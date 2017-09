OGY - Fidesz: gratulálunk Angela Merkelnek!

15:41 - Kérdések



Uszoda- és tornaterem-építésekről, a külföldön született gyermekek anyakönyvi kivonatáról, a felsőoktatási tandíj eltörléséről, valamint a paksi bővítésről is kérdeztek a képviselők hétfőn, a parlamentben.



MSZP: mikor épül uszoda Siófokon?



Harangozó Gábor (MSZP) arról beszélt, hogy Siófokon évekkel ezelőtt lebontották a régi uszodát, de azóta sem épült a helyére új, ezért a városban nincs olyan létesítmény, amelyben a gyermekek meg tudnának tanulni úszni. A lakosság ígéretet kapott arra, hogy felhúznak egy új létesítményt, de hiába pályáztak, mégis kimaradtak az uszodaépítési program mindkét üteméből - tette hozzá, azt kérdezve, mikor készül el az új uszoda a Balaton legnagyobb városában.



Rétvári Bence, az Emmi államtitkára azt felelte, hogy a kormány valóban célul tűzte ki, hogy minden járásban építsenek egy uszodát. A program első ütemében 25, a másodikban 26 uszodát építenek - tette hozzá.



Siófokon van egy élményfürdő, amelynek a kisebb medencéje alkalmas az úszás megtanítására, azok a járások viszont előnyt élveznek, ahol semmilyen lehetőség nincs az úszásoktatásra - közölte. Megjegyezte, később meghirdetik majd a program harmadik ütemét is.



Jobbik: miért nem gyorsítják fel az anyakönyvi ügyintézést?



Farkas Gergely (Jobbik) arról beszélt, hogy a külföldön tartózkodó szülők sokszor hónapokig nem tudják hazahozni ott született gyermeküket, mert fél évig is eltarthat, amíg beszerzik az útlevélhez szükséges anyakönyvi kivonatot. Ha pedig anyakönyvi kivonat nélkül hozzák haza ezeket a gyermekeket, a magyar állam nem fizeti az orvosi ellátásukat, amíg nem tudják igazolni, hogy a gyerek magyar állampolgár - tette hozzá.



Miért nem hajlandóak felgyorsítani az ügyintézést? - tette fel a kérdést.



Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség államtitkára azt felelte, hogy a három évesnél fiatalabb, külföldön született gyermekek esetében nem kell anyakönyvi kivonat ahhoz, hogy útlevelet állítsanak ki a számukra. Hangsúlyozta, hogy 2016-tól az anyakönyvezés határideje két hónapról 45 napra csökkent, idén októbertől pedig a konzuli szolgálatok is képesek lesznek elintézni az ilyen ügyeket.



LMP: miért nem törlik el a tandíjat?



Ikotity István (LMP) azt kérdezte, miért nem törlik el a tandíjat és emelik fel az ösztöndíjakat, illetve miért nem adnak családi pótlékot és családi adókedvezményt a felsőoktatásban tanulók családjainak.



Hangsúlyozta, hogy míg 2010-ben százezer diákot vettek fel a felsőoktatásba, az utóbbi években csak alig több mint hetvenezret.



Rétvári Bence azt felelte, hogy 2008-ban a választók népszavazáson döntöttek arról, hogy ne legyen tandíj, a Fidesz-KDNP pedig igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy ez továbbra is így maradjon.



MSZP: miért nem épültek fel a beígért tornatermek?



Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) azt mondta, hogy 2012-ben vezették be a mindennapos testnevelést, de az ahhoz szükséges feltételek azóta sem teljesültek. A kormány által 2014-ben beígért 26 tornateremből eddig csak 13-at, a 25 tanuszodából pedig csak egyet adtak át - mondta.



Mi kell még ahhoz, hogy ezek a tornatermek megépüljenek? - kérdezte a képviselő, aki arra is kíváncsi volt, hogy a Kabán elkészült tornatermet miért nem vehették igénybe idén szeptemberben a gyerekek.



Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt felelte, Kabán már ősszel tornázni fognak a gyermekek. 2010 előtt folyamatosak voltak az iskolabezárások, a kormány most tornatermeket és uszodákat épít - jelentette ki.



Jobbik: lesz-e börtön Kunmadarason?



