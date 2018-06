OGY - Fidesz: az ország védelméért minden eszközt be kell vetni

17:30 - A folytatódó interpellációk alatt a letelepedési kötvényekről, a Magyar Helsinki Bizottság bíráknak szervezett érzékenyítő képzéseiről, a kilakoltatásokról és a családtámogatásokról is kérdeztek a képviselők hétfőn a parlamentben.



Párbeszéd: miért nem szüntetik meg a letelepedési kötvények rendszerét?



Mellár Tamás (Párbeszéd) felszólalásában azt emelte ki, hogy a letelepedési kötvények rendszerét a választást megelőző évben szüneteltették, de - a kormányzati ígéretek ellenére - nem szüntették meg.



Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) kiadta egy internetes portálnak a négy év alatt kibocsátott papírokra vonatkozó adatokat és a szakértői számítások szerint a lakosságnak óriási károkat okozott a kötvényprogram - jelentette ki. A programon az adófizetők 17,5 milliárd forintot "buktak", miközben a kötvényeket árusító offshore cégek 156 milliárd forint nyereségre tettek szert - hangsúlyozta a politikus.



Miért hagyta a kormány, hogy évekig működjön a veszteséges program, miért nem szüntetik meg azt, illetve átvilágítják-e a kötvényeket árusító cégeket - tette fel kérdéseit Mellár Tamás.



Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt felelte, hogy jelenleg nem lehet kötvényt jegyezni, mert egy nemzetgazdasági minisztériumi rendelet ezt nem teszi lehetővé. Hozzátette, hogy a képviselő egy olyan gazdasági portál számításaira hivatkozik, amelyik még soha nem írt jót a kormány intézkedéseiről. A számítás egy kétéves kötvényhozamot hasonlít egy ötéves kötvényhozamhoz, ezzel az almát hasonlítja a körtéhez - fogalmazott.



Mellár Tamás a választ nem fogadta el, ezt az Országgyűlés tette meg 110 igennel, 30 nem és egy tartózkodás ellenében.



Fidesz a bírói függetlenségről



Vitány István (Fidesz) arról beszélt, hogy a "Soros-hálózat egyik legaktívabb lobbiszervezete", a Magyar Helsinki Bizottság, több száz bírósági dolgozó számára szervezett képzéseket. Az előadásokon a bírákat a bevándorlókkal szembeni pozitív diszkrimináció alkalmazására próbálták "érzékenyíteni" - tette hozzá.



A "Soros-hálózat" nem csak jogsegéllyel, de a bírók befolyásolásával is segíti a migránsok bevándorlását, ez pedig szembe megy a magyarok akaratával, miközben veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét és a nemzetbiztonságot - jelentette ki. A képviselő azt kérdezte, mit tehet a kormány, hogy elejét vegye a hasonló kezdeményezéseknek.



Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára válaszában előbb a bírói eskü szövegét idézte, majd hangsúlyozta, garantálni kell, hogy a bírók kizárólag csak szakmai meggyőződésük és lelkiismeretük alapján hozzanak döntéseket. A bírói függetlenséget minden oldalról biztosítani kell, a kormánynak és az Országgyűlésnek pedig az a feladata, hogy megteremtse az ehhez szükséges jogszabályi garanciákat - szögezte le.



Az említett érzékenyítő tréningek viszont súlyos kockázatokat jelenthetnek a bírói függetlenségre - közölte az államtitkár.



A képviselő a választ elfogadta.



Jobbik: hány családot veszélyeztet a kilakoltatás?



Z. Kárpát Dániel (Jobbik) arról beszélt, hogy frakciójuk tagjai tucatjával kapnak riasztásokat küszöbön álló kilakoltatásokról.



A képviselő azt kérdezte, van-e kimutatás arról, hogy hány családot és mekkora ingatlanvagyont veszélyeztetetnek a kilakoltatások.



