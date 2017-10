OGY - Ma újra szavaznak a kéményellenőrzés eltörléséről

11.08 -Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni fellépésről szóló isztambuli egyezmény ratifikálását szorgalmazta a többi között a közelmúltban ismertté vált ügyek miatt. Elmondta, Magyarországon a 15 éven felüli nők egyötöde, azaz közel egymillió nő válik fizikai, illetve szexuális erőszak áldozatává. A bántalmazás verbális is lehet - jegyezte meg.Kitért arra is, hogy olyan plakátokat lehet látni, amelyeken a nőket hibáztatják azért, mert kevés gyermek születik Magyarországon. Ez is verbális bántalmazás - mutatott rá, hozzátéve: egy gyermek megszületéséhez nő és férfi is kell. Ha önökre nézek, akkor tudom, hogy mi hiányzik ebből - fogalmazott.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, az elmúlt években jogalkotási eszközökkel igyekeztek szigorúbban büntetni a kapcsolati erőszak elkövetőit, miközben egyetlen MSZP-SZDSZ-kormány sem szabályozta ezt a büntető törvénykönyvben. Szólt arról, hogy 2012-ben titkos menedékházakat hoztak létre. A 4-es metró uniós támogatásából elcsalt pénzből sok ilyen menedékházat lehetett volna létrehozni - jegyezte meg.A plakátkampányról azt mondta, egy reprezentatív kutatás eredményét lehet látni a plakátokon.Magyar Zoltán (Jobbik) arra hívta fel a figyelmet, hogy pénteken lesznek az agrárkamarai választások. Szerinte a kormány bürokratikus eszközökkel, antidemokratikus kormányzással elérte, hogy csak "a Fidesz házi szervezete", a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) tudott országos szinten listákat állítani.Szerinte a kamara sem a családi, sem a társas vállalkozásoknak nem tud segíteni, a vezetőkhöz gyanús ügyek köthetők, a tagságot pedig kizárják a véleménynyilvánításból. Rögzítette: a Jobbik véget vet az átpolitizált kamarának, helyette valódi szakmai szervezetet hoz létre, megszünteti a tagdíjat.Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára visszautasította a képviselő vádjait és azon véleményének adott hangot, hogy a Jobbiknak az oligarchák képviselete a fontos. Szerinte a Jobbik a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) szószólójává vált, és ez a szervezet nem tudott minden megyében listát állítani, már a jelöltállításkor alulmaradt a Magosszal szemben, amely mögé még soha ennyi szervezet nem állt be.Kiemelte, hogy a mezőgazdaság kapacitása az elmúlt hét évben 53 százalékkal nőtt.Szászfalvi László, a reformáció 500. évfordulójáról emlékezett meg, azt hangsúlyozva, hogy a reformáció a magyarság megmaradásában alapvető szerepet játszott. Köszönetet mondott a reformáció egyházainak, hogy 500 éve rendületlenül szolgálják a magyar hazát, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeikkel az egész magyar népet. A KDNP nevében üdvözölte azt a kormányzati és egyházi szándékot, hogy reformáció 500. évfordulója ne elválasszon hanem összekössön minden olyan erőt, amely a nemzet megmaradását kívánja szolgálni.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára arról beszélt, hogy az állam külön emlékbizottságot hozott létre az évforduló kapcsán, amelynek elnöke Orbán Viktor miniszterelnök. Elmondta: a jubileumi emlékév megnyitója a Művészetek palotájában volt, majd a Nemzeti Múzeumban nyílt kiállítás, emellett nemzetközi kerekasztal-beszélgetést is tartottak, ma a Papp László Sportarénában tartanak ünnepséget, december 19-én pedig a Zeneakadémián lesz a zárórendezvény.Ikotity István (LMP) arra várt választ a kormánytól, hogy miért teszi tönkre az állam a Tokaj-hegyaljai szőlőtermelőket, miért nem biztosít számukra tisztességes felvásárlási feltételeket, és mi a szerepe ebben Mészáros Lőrincnek. Az LMP-s képviselő szerint ugyanis a világörökségi borvidéken kistermelőket a tönkremenés fenyegeti az állami tulajdonú Grand Tokaj Zrt. miatt, mert idén kevesebb termelő szőlőjét vásárolják meg.Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta: a baloldali kormányzás alatt tönkretették az állami tulajdonban lévő tokaji vállalatot, a második Orbán-kormány ugyanakkor jelentős lépéseket tett a társaság megmentése érdekében, így az jelenleg sikeresen működik. Hangsúlyozta: az állam és a Grand Tokaj Zrt. nem teszi tönkre a termelőket, hanem tisztán szőlészeti alapon egy ellenőri rendszert vezetett be, és évente 3-4-5 alkalommal szemlézi 1200 kistermelő ültetvényeit. Hozzátette: 2017-ben is célzottan választották ki azt a több mint ezer termelőt, akik megfelelnek a minőségi követelményeknek. Ugyanakkor azt ígérte, hogy 2017-ben valamennyi szőlőtermelő gazda sorsa rendeződni fog a tokaji borvidéken.Bóna Zoltán fideszes képviselő a reformáció 500. évfordulója alkalmából Luther életére és munkásságára emlékezett, hangsúlyozva, hogy a reformáció alapjaiban változtatta meg az embereket és a társadalmat.Rétvári Bence államtitkár azt mondta: a jubileumi emlékév kapcsán létrejött emlékbizottság célja, hogy megismertesse a fiatalokkal a reformáció máig hangzó üzenetét, az egész társadalom számára bemutassa a protestantizmus jelentőségét a történelemben és segítse az egyházak közös, hiteles fellépését.

Az Országgyűlés Áder János köztársasági elnök politikai vétója után ma újra szavaz a családi házak kötelező kéményellenőrzésének eltörléséről. Az ülésnap reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, a képviselők ezt követően szavazhatnak újra arról a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött javaslatról, amely eltörölné a családi házak évenkénti kötelező kéményellenőrzését.Az Országgyűlés várhatóan annak ellenére nem változtat korábbi döntésén, hogy az államfő azt írta, a kémények önkéntes alapon történő ellenőriztetése jelentősen növelheti az életveszélyes helyzetek számát. A Ház emellett elfogadhatja például a kormány versenyképesség javítását célzó módosításait, továbbá a migráció kezelését érintő változtatásokat is. A határozathozatalok után tárgyalhatják a választási kampányköltségek átláthatóvá tételéről szóló fideszes indítványt, amely visszafizettetné az állami támogatást a fél százalékos eredményt el nem érő pártokkal. A parlament csütörtökön és pénteken folytatja ülését, amely jövő hétfőn ér véget