Lukács László György (Jobbik) felidézte, hogy a börtönök zsúfoltságának csökkentése érdekében a kormány programot indított, amelynek keretében nyolc új intézmény akartak felépíteni. A nagykunsági Kunmadarasra egy ezerfős börtönt ígértek, de az építkezésről egyre kevesebb hír érkezik - fogalmazott a képviselő.



Mikor kezdődik az építkezés, mikor várható a befejezés és átadás, illetve mi a garancia arra, hogy lesz börtön a településen? - kérdezte a képviselő.



Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára azt mondta, a kormány meghozta a börtönök férőhelybővítéséről szóló döntését, annak végrehajtásról folyamatos tájékoztatást adnak majd.



LMP: miért bízzák kontárokra Paks kibervédelmét?



Demeter Márta (LMP) arról beszélt, hogy még mindig nem lehet tudni, miért bízták meg a T-Systemset azzal, hogy nyolcmillió forintért készítsen tanulmányt a paksi erőmű kiberbiztonsági követelményeiről. Ezt a munkát olyan cégre bízták, amelyik egy elektronikus jegyrendszert sem tudott kiépíteni, amelyiknek a rendszerét egy középiskolás diák is képes volt feltörni - rótta fel.



Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár azt mondta, hogy az atomerőművek tervezése sok lépésből áll és ezek közül az egyik legfontosabb a fizikai védelmi terv. A Paks II. projekttársaság úgy döntött, hogy a terv elkészítéséhez egy kockázatelemzést végeztet a céggel - mondta.



Jobbik: ne épüljön börtönkórház Berettyóújfaluban!



Kulcsár Gergely (Jobbik) arra hívta fel a figyelmet, hogy október 8-án helyi népszavazást tartanak Berettyóújfaluban arról, hogy épüljön-e börtönkórház a városban.



A Jobbik álláspontja egyértelmű, a bihari emberek nem kérnek a bűnözőkből, biztonságos településen akarnak élni - jelentette ki.



Kontrát Károly azt felelte, hogy amíg Lukács László György kiállt a kunmadarasi börtön felépítése mellett, addig frakciótársa tiltakozik a berettyóújfalui börtönkórház ellen. A kórház nem veszélyezteti a közbiztonságot, de arról október 8-ig biztosan nem születik döntés, mert a kormány tiszteletben fogja tartani a helyiek véleményét - közölte.



Szombathelyi fejlesztésekről, a jegybanki dolgozók jamaicai útjáról, dunaújvárosi feljelentésről, az adófelajánlásokról, az egészségügyről, a vasúti fejlesztésekről és a közel-keleti keresztények segítéséről is hangoztak el kérdések az Országgyűlés hétfői ülésén.



Fidesz: mikorra várható a Szombathely és Kőszeg között közúti fejlesztés megvalósulása?



Ágh Péter (Fidesz) a Modern városok program keretében megvalósítandó, Szombathely és Kőszeg közötti közúti fejlesztésekről érdeklődött. Szavai szerint nagy jelentőséggel bírna ennek megvalósítása. A kormánypárti képviselő kérdezte, hogy a közúti kapcsolat fejlesztése érdekében milyen időbeli és pénzügyi ütemezés várható?



Fónagy János, a fejlesztési tárca államtitkára közölte: a kormány kiemelt közlekedés-politikai törekvése a megyei jogú városok gyorsforgalmi bekötése, ez Szombathely esetében meg is valósult. Jelezte: az említett fejlesztés érdekében az előkészítés folyamatban van, a részleteket a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után lehet meghatározni. Jelezte: az előkészítés 2020 nyaráig hazai költségvetési forrásból valósulhat meg.



MSZP: mit kerestek a jegybank alkalmazottai Jamaicában?



Burány Sándor (MSZP) arra várt választ, mit kerestek a jegybank alkalmazottai Jamaicában akkor, amikor ott semmilyen, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) munkájához kapcsolódó jelentős esemény nem volt?



Nagy Márton, az MNB alelnöke úgy felelt: a jegybanki alkalmazottak részvételét egyes eseményeken nem a helyszín határozza meg, hanem az esemény jelentősége. Beszámolt arról is: a munkatársak az IOSCO, vagyis az értékpapír-felügyeletek éves konferenciájára látogattak, arra a rendezvényre, amelynek jövőre Magyarország ad otthont.