Völner Pál az adósok érdekében hozott kormányzati intézkedések között a végtörlesztést, az árfolyamgátat, a devizahitelek forintosítását, a Nemzeti Eszközkezelőt és a meghosszabbított kilakoltatási moratóriumot említette.



Az igazságügyi tárca államtitkára hangsúlyozta, összességében ezer milliárd forinttal csökkentek a családok terhei.



A képviselő a választ nem fogadta el, a Ház viszont megtette ezt 108 igennel, 34 nem ellenében.



KDNP: hogyan támogatja a kormány a családokat?



Harrach Péter (KDNP) azt mondta, hogy a kormány 2010 óta új családtámogatási rendszert vezetett be, amelynek legfőbb pillére a családi adókedvezmény volt. Eközben visszaállították a három éves gyest, a gyed emelése mellett bevezették a diplomás gyed-et is - emelte ki a politikus. A családokon sokat segített a bölcsődei és óvodai férőhelyek számának bővítése, nagy lépés volt a csok bevezetése is - sorolta tovább a korábbi lépéseket.



Azt kérdezte, hogy a Családok éve keretében eddig milyen eredmények születtek?



Novák Katalin, az Emmi államtitkára azt felelte, hogy a családnak nyújtott támogatásokat ezer milliárd forintról kétezer milliárd forintra növelték. Hangsúlyozta, hogy visszaállították és emelték a családi adókedvezményt, bevezették a gyed extrát, munkahelyvédelmi akciót indítottak, adókedvezményt adtak az első házasoknak és arányaiban még soha nem volt még annyi bölcsődei férőhely, mint jelenleg.



Az idei a Családok éve, ezért még több figyelem jut a családokra - mondta az államtitkár. Felhívta a figyelmet, hogy megemelték a kétgyermekesek családi adókedvezményét, könnyítettek a diákhitellel rendelkező édesanyák helyzetén, a harmadik gyermek születése után pedig gyerekenként egy-egy millióval csökkentik a nagycsaládosok jelzáloghiteleit - hangsúlyozta.



A képviselő a választ elfogadta.



Ezután a Ház áttért az azonnali kérdésekre.



16:48 - A napirend elfogadása után a bérekről, a téli rezsicsökkentésről, az áprilisi parlamenti választásról és a kilakoltatásokról interpellálta az ellenzék a kormányt hétfőn a parlamentben.



Napirend elfogadása



A napirend előtti felszólalások után a jegyző ismertette az új kormány kinevezett államtitkárainak névsorát.



A parlament ezt követően elfogadta kétnapos ülése napirendjét, majd megszavazta az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló hétpárti határozatot.



A személyi javaslatok között az Országgyűlés arról is döntött, hogy jegyzővé választja a KDNP-s Simicskó Istvánt.



Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője ügyrendi kérdésében arról érdeklődött, hogy a napirendi javaslatnak megfelelően miért nem tartják meg Kocsis-Cake Olivio (PM) és Hohn Krisztina (LMP) képviselői eskütételét, a mentelmi bizottság miért nem tudta biztosítani a mandátumigazolást. Kövér László házelnök erre azt válaszolta: az LMP frakcióvezetője a házbizottságban kap majd magyarázatot.



Interpellációk



Jobbik: korrupció miatt nem jut pénz tisztességes bérekre



Jakab Péter (Jobbik) szerint a mérhetetlen korrupció miatt nem jut pénz tisztességes bérekre. Ezzel szemben Mészáros Lőrinc 2024-re pedig a világ leggazdagabb embere lehet, ha így folytatódik a gazdagodása - tette hozzá.



Igazságos az, hogy Mészáros Lőrinc 18 másodperc alatt keresi meg egy borsodi egészségügyi dolgozó egyhavi bérét? Mikor adják vissza az emberektől ellopott pénzt? - sorolta kérdéseit.



Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy az Állami Számvevőszék a Jobbiknál állapított meg tiltott pártfinanszírozást. Ez a pénz visszajár, a Jobbiknak vissza kell fizetnie azt az államkasszába - jegyezte meg.



