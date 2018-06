OGY - Fidesz: az ország védelméért minden eszközt be kell vetni

16:17 - A nemzeti összetartozás napjáról, a családpolitikáról, a fenntarthatóságról és a kereszténydemokráciáról is szó volt hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.



Jobbik: Trianon következményei mai napig hatnak



Szávay István (Jobbik) a magyar történelem egyik legfájóbb és legtragikusabb dátumának nevezte a trianoni békediktátum aláírásának napját. Szerinte Trianon következményei mai napig hatnak, hiszen minden negyedik-ötödik magyar gyermek az elszakított területeken születik.



Erősebb konszenzust szorgalmazott az autonómia kérdésében. Azt mondta, a tömbmagyarságnak területi, a szórványmagyarságnak kulturális autonómiát kell adni. Folytassuk szabadságharcot az EU-ban a székely autonómia érdekében - szólított fel.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, a külhoni támogatások mértéke 2010-hez képest tízszeresére nőtt és ebben vannak célzott gazdaságfejlesztési támogatások is.



Bírálta az ellenzéki pártokat, mert szerinte nem lehetett rájuk számítani a nemzetpolitikában. Példaként említette, hogy Vona Gábor volt Jobbik-elnök nem szavazta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt. "Vona lelécelt", nem vállalja felelősséget - mondta.



Hozzátette: sokan várnának egy nemzeti alapú politizálást a Jobbiktól, amely jobboldaliként, konzervatívként, nemzeti pártként határozta meg magát alapításakor.



Párbeszéd: abban az országban születnek gyerekek, ahol jó élni



Szabó Tímea (Párbeszéd) szerint a nemzeti összetartozás fontos aspektusa a drasztikusan csökkenő születésszám. "A demográfiai helyzet az most engem is aktuálisan érint, egészen pontosan két hét múlva remélhetőleg" - fogalmazott az állapotos képviselő, felhívva arra a figyelmet, hogy az élveszülések száma nem éri el a 2008-as válság előtti szintet.



Szerinte abban az országban születnek gyerekek, ahol jó élni.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint a választók úgy döntöttek, a kormány családpolitikáját folytatni kell. A termékenységi arányszám - az egy szülőképes nőre, párra jutó gyermekek aránya - a 2010-es 1,1-ről 1,5-re nőtt - mondta, ezt azzal magyarázva, érzik a családok, hogy nagyobb biztonságban tudnak gyereket vállalni, mint 2010 előtt.



LMP: az innováció és a fenntarthatóság fogalmát a kormány nem tudta tartalommal megtölteni



Szél Bernadett (LMP) szerint akkor lesz sikeres a magyar nemzet, ha minden tagja képes segíteni egymást és a kormány nem árkokat ás, illetve a nemzeti összetartozás napján nem vitatja el az ellenzék nemzethez tartozását.



Közölte, az innováció és a fenntarthatóság fogalmát a kormány nem tudta tartalommal megtölteni. Hozzátette: Paks II. és tiszta energia egy mondatban nem férhet meg.



Szerinte szétverték az oktatást, elüldözik az egyik legjobb egyetemet, a CEU-t, teljes zsákutca a gazdaságpolitika és egyre több szülőképes nő él külföldön.



Rétvári Bence válaszában az LMP belső konfliktusaira hívta fel a figyelmet, Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos konfliktusára, Schiffer András volt társelnök kilépésére. Azt firtatta, hogyan beszélhet nemzeti összetartozásról egy olyan párt, aki Ron Werbert szerződtette a kampányban.



Rögzítette: igyekeztek stabil és biztonságos körülményt teremteni minden magyar embernek.



KDNP: a kereszténydemokraták a teljes embert nézik



Harrach Péter (KDNP) is megemlékezett a nemzeti összetartozás napjáról és úgy látta, hogy ez a nap jelzi, a nemzet élni akar.



A politikus elmondta, a kormány a következő időszakot kereszténydemokrata szemléletben képzeli el. Véleménye szerint a liberálisok emberképével szemben a kereszténydemokraták a teljes embert nézik és nem csak egyes vonásokat ragadnak ki az emberi jogokból. Az emberi jogokat a felelősséggel, a kötelességgel együtt nézik - magyarázta. Az ember társas lény, így a közösségek is pillérét alkotják a kereszténydemokráciának - közölte.



