány feladata az igazságszolgáltatás és a bíróságok függetlenségének biztosítása. Az elmúlt időszakban viszont kiderült, hogy az Országos Bírói Tanács nem képes kontrollt gyakorolni az Országos Bírósági Hivatal (OBH) vezetője, Handó Tünde felett. Az OBH elnöke pedig "lehazaárulózta" azokat a bírákat, akik kritizálták a kormány igazságügyi terveit - tette hozzá.



Valóban nincsen teendője a kormánynak a kialakult helyzetben - tette fel a kérdést.



Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás jogállami működésének alapfeltétele a bírói függetlenség megléte. Hozzátette, hogy a képviselő viszont nem alapelveket sértő problémákról, hanem egy, a bírósági ágazaton belül folyó jogvitáról beszélt.



Az államtitkár úgy látta, hogy egy szerencsétlen helyzettel állnak szemben, ahol a kormánynak vagy a parlamentnek lehet, hogy el kellene gondolkozni a cselekvésen, de egy hirtelen beavatkozás akár ronthatna is a helyzeten.



Azt viszont kiemelte, hogy a 2012-es bírósági reform betöltötte a célját és az Európai Bizottságnak a tagállamok igazságszolgáltatásának hatékonyságát, minőségét és függetlenségét vizsgáló felmérésén a magyar bíróságok ismét az élvonalban végeztek.



A képviselő helyett az Országgyűlés fogadta el a választ, 111 igennel, 38 nem ellenében.



KDNP: az uniós költségvetés ellentmond a józan észnek



Nacsa Lőrinc (KDNP) felszólalása elején emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság elkészítette a 2021-2027-es uniós költségvetési tervezetet. A képviselő szerint az indítvány érzékenyen érinti Magyarországot, mert az uniós támogatások visszaesése befolyásolhatja a magyar családok mindennapjait. A közös érdek, a józan ész politikája ellentmond a javaslatnak, hiszen a magyar export 75 százaléka az unióba irányul - érvelt.



A tervezet, ami a szegényebb államoktól a gazdagabbakhoz csoportosít át pénzt, elfogadhatatlan a KDNP-frakció számára - szögezte le.



A kabinet milyen eszközökkel küzd a Magyarország számára kedvezőtlen javaslat ellen - kérdezte.



A válaszadó Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára azt felelte, hogy egy csalódást keltő, politikai javaslatról van szó. Azok a tagállamok kerülnek jobb helyzetbe, amelyek nem tartották be a költségvetési fegyelmet, pedig magasabb az életszínvonaluk, mint Magyarországé - tette hozzá. Nem tisztességes, hogy azokat az országokat büntetessék, akik kedvezőtlenebb történelmű helyzetük ellenére jól sáfárkodtak a lehetőségeikkel - mondta.



A tervezet alapszerződés ellenes és bevándorláspárti, egyáltalán nem az európaiak érdekeit szolgálja - jelentette ki.



A képviselő elfogadta a választ. 6. rész Az egészségügy helyzetéről, a cafetériáról, a gazdaság állapotáról és az uniós pénzekről is faggatta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn a parlamentben, az azonnali kérdések és válaszok órájában.



Jobbik: mikor kezdenek el végre foglalkozni az egészségügy helyzetével?



Gyöngyösi Márton (Jobbik) arról beszélt, hogy a közelmúltban Orbán Viktort egy egészségügyi szakrendelésen soron kívül fogadták, pedig "ha kivárta volna a sorát, bőven lett volna ideje elmélkedni a magyar egészségügy katasztrofális helyzetén". A politikus kifogásai között említette a betöltetlen orvosi állások számát, a betegek hosszú várakozási idejét, és kevesellte a kórházi ágyak számát. Mikor kezdenek el végre foglalkozni az egészségügy helyzetével? - kérdezte.



Orbán Viktor válaszában azt mondta: csak akkor vesz igénybe VIP-ellátást, ha feltétlenül szükséges. Hozzátette, azokba a kórházakba és azokhoz az orvosokhoz jár, ahová az összes többi magyar ember. Az említett esetben pedig megkérdezte a várakozókat, előre engedik-e, és miután igennel válaszoltak, előrement - idézte fel a történteket.



Közölte: a kormány 550 milliárd forinttal költ többet egészségügyre most, mint a 2010-es kormányváltáskor. A betöltetlen orvosi álláshelyek számával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az orvosok külföldi munkavállalását a Jobbik egyik képviselője aktívan és pénzért szervezte. Azt is mondta, az ország egyik legjobb professzorát - Kásler Miklóst - kérte fel, hogy a kormányban az egészségüggyel foglalkozzon.



MSZP: miért akarják elvenni a cafetériajuttatásokat a munkavállalóktól?