Az Országgyűlés - Jakab Péterrel ellentétben - a választ elfogadta 113 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 1 tartózkodással.



Az interpelláció egy szóváltással kezdődött a jobbikos politikus és Kövér László házelnök között, Jakab Péter ugyanis azzal indította első képviselői felszólalását, hogy "ennyi bűnöző előtt" még életében nem beszélt. Erre Kövér László hangsúlyozta: ez a parlament, tiszteletben kell tartani a választók és a képviselők méltóságát. "Legyen szíves, válogassa meg a szavait, mert nem a kocsmában van a jobbikos haverjai között" - szólította fel Jakab Pétert.



MSZP: miért bünteti a kormány azokat, akik kimaradtak a téli rezsicsökkentésből?



Korózs Lajos (MSZP) arról beszélt, hogy az Ormánság több mint 40 településén nem kapták meg az emberek a 12 ezer forintos téli rezsicsökkentést. Az érintett helységekben elérhető a gázszolgáltatás, de a lakosok nem csatlakoztak rá.



Miért bünteti a kormány azokat, akik kimaradtak a téli rezsicsökkentésből? - kérdezte a politikus. Arról is érdeklődött, felmérték-e már, hányan maradtak ki az intézkedésből, és mikor adják oda nekik a 12 ezer forintos támogatást?



Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára úgy reagált, a kormány továbbra is foglalkozik a téli rezsicsökkentés hatásaival, jelenleg is vizsgálják például, hogy az intézkedés milyen módon biztosítható azokban a háztartásokban, ahol nem teljesen egyértelmű, hogyan fűtenek.



Korózs Lajos nem fogadta el az államtitkári választ, a parlament viszont jóváhagyta 109 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett.



DK: tisztességtelen volt a parlamenti választás



Arató Gergely (DK) interpellációjában tisztességtelennek minősítette az áprilisi parlamenti választást. Ennek oka szerinte egyebek mellett az, hogy egy olyan törvény alapján tartották meg, amelyet egyoldalúan fogadott el a kormánytöbbség, a jogszabály bőséges lehetőséget biztosít a kamupártoknak, a levélszavazás is több lehetőséget nyújt a választási csalásra, és a választás napjának jelentős részében nem lehetett figyelemmel kísérni a voksolást.



A kormány képviselőjét arra szólította fel, vállalja a felelősséget a "botrányért".



Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára azt válaszolta: az Országgyűlés annak idején több hónapon át tárgyalta a választási törvényt, a kormány pedig eleget tett az Alkotmánybíróság és a Velencei Bizottság kívánalmainak, így a jogszabály kiállja a nemzetközi próbát.



Arató Gergely nem fogadta el az államtitkári választ, ellentétben az Országgyűléssel, amely 110 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta azt.



LMP: hogyan védik meg a családokat a kilakoltatástól?



Demeter Márta (LMP) arra várt választ, hogyan védi meg a kormány a családokat a kilakoltatástól. Kiemelte, közel 100 ezer embert fenyeget az utcára kerülés.



A politikus konkrétan egy kőbányai, Bihari utcai ház lakóinak sorsáról érdeklődött.



Völner Pál, az IM államtitkára reagálásában jelezte, hogy a végrehajtások és a kilakoltatások száma nincs közvetlen összefüggésben egymással, utóbbi elenyésző a végrehajtási ügyek számához képest, ugyanis csak kivételes esetekben lakoltatnak ki. Kiemelte, hogy sok százezer devizahitelest sikerült megmenteni. A kőbányai ház esetében az államtitkár ismertette a vonatkozó jogszabályi környezetet.



Demeter Márta nem fogadta el a választ, de a parlament megszavazta: 109 igen, 32 nem szavazat mellett, 1 tartózkodással.



16:17 - A nemzeti összetartozás napjáról, a családpolitikáról, a fenntarthatóságról és a kereszténydemokráciáról is szó volt hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.