Jobbik: miért nem léptek a nyomozók a dunaújvárosi korrupciós ügyben?



Pintér Tamás (Jobbik) azt kifogásolta, hogy bár feljelentést tettek a dunaújvárosi közvilágítással kapcsolatos, által korrupciógyanúsnak nevezett ügyben, a nyomozóhatóságok nem tettek semmit.



Polt Péter legfőbb ügyész légből kapottnak nevezte az állításokat, mert, mint rámutatott, sem az említett feljelentésben, sem a nyomozás során nem merült fel a korrupció gyanúja, az adóhivatal munkatársai költségvetési csalás gyanújával nyomoztak. A hatóság azonban nem tudta bizonyítani azt, így bizonyítottság hiányában szűntette meg az eljárást.



LMP: újra kellene szabályozni az adófelajánlások lehetőségét



Schmuck Erzsébet (LMP) elismerve azt, hogy az adóhivatal könnyített az emberek életén az adóbevallások elkészítésével, arra mutatott rá: a változtatás hátrányosan érinti a közhasznú szervezeteket, jelentősen csökkent a nekik felajánlott adó összege. Kifogásolta, hogy a felajánlás kikerült az adózók látóköréből, és újraszabályozást sürgetett.



Tállai András, a nemzetgazdasági tárca államtitkára kijelentette: nem került ki az adózók látóköréből a felajánlás lehetősége, azt a NAV számos helyen, például rádióreklámokban népszerűsítette. Közülte ugyanakkor: valóban új élet kezdődik a civilek számára, akiknek a jövőben aktívabban kell rátalálniuk a támogatókra.



MSZP: mikor lesz kórházi ellátás Újpesten?



Horváth Imre (MSZP) arra várt választ, lesz-e Újpesten újra aktív kórházi ellátás? Emlékeztetett: a kórházbezáráskor száz új ágyat ígértek a Honvéd kórházban, ám ennek szerinte nyoma sincs.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azokat a kórházakat sorolta, amelyeket a szocialisták zárattak be, de rámutatott arra is: mintegy húsz kórház biztosítja a körzet ellátását. Hozzátette: idén 22 milliárd forint áll rendelkezésre tizenhét budapesti és hat Pest megyei kórház fejlesztésére, további 18 milliárd pedig tervezésre - közölte.



Jobbik: csökken a vasút jelentősége



Ander Balázs (Jobbik) azt kifogásolta, hogy a vasúti teherszállítás stagnál, a személyszállítás pedig csökken.



Fónagy János, a fejlesztési tárca államtitkára szerint a jobbikos politikusból nem a vasutas beszél, hanem egy olyan párt képviselője, amely a pénzért és a hatalomért mindenre képes. Hatodára csökkent a vasút adóssága az elmúlt hét évben - mutatott rá -, és jelentős fejlesztések valósultak meg. Jól teljesítenek a többi között az elővárosi vonatok - hangsúlyozta, kérve a politikust: "ne a jelenlegi új főnökének akarjon kedvezni".



LMP: mit tett a helyettes államtitkár?



Ikotity István (LMP) arra mutatott rá: távozik hivatalából az üldözött keresztényekért felelős helyettes államtitkár, amelyet összefüggésbe hozott azzal, hogy nem épült fel az iraki, Magyarország által támogatott iskola. Arra kérdezett rá: az ígértetésen kívül mit tett a helyettes államtitkár?



Rétvári Bence szerint ritka pillanat volt, amikor egyetértésben titulálták népirtásnak, ami a közel-keleti keresztényekkel történik. Sajnálatát fejezte ki, hogy az LMP új tanácsadója, Ron Werber éppen Ikotity Istvánra, az eddig hiteles keresztényre osztja a bíráló szerepét. Magyarország gyógyszerekkel és az iskolaépítéssel is segíti az iraki keresztényeket - hangsúlyozta az államtitkár.



A családtámogatásokról és a bérunióról is szó volt napirend előtt hétfőn a parlamentben, majd a képviselők áttértek a kérdések műfajára.