Harangozó Tamás (MSZP) több kérdést is feltett a miniszterelnöknek, választ várt egyebek mellett arra, hogy a kormány miért akarja elvenni a cafetériajuttatásokat a munkavállalóktól, és miért mesterkednek azon, hogy a miniszterek fizetését havi 5 millió forintra emeljék, miközben a minisztériumokban, iskolákban, kórházakban közel 60 ezer ember fizetése a minimálbért sem éri el.



A miniszterelnök úgy reagált: a cafetériát senki nem veszi el az emberektől, a mennyisége nem változik. A havi 5 milliós miniszteri fizetés is hazugság, ilyenről nincs szó - közölte, majd jelezte, hogy az év első négy hónapjában a bérek Magyarországon több mint 10 százalékkal nőttek.



DK: miért akarnak kevesebb diplomást?



Arató Gergely (DK) arról beszélt, hogy 2020-tól nem jelentkezhet felsőoktatási intézménybe, akinek nincs középfokú nyelvvizsgája. A szándék szerinte nem lenne rossz, csak éppen ma ennek semmilyen feltételét nem teremti meg a kormányzat. Egy felmérés szerint ma a felvételizők felének nincs nyelvvizsgája, vagyis az intézkedés a felére csökkentené azon diákok számát, akiknek esélyük van felsőoktatásban tanulni - mondta. Miért akarnak kevesebb diplomást? - kérdezte.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett: Arató Gergely államtitkársága idején tandíjat vezettek be minden hallgatónak. Ezzel szemben a mostani kormány azt szeretné, hogy minél többen szerezzenek olyan képzettséget, amely a képességüknek megfelelő - hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy ma sokaknak ragad be a diplomájuk nyelvvizsga híján. "Azt szeretnénk, ha már úgy mennének be a fiatalok, hogy megvan a nyelvvizsgájuk" - közölte Rétvári Bence, emlékeztetve, hogy 6 évnyi felkészülési időt biztosítottak.



LMP: hogyan készül a kormány egy várható gazdasági válságra?



Schmuck Erzsébet (LMP) arra várt választ, hogyan készül fel a kormány egy várható gazdasági válságra, készülnek-e válságtervvel, tervezik-e, hogy a külföldi nagyvállalatok helyett a hazai kis- és középvállalatokat részesítik előnyben. A képviselő szerint ugyanis a magyar gazdaság nem fenntartható, szinte teljes mértékben a nemzetközi gazdasági folyamatoktól, az autóipartól, a multinacionális cégek teljesítményétől és az uniós támogatásoktól függ. A fenntarthatóságot, a sok lábon állást a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) tudnák biztosítani - mondta.



Orbán Viktor válaszában egyrészt legendának minősítette, hogy a magyar gazdaság az uniós támogatásoktól függne, másrészt azt is hangsúlyozta, hogy a kormány szeretné, ha az autóipar minél modernebb változata telepedne meg Magyarországon. Azt is mondta, hogy egy egészséges gazdaságban a nagy cégek és a kkv-k arányának szintén egészségesnek kell lennie, de a kkv-kat nem úgy kell segíteni, hogy a nagyokkal szemben hangulatot keltenek.



Párbeszéd: 2 billió forintot veszít Magyarország a "Fidesz-rezsim" miatt



Tordai Bence (Párbeszéd) arról beszélt, hogy "kétbillió forintot veszít Magyarország a Fidesz-rezsim miatt", mert az EU nem hagyja következmények nélkül, hogy "a Fidesz szétlopja az uniós adófizetők pénzét Magyarországon", hogy a magyar kormánypárt nem kér a szolidaritásból, és "szétveri a közös uniós külpolitikát". Vállalja-e Orbán Viktor ezért a felelősséget? - kérdezte.



A miniszterelnök úgy reagált: ebben a pillanatban Magyarország egyetlen forintot sem veszített és nem is fog veszíteni az EU-val folytatott vitában. Közölte továbbá, hogy a következő EU-s költségvetés megalkotása még zajlik a tagállamok képviselőinek részvételével, Magyarország pedig akkor csak adja majd hozzá a támogatását, ha az megfelel az országnak. Megjegyezte emellett azt a "furcsaságot", hogy a kérdést írásban Burány Sándor aláírásával MSZP-s levélpapíron nyújtották be.



Tordai Bencét azonnali kérdése elején figyelmeztette Latorcai János levezető elnök, amiért pártelnöknek szólította Orbán Viktort. Latorcai János ugyanis közölte: az Országgyűlésben csak tisztsége - Orbán Viktor esetében a miniszterelnöki pozíciója - alapján lehet kérdést feltenni valakinek.