Jobbik: Trianon következményei mai napig hatnak



Szávay István (Jobbik) a magyar történelem egyik legfájóbb és legtragikusabb dátumának nevezte a trianoni békediktátum aláírásának napját. Szerinte Trianon következményei mai napig hatnak, hiszen minden negyedik-ötödik magyar gyermek az elszakított területeken születik.



Erősebb konszenzust szorgalmazott az autonómia kérdésében. Azt mondta, a tömbmagyarságnak területi, a szórványmagyarságnak kulturális autonómiát kell adni. Folytassuk szabadságharcot az EU-ban a székely autonómia érdekében - szólított fel.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, a külhoni támogatások mértéke 2010-hez képest tízszeresére nőtt és ebben vannak célzott gazdaságfejlesztési támogatások is.



Bírálta az ellenzéki pártokat, mert szerinte nem lehetett rájuk számítani a nemzetpolitikában. Példaként említette, hogy Vona Gábor volt Jobbik-elnök nem szavazta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt. "Vona lelécelt", nem vállalja felelősséget - mondta.



Hozzátette: sokan várnának egy nemzeti alapú politizálást a Jobbiktól, amely jobboldaliként, konzervatívként, nemzeti pártként határozta meg magát alapításakor.



Párbeszéd: abban az országban születnek gyerekek, ahol jó élni



Szabó Tímea (Párbeszéd) szerint a nemzeti összetartozás fontos aspektusa a drasztikusan csökkenő születésszám. "A demográfiai helyzet az most engem is aktuálisan érint, egészen pontosan két hét múlva remélhetőleg" - fogalmazott az állapotos képviselő, felhívva arra a figyelmet, hogy az élveszülések száma nem éri el a 2008-as válság előtti szintet.



Szerinte abban az országban születnek gyerekek, ahol jó élni.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint a választók úgy döntöttek, a kormány családpolitikáját folytatni kell. A termékenységi arányszám - az egy szülőképes nőre, párra jutó gyermekek aránya - a 2010-es 1,1-ről 1,5-re nőtt - mondta, ezt azzal magyarázva, érzik a családok, hogy nagyobb biztonságban tudnak gyereket vállalni, mint 2010 előtt.



LMP: az innováció és a fenntarthatóság fogalmát a kormány nem tudta tartalommal megtölteni



Szél Bernadett (LMP) szerint akkor lesz sikeres a magyar nemzet, ha minden tagja képes segíteni egymást és a kormány nem árkokat ás, illetve a nemzeti összetartozás napján nem vitatja el az ellenzék nemzethez tartozását.



Közölte, az innováció és a fenntarthatóság fogalmát a kormány nem tudta tartalommal megtölteni. Hozzátette: Paks II. és tiszta energia egy mondatban nem férhet meg.



Szerinte szétverték az oktatást, elüldözik az egyik legjobb egyetemet, a CEU-t, teljes zsákutca a gazdaságpolitika és egyre több szülőképes nő él külföldön.



Rétvári Bence válaszában az LMP belső konfliktusaira hívta fel a figyelmet, Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos konfliktusára, Schiffer András volt társelnök kilépésére. Azt firtatta, hogyan beszélhet nemzeti összetartozásról egy olyan párt, aki Ron Werbert szerződtette a kampányban.



Rögzítette: igyekeztek stabil és biztonságos körülményt teremteni minden magyar embernek.



KDNP: a kereszténydemokraták a teljes embert nézik



Harrach Péter (KDNP) is megemlékezett a nemzeti összetartozás napjáról és úgy látta, hogy ez a nap jelzi, a nemzet élni akar.



A politikus elmondta, a kormány a következő időszakot kereszténydemokrata szemléletben képzeli el. Véleménye szerint a liberálisok emberképével szemben a kereszténydemokraták a teljes embert nézik és nem csak egyes vonásokat ragadnak ki az emberi jogokból. Az emberi jogokat a felelősséggel, a kötelességgel együtt nézik - magyarázta. Az ember társas lény, így a közösségek is pillérét alkotják a kereszténydemokráciának - közölte.