KDNP: 2018 a családok éve lesz



Földi László (KDNP) arról beszélt, hogy a kormány az ország biztonságának szavatolása közben is töretlenül dolgozik a családok megerősítéséért. Az EU-ban egyedülállónak nevezte a hazai családi adózási rendszert, amellyel 1 millióan élnek, s kiemelte, hogy két gyermek esetén kétszeresére nőtt az adókedvezmény.



Az otthonteremtési programban 226 milliárd forinttal támogatják a családokat, az ingatlanok áfakulcsa 5 százalékra csökkent, 1 millió forintot elengednek a jelzáloghitel tartozásból, a diákhitellel rendelkező várandós nőknek vagy szülőknek pedig - gyermekszámtól függően - elengedik tartozásuk egy részét vagy egészét - sorolta a kormánypárti politikus, aki azt is megjegyezte: folytatódnak a bölcsődefejlesztési programok, s soha ennyi gyermeknek nem járt ingyen tankönyv és étkeztetés, mint ma.



Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára azt hangoztatta: a kormány a gyarapodó családok révén képzeli a jövőt és nem automatizmus alapján idetelepített külföldiek révén. A családokat a jövőbe tett legjobb befektetésnek nevezte, s ezt szembeállította azzal, hogy a szocialista kormányok családpolitikája a megszorításokról szólt, devizahitelekbe hajszolták a családokat.



Az államtitkár azt is kiemelte, hogy családtámogatásokra a GDP-növekedés kétszeresét fordítják, ami a 4,8 százalékos mértékével jóval meghaladja az OECD átlagot, a 2,5 százalékot. Hozzátette: a családi adózás nem vonja el a megtermelt jövedelmet azoktól, akik gyermeket vállalnak, s ezt az érintetti kör több mint 95 százaléka igénybe veszi.



Jobbik: konstruktív hozzáállás kell a bérunióhoz



Z. Kárpát Dániel (Jobbik) értékelése szerint a magyar gazdaság önerőből nem lenne képes a fejlődésre, és megoldást kell találni a népességfogyás problémájára is. Pártja béruniós kezdeményezésével szemben szerinte eddig csak demagóg ellenérvek hangzottak el, pedig konstruktív hozzáállásra lenne szükség. Törekvéseik között említette a kohéziós források átalakítását, és visszautasította, hogy jogkörök átadását vetnék fel.



Az ellenzéki politikus a multinacionális cégek nagyobb mértékű adóztatását sürgette, és felszólította a kormányt, hogy a béremelések érdekében tárgyalja újra a stratégiai partnereivel kötött szerződéseket.



Cseresnyés Péter, a nemzetgazdasági tárca munkaerőpiacért felelős államtitkára a Jobbik identitásváltását bírálta, jelezve: a párt most uniós bürokratákra bízná a béreket, míg korábban uniós zászlót égetett. Ha valóban fontos lenne nekik a béremelés, akkor megszavazták volna az ezt lehetővé tevő adócsökkentéseket - érvelt. Megjegyezte: a Jobbik a bérunióhoz például egy horvát neonácit toborzott partnerként.



Az államtitkár ismertette, hogy idén 15, illetve 25 százalékkal nőtt a minimálbér és a szakmunkás bérminimum, továbbá folytatódnak az ágazati emelések. Csak idén 12 százalékkal nőttek a bérek - emelte ki.



A Jobbik plakáthelyszerző akcióját kétségbeesettnek nevezte, szerinte egyértelműen Simicska Lajos játszotta át a helyeket, "nem kilóra, hanem dekára" megvéve a pártot, amelynek azt javasolta, a vállalkozóról nevezzék el magukat.



MSZP a diósgyőri egészségügyi ellátás jövőjéről



Varga László (MSZP) a diósgyőri egészségügyi ellátás jövőjéről kérdezett. Mint felidézte, az egészségügyi államtitkár korábban bejelentette: szuperkórházat hoznak létre. Ez április 1-jével meg is történt, de szerinte csak egyszerű kórházösszevonás valósult meg, s egyre szűkülő ellátást kapnak az emberek, különösen Diósgyőr környékén.



Rétvári Bence közölte: modern környezetet alakítottak ki a betegek számára, ami méltán vívta ki sokak elismerését. A beruházásra több tíz milliárdot fordítottak - jelezte, hozzátéve: heti 776 óra rendelési időben történik a betegek gyógyítása, a szakrendelések száma sem változott.