Szerinte a nyugat-európai válság, azaz az eltorzult emberkép miatt van szükség kereszténydemokrata értelmezésre.



Rétvári Bence szerint Magyarországnak olyan kormánya van, amely kiáll a nemzeti értékekért. Szembeállította a liberálisok által szorgalmazott nyílt társadalmat a kereszténydemokráciával. Elmondta, a kereszténydemokraták a közösségi társadalomban hisznek, abban, hogy az identitás, a szülőföld, a nemzetiség és a vallás összekötő kapocs.



Fidesz: az ország védelméért minden eszközt be kell vetni



Kocsis Máté (Fidesz) azt mondta, reméli, a nemzeti összetartozás napja lehetőséget ad arra, hogy más fontos ügyekben is minél nagyobb egyetértés jöjjön létre a pártok között. Szerinte okulva a 98 évvel ezelőtt történtekből, az ország védelméért, a nemzeti szuverenitásért, az alkotmányos identitásért minden eszközt be kell vetni.



Közölte, az illegális bevándorlással kapcsolatos törvényjavaslatok vitájában az ellenzéki pártoknak lehetőségük lesz arra, hogy megfelelő döntést hozzanak.



Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai választásokat a nemzet védelem és a biztonság kérdése uralja, ez alól a magyar választás sem volt kivétel. A magyarok egyértelmű üzentet küldtek, elvárják a nemzeti kultúra védelmét és az ország biztonságának erősítését - mondta.



Hozzátette: az alaptörvény-módosítása megtiltaná idegen népesség betelepítését, ennek az az aktualitása, hogy most akarják a kvótaterveket véglegesíteni és az ország feje felet akarnak erről dönteni.



Elmondta, büntetendővé válna az illegális bevándorlás szervezése. Dömötör Csaba szerint azért egy "hírhedt spekuláns" a névadó, mert ő legutóbbi írásában egyértelművé tette, legális bevándorlási útvonalakat hozna létre.



Korábban írtuk:



Megemlékezést tartott a nemzeti összetartozás napján az Országgyűlés hétfőn. A napirend előtti hozzászólások részben az emlékezésről, részben az áprilisi parlamenti választásról szóltak.



Nemzeti összetartozás napja



Kövér László az ülés nyitányaként megemlékezett arról, hogy 98 évvel ezelőtt írták alá a trianoni békeszerződést.



Úgy fogalmazott: a korabeli európai nagyhatalmak államunkat életképtelenségre, nemzetünket pedig az önmagától való elidegenítésre ítélték.



"Meggyőződésünk, hogy sem a bennünk mások által táplált bűntudatra, sem az önmagunkon elhatalmasodó sérelmi tudatra a 21. században jövőt építeni nem lehet" - fogalmazott.



Emlékeztetett: Trianonban hárommillió embert fosztottak meg a jogától, hogy eldönthesse, kivel akar együtt élni szülőföldjén. "Napjainkban vannak, akik Európa minden nemzetét meg akarják fosztani azon joguktól, hogy eldönthessék, kivel akarnak együtt élni a szülőföldjükön" - tette hozzá.



Vannak, akik az európai nemzetek megkérdezése nélkül, az illegális migráció eszközével akarják átalakítani az európai térséget. Európa azonban nem a nemzeti érdekek felszámolásával, hanem azok harmonizálása révén tud talpon maradni - hangoztatta.



"Isten óvja Magyarországot és minden magyar embert a szülőföldjén" - zárta szavait Kövér László.



A Ház ezt követően megemlékezett Rozgonyi Ernő egykori MIÉP-es, majd jobbikos és független képviselő haláláról.



A házelnök tudatta, hogy Bősz Anett kilépett a Párbeszéd frakciójából és független képviselőként folytatja munkáját, a képviselőcsoport pedig Mellár Tamás belépésével maradt fenn.