Szerinte a nyugat-európai válság, azaz az eltorzult emberkép miatt van szükség kereszténydemokrata értelmezésre.



Rétvári Bence szerint Magyarországnak olyan kormánya van, amely kiáll a nemzeti értékekért. Szembeállította a liberálisok által szorgalmazott nyílt társadalmat a kereszténydemokráciával. Elmondta, a kereszténydemokraták a közösségi társadalomban hisznek, abban, hogy az identitás, a szülőföld, a nemzetiség és a vallás összekötő kapocs.



Fidesz: az ország védelméért minden eszközt be kell vetni



Kocsis Máté (Fidesz) azt mondta, reméli, a nemzeti összetartozás napja lehetőséget ad arra, hogy más fontos ügyekben is minél nagyobb egyetértés jöjjön létre a pártok között. Szerinte okulva a 98 évvel ezelőtt történtekből, az ország védelméért, a nemzeti szuverenitásért, az alkotmányos identitásért minden eszközt be kell vetni.



Közölte, az illegális bevándorlással kapcsolatos törvényjavaslatok vitájában az ellenzéki pártoknak lehetőségük lesz arra, hogy megfelelő döntést hozzanak.



Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai választásokat a nemzet védelem és a biztonság kérdése uralja, ez alól a magyar választás sem volt kivétel. A magyarok egyértelmű üzentet küldtek, elvárják a nemzeti kultúra védelmét és az ország biztonságának erősítését - mondta.



Hozzátette: az alaptörvény-módosítása megtiltaná idegen népesség betelepítését, ennek az az aktualitása, hogy most akarják a kvótaterveket véglegesíteni és az ország feje felet akarnak erről dönteni.



Elmondta, büntetendővé válna az illegális bevándorlás szervezése. Dömötör Csaba szerint azért egy "hírhedt spekuláns" a névadó, mert ő legutóbbi írásában egyértelművé tette, legális bevándorlási útvonalakat hozna létre.



Korábban írtuk:



Megemlékezést tartott a nemzeti összetartozás napján az Országgyűlés hétfőn. A napirend előtti hozzászólások részben az emlékezésről, részben az áprilisi parlamenti választásról szóltak.



Nemzeti összetartozás napja



Kövér László az ülés nyitányaként megemlékezett arról, hogy 98 évvel ezelőtt írták alá a trianoni békeszerződést.



Úgy fogalmazott: a korabeli európai nagyhatalmak államunkat életképtelenségre, nemzetünket pedig az önmagától való elidegenítésre ítélték.



"Meggyőződésünk, hogy sem a bennünk mások által táplált bűntudatra, sem az önmagunkon elhatalmasodó sérelmi tudatra a 21. században jövőt építeni nem lehet" - fogalmazott.



Emlékeztetett: Trianonban hárommillió embert fosztottak meg a jogától, hogy eldönthesse, kivel akar együtt élni szülőföldjén. "Napjainkban vannak, akik Európa minden nemzetét meg akarják fosztani azon joguktól, hogy eldönthessék, kivel akarnak együtt élni a szülőföldjükön" - tette hozzá.



Vannak, akik az európai nemzetek megkérdezése nélkül, az illegális migráció eszközével akarják átalakítani az európai térséget. Európa azonban nem a nemzeti érdekek felszámolásával, hanem azok harmonizálása révén tud talpon maradni - hangoztatta.



"Isten óvja Magyarországot és minden magyar embert a szülőföldjén" - zárta szavait Kövér László.



A Ház ezt követően megemlékezett Rozgonyi Ernő egykori MIÉP-es, majd jobbikos és független képviselő haláláról.



A házelnök tudatta, hogy Bősz Anett kilépett a Párbeszéd frakciójából és független képviselőként folytatja munkáját, a képviselőcsoport pedig Mellár Tamás belépésével maradt fenn.



Karácsony Gergely (Párbeszéd) és Gémesi György (LMP) lemondtak mandátumukról.



A Jobbik frakciója Dúró Dórát kizárta soraiból, így ő függetlenként folytatja parlamenti munkáját.