Jobbik: gazdasági kérdést csinált a kormány az erdélyi magyarság problémáiból



A jobbikos Szávay István felidézte, hogy Románia és Horvátország OECD-be való felvételét Magyarország a közelmúltban megvétózta. A Jobbik szerint igen aránytalan, hogy a székely zászlót és a magyar szimbólumokat üldöző, az erdélyi magyarság vezetőit megfenyegető Romániával szemben ugyanazt az intézkedést alkalmazta a kormány, mint Horvátország esetében - tette szóvá, kiemelve: ezzel egy alapvetően gazdasági, korrupciós kérdés szintjére degradálták az erdélyi magyarság problémáit.



Magyar Levente külügyi államtitkár felhívta a képviselő figyelmét a hétfőn, Bukarestből érkező köszönő telefonra, amiért Magyarország kiállt Románia OECD-tagsága mellett. Magyarország olyan nemzetközi térben mozog, ahol számos konfliktus adódik napi szinten - mondta az államtitkár, aki kiemelte: a magyar kormány kiáll a külhoni magyarok érdekeiért, olyan eszközökkel is, ami korábban nem volt szokásos. Horvátország esetében más jellegű ügyről van szó, egy bírósági ítéletet nem kívánnak végrehajtani - jelezte.



Az LMP a rokkantnyugdíjasokat érintő szabályozás megváltoztatását sürgeti



Schmuck Erzsébet arról beszélt, számos megkeresést kapott, hogy a rokkantnyugdíj alatt ledolgozott munkát nem ismerik el, holott az érintettek a járulékukat rendesen fizették. Az LMP-s politikus azt kérdezte: mikor változtatnak a szabályokon és hogyan kárpótolják ezeket az embereket?



Rétvári Bence szerint a 2007-11 közötti időszak szabályozása vezetett a mostani helyzethez. Ezt megváltoztatta a jelenlegi kormány, s például a rehabilitációs kártyák révén kétszeresére nőtt azok száma, akik munkát tudnak vállalni.



13:04 - Napirend előtt: német választás, önkormányzatok, romák



A Fidesz és a kormány is gratulált Angela Merkel német kancellárnak és a CDU/CSU pártszövetségnek a német választásokon elért győzelméhez napirend előtt az Országgyűlésben.



Fidesz: gratulálunk Angela Merkelnek!



Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke a Fidesz nevében gratulált a CDU/CSU pártszövetségnek és Angela Merkel pártelnöknek, akinek sok sikert kívánt ahhoz, hogy negyedik kancellári mandátumát eredményesen betöltse.



Hangsúlyozta: a német választás mindig fontos esemény az európai politikában, de Európa jelenlegi helyzetében sorsdöntő Európa és Magyarország jövője szempontjából is. Hozzátette: noha veszteségeket is elszenvedett a CDU/CDU, de "toronymagasan" ők nyerték meg a választásokat, az SDP pedig a választás vesztese, hiszen olyan mértékben gyengült meg, hogy lassan közelebb kerül a kispártok pozíciójához.



Meglepetésszerűnek nevezte, hogy a harmadik helyen az AfD, a negyediken pedig az FDP végzett. Szerinte ennek a két pártnak az eredménye rendkívül figyelemreméltó, mert sikerük közös gyökere, hogy mindkettő bevándorlásellenes álláspontot foglalt el. Úgy vélte: nagy valószínűséggel az FDP koalíciós partnere lesz a CDU/CSU-nak, vagyis számítani lehet arra, hogy a bevándorlás ellen megfogalmazott nézeteik kihatnak az európai politikára. Így jó remény van arra, hogy a "Soros-tervben" foglalt elgondolások lekerülnek az európai politika napirendjéről - fogalmazott.



Szerinte arra lehet számítani, hogy a biztonság belső és külső vonatkozásai felértékelődnek a német és az európai politikában is, illetve a kétsebességes Európára vonatkozó "álmok" a kijózanító eredmények fényében lekerülnek a napirendről és visszatér a német politika az európai egység gondolatához.



Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára is gratulált a CDU/CSU pártszövetségnek és Angela Merkelnek a választási győzelemhez. Szerinte a választás nagy vesztese a német baloldal, ami azt mutatja, hogy nem voltak sikeresek az általuk puffogtatott frázisok, és ez előrejelzés lehet az európai és a magyar baloldali pártok számára is.