Karácsony Gergely (Párbeszéd) és Gémesi György (LMP) lemondtak mandátumukról.



A Jobbik frakciója Dúró Dórát kizárta soraiból, így ő függetlenként folytatja parlamenti munkáját.



Fülöp Erik (Jobbik) megszüntette a vele szemben fennálló összeférhetetlenséget, a DK-s Hajdu László pedig június 7-ig teszi ezt meg.



A két azonos létszámú frakció, a DK és az LMP úgy döntött, 2020. június 8-ig kettejük közül a DK politikusai, onnantól a ciklus végéig az LMP politikusai szólalnak fel elsőként - ismertette.



Napirend előtt



MSZP: igazságtalan béke született Trianonban



Igazságtalannak nevezte a 98 évvel ezelőtt megkötött békeszerződést Hiller István (MSZP), rámutatva, az nekünk magyaroknak nemzeti tragédia.



Ez egy rossz és színvonaltalan béke - jelentette ki, amit azzal indokolt: a modern Európa létrehozói olyan békére törekedtek korábban, amely nem megalázza a vesztest, hanem a rendszer részévé teszi, teret ad számára, érdekeltté teszi a béke fenntartásában.



Ugyanakkor meg kell érteni: magyarság és európaiság gondolata összekötődik, akkor tudjuk az országot és a nemzetet előrébb vinni, ha részeként akarjuk formálni Európát - mondta. Felszólalását azzal zárta: 98 évvel Trianon után közösen érdemes büszke magyarként és büszke európaiként gondolkodni a jövőről.



Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arra mutatott rá: a békediktátum aláírásakor a nemzetgyűlésben nem ült olyan képviselő, aki a dokumentumot ne érezte volna mélyen igazságtalannak. Kijelentette ugyanakkor: nemcsak a veszteségekre kell tekinteni, hanem a meglévő erőforrásokra is, amelyből meg tudunk újulni, amiből lehet építkezni.



Felidézte a nemzeti összetartozás napjáról szóló javaslat elfogadását és azt, hogy az előterjesztést Hiller István sem támogatta, ahogy nem szavazott a kettős állampolgárságról sem.



Szólt a szülőföldön boldogulás támogatásáról és arra kérte az ellenzéket, támogassa a nemzetpolitikai célok megvalósítását.



DK: a kormány háborút folytat



Gyurcsány Ferenc (DK) elmondta, pártja szerint a választás nem volt szabad, sem tisztességes, kétségtelen azonban, hogy 2,5 millió ember szavazott a kormánypártokra áprilisban, még ha ennél többen is "kívánták pokolba".



Szerinte a kormány és a miniszterelnök háborút folytat, amelyben nem kívánnak részt venni, mert azt félrevezetőnek, nemzetőrlőnek tartják. Bár a menekültáradatot az egyik legnagyobb kihívásnak tartják - folytatta -, nem tud egyetlen politikusról sem, aki mindenkit befogadna, egyetlen nemzetközi intézményt sem, amely kötelező befogadásra kényszerítené az országot.



Hozzátette: megrettenve figyeli, hogy az ország vezetői a valós problémákra nem kívánnak választ adni, a többi közt arra, hogy sokan élnek nyomorúságos körülmények között.



Németh Szilárd, a honvédelmi tárca államtitkára megdöbbentőnek ítélte, hogy a nemzeti összetartozás napján az az egykori miniszterelnök szólal fel, aki 2004-ben megszüntette a Magyar Állandó Értekezletet, és nemet mondott a tizenhárom, határon túli magyar szervezetnek, amikor azok elmondták, miért kérik a kettős állampolgárságot.



Gyurcsány Ferenc ezt követően több éven keresztül "nem összeforrt csontokat, hanem összecsórt fontokat emlegetett a parlamentben", ami pártja gondolkodásában is meghatározó - mondta Németh Szilárd.



Úgy ítélte meg, az egész ellenzék idegen érdekeket kíván szolgálni, a magyar családok helyett az illegális bevándorlók érdekét védeni, ami elfogadhatatlan. A kormánynak és a parlament kormánypárti részének azonban Magyarország az első - zárta szavait a fideszes politikus.