Fülöp Erik (Jobbik) megszüntette a vele szemben fennálló összeférhetetlenséget, a DK-s Hajdu László pedig június 7-ig teszi ezt meg.



A két azonos létszámú frakció, a DK és az LMP úgy döntött, 2020. június 8-ig kettejük közül a DK politikusai, onnantól a ciklus végéig az LMP politikusai szólalnak fel elsőként - ismertette.



Napirend előtt



MSZP: igazságtalan béke született Trianonban



Igazságtalannak nevezte a 98 évvel ezelőtt megkötött békeszerződést Hiller István (MSZP), rámutatva, az nekünk magyaroknak nemzeti tragédia.



Ez egy rossz és színvonaltalan béke - jelentette ki, amit azzal indokolt: a modern Európa létrehozói olyan békére törekedtek korábban, amely nem megalázza a vesztest, hanem a rendszer részévé teszi, teret ad számára, érdekeltté teszi a béke fenntartásában.



Ugyanakkor meg kell érteni: magyarság és európaiság gondolata összekötődik, akkor tudjuk az országot és a nemzetet előrébb vinni, ha részeként akarjuk formálni Európát - mondta. Felszólalását azzal zárta: 98 évvel Trianon után közösen érdemes büszke magyarként és büszke európaiként gondolkodni a jövőről.



Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arra mutatott rá: a békediktátum aláírásakor a nemzetgyűlésben nem ült olyan képviselő, aki a dokumentumot ne érezte volna mélyen igazságtalannak. Kijelentette ugyanakkor: nemcsak a veszteségekre kell tekinteni, hanem a meglévő erőforrásokra is, amelyből meg tudunk újulni, amiből lehet építkezni.



Felidézte a nemzeti összetartozás napjáról szóló javaslat elfogadását és azt, hogy az előterjesztést Hiller István sem támogatta, ahogy nem szavazott a kettős állampolgárságról sem.



Szólt a szülőföldön boldogulás támogatásáról és arra kérte az ellenzéket, támogassa a nemzetpolitikai célok megvalósítását.



DK: a kormány háborút folytat



Gyurcsány Ferenc (DK) elmondta, pártja szerint a választás nem volt szabad, sem tisztességes, kétségtelen azonban, hogy 2,5 millió ember szavazott a kormánypártokra áprilisban, még ha ennél többen is "kívánták pokolba".



Szerinte a kormány és a miniszterelnök háborút folytat, amelyben nem kívánnak részt venni, mert azt félrevezetőnek, nemzetőrlőnek tartják. Bár a menekültáradatot az egyik legnagyobb kihívásnak tartják - folytatta -, nem tud egyetlen politikusról sem, aki mindenkit befogadna, egyetlen nemzetközi intézményt sem, amely kötelező befogadásra kényszerítené az országot.



Hozzátette: megrettenve figyeli, hogy az ország vezetői a valós problémákra nem kívánnak választ adni, a többi közt arra, hogy sokan élnek nyomorúságos körülmények között.



Németh Szilárd, a honvédelmi tárca államtitkára megdöbbentőnek ítélte, hogy a nemzeti összetartozás napján az az egykori miniszterelnök szólal fel, aki 2004-ben megszüntette a Magyar Állandó Értekezletet, és nemet mondott a tizenhárom, határon túli magyar szervezetnek, amikor azok elmondták, miért kérik a kettős állampolgárságot.



Gyurcsány Ferenc ezt követően több éven keresztül "nem összeforrt csontokat, hanem összecsórt fontokat emlegetett a parlamentben", ami pártja gondolkodásában is meghatározó - mondta Németh Szilárd.



Úgy ítélte meg, az egész ellenzék idegen érdekeket kíván szolgálni, a magyar családok helyett az illegális bevándorlók érdekét védeni, ami elfogadhatatlan. A kormánynak és a parlament kormánypárti részének azonban Magyarország az első - zárta szavait a fideszes politikus.