Hangsúlyozta: a bevándorlás kérdése befolyásolta a német választás eredményét, és ez a magyaroknak különösen fontos, hiszen Magyarország rendelkezik a leghosszabb szárazföldi schengeni határral, vagyis Magyarországnak kell a legkeményebben védekeznie a bevándorlással kapcsolatban. Magyarország továbbra is kitett a Soros-terv megvalósításának, amelynek lényege, hogy legyen egy "egységes európai massza", amely követi Brüsszel akaratát - tette hozzá. Szerinte ezért fontos a nemzeti konzultáció a "Soros-tervről", hiszen a német választások nagy tanulsága, hogy az a sikeres politika, amely az emberek akaratára alapul.



MSZP: a kormány megcsúfolja az önkormányzatiságot



Szakács László (MSZP)az önkormányzatok napja alkalmából arról beszélt, hogy a kormány megcsúfolja a rendszerváltás egyik legfontosabb eszméjét, az önkormányzatiságot. Hangsúlyozta: 1989-90 környékén azért kellett lecserélni a tanácsrendszert, mert nem szerették volna, hogy egy párt központjából mondják meg, mi történjen a településeken, 2010-ben azonban a kormány "hátraarcot csinált" és megint egy párt központjában születnek a döntések. Kifogásolta, hogy elvették az önkormányzatoktól az egészségügyi és a oktatási intézményeket, és azt ígérte, hogy a kormányváltás után visszaadják a helyi önkormányzatok hatásköreit, a helyi egészségügyi alapellátást és az iskolákat is.



Pogácsás Tibor belügyi államtitkár egyetértett azzal, hogy a rendszerváltás legfőbb eredménye volt az önkormányzatiság, azonban szerinte 1995-96 táján az önkormányzatok mozgásterét költségvetési szigorításokkal gúzsba kötötték, az önkormányzati vagyont pedig a Horn-kormány privatizálta. Az ebből származó forrásokat csak 2001-ben és 2002-ben adta oda a kormány az önkormányzatoknak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ÁSZ 2009-es jelentése szerint 2004 és 2009 között 3600 milliárdot vont ki a kormányzat az önkormányzati szférából, miközben növelte feladatokat, ezért kellett újragondolni 2010-ben a finanszírozást, és kellett átvállalni az adósságállományt, illetve új törvényt alkotni. Hangsúlyozta: idén már második éve, hogy az önkormányzati alrendszer bevételi többlettel rendelkezik.



LMP: csalássorozat van a romáknak juttatott források mögött



Hadházy Ákos (LMP) csalássorozat részének nevezte a romáknak jutatott forrásokat, a jelenségre pedig "Farkas-tervként" hivatkozott. Szerinte ez több 100 ezer kilátástalan helyzetben lévő romára és uniós milliárdokra épül. Az ellenzéki politikus azt mondta: a Híd a munka világába projekt forrásainak nagy részét ellopták, a szakmaválasztásra szánt ösztöndíjak 6 milliárdos keretéből csak 400 millió ment a célra, az ezer roma nő programban pedig csak néhányan kaptak munkát.



Hadházy Ákos bírálta azt is, hogy az ORÖ-re épülő mentorhálózatot hoznának létre. Hiányolta továbbá a Farkas Flóriánnal szembeni eljárást.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt felelte: működő rendszer van az uniós források felhasználásának ellenőrzésére, amely akkor lép közbe, ha valóban szabálytalanság van és nem akkor, amikor az LMP sajtótájékoztatót tart. Szóvá tette, hogy az ellenzéki párt csak a 100 milliárdos nagyságrendű kárt okozó 4-es metrós korrupciós üggyel nem foglalkozik a "kamuinfón". Az államtitkár szerint úgy lehet megkülönböztetni a korrupciót a szabályos ügyektől, hogy előbbiről az LMP hallgat. Megjegyezte azt is, hogy Hadházy Ákos felszólalása "szaloncigányozásnak" is beillik. Rétvári Bence kiemelte, hogy 7 év alatt kétszeresére nőtt az egyetemre, főiskolára járó romák száma, az ösztöndíjaknak köszönhetően pedig egyre többen tudják befejezni tanulmányaikat.