OGY - Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot

Kéményellenőrzés eltörlése

13.52 -A KDNP-s Harrach Péter, Hollik István és Szászfalvi László javaslatát egyhangúlag, 176 igen szavazattal fogadta el az Országgyűlés.A moratórium november 15-től április 30-ig tart abban az esetben, ha a kötelezett magánszemély. Eddig ez az időszak december 1-től március 1-ig tartott.A változtatás célja a javaslat indoklása szerint, hogy a lakóingatlanukat elveszítő adósoknak - illetve az önkormányzat jegyzőjének - több ideje legyen a lakhatás biztosítására.A javaslat benyújtói emellett indokoltnak tartották, hogy a téli időszakon túl a hűvös őszi, tavaszi időszakra is kiterjedjen a kilakoltatási moratórium.A rendelkezést a hatálybalépése napján folyamatban lévő azon végrehajtási eljárásoknál is alkalmazni kell, amelyeknél a módosítás hatálybalépésének napján a lakóingatlant még nem ürítették ki.A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.13.50 - Eltörölték a családi házak kötelező kéményellenőrzését. Részletek itt >> 12.27 -Staudt Gábor azt mondta: örülnek a kilakoltatási moratórium meghosszabbításának, de álláspontjuk szerint ennek a jövő tavaszi választások az oka. Nem szeretnék a kormánypártok, ha tömegek kerülnének az utcára a választások előtt - közölte.Szóvá tette, hogy a becsérték és a forgalmi érték szinkronba hozását elutasították a szakbizottságban. Ez azt jelenti, hogy a 2014 év végén felbecsült áron árverezik el ingatlanokat - jegyezte meg.Teleki László szerint több mint 30 ezer otthon vár árverésre. Fontos az előterjesztés, amit támogatnak, de ez a javaslat csak tűzoltás, amit a választások előtti időszak miatt nyújtottak be.Miért nem hosszú távú stratégiát terjesztettek elő? - kérdezte.Turi-Kovács Béla arról beszélt, hogy bár az ellenzék támogatja a javaslatot, de eközben szakmaiatlanul, a tényeknek nem megfelelő módon ostorozzák a kormányt. Ezt a helyzetet nem a mostani kabinet idézte elő - hangoztatta a kormánypárti politikus, aki szerint a pénzügyi, gazdasági egyensúly fenntartása mellett kellett segítséget biztosítani az érintett családoknak.Ez egy jó javaslat, amit a Fidesz is támogat - jelezte hozzászólásában képviselőtársa, Répássy Róbert.Mint mondta, a végrehajtási moratórium mindenféle tartozásra vonatkozik. Hozzátette: a devizahiteles adósok jelentős része vitatja a szerződés érvényességét, azaz megtámadták ezeket a szerződéseket. Amikor pedig a szerződés, vagy a tartozás jogalapját támadják, kérhető a végrehajtás felfüggesztése - jegyezte meg a fideszes politikus, aki szerint azokról van szó, akik elfogadják, valóban tartoznak a bankoknak, illetve másoknak. A jelenlegi kormány intézkedéseinek köszönhetően több százezer ember menekült meg az adósságcsapdától - mondta.Előterjesztői zárszóHarrach Péter zárszavában megköszönte, hogy a frakciók támogatják az előterjesztést. Mint mondta, a parlamenti vita alkalmat adott néhány kampányízű megszólalásra is, aminek azonban témához semmi köze nem volt.A KDNP frakcióvezetője emlékeztetett a bankok elszámoltatására, az intézkedéssel 1000 milliárdot adtak vissza az adósoknak. Ha ez nem bátorság, akkor mi az? - kérdezte. Kitért arra is, hogy a 135 ezer ellehetetlenült adós egyharmadának az ingatlana nem értékesíthető, és jövedelme sincs. Az adósság behajthatatlan, erről még a követeléskezelők is lemondtak. A másik harmad tudna fizetni, de nem teszi, ekkor sem az államnak van szerepe.A harmadik harmada az érintetteknek valamilyen ok miatt hol fizet, hol nem, ennél az esetnél kell közbeavatkozni. A mostani megoldás ideiglenes, a legnagyobb veszély ellen ad védelmet az ellehetetlenült családoknak - jegyezte meg, hozzátéve: az érintettek legnagyobb rész nem a devizahitelesek köréből kerül ki.Az általános vitát az elnöklő Lezsák Sándor lezárta.Vas Imre (Fidesz) a Törvényalkotási bizottság előadója a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatról elmondta: a bizottság a köztársasági elnök észrevételeinek figyelembevételével módosító javaslatot nyújtott be, amelyben kezdeményezték a sarkalatossági záradék elhagyását. Ugyanakkor - folytatta - az államfő másik kritikájával kapcsolatban a bizottsági ülésen az államtitkár megnyugtató válaszokat adott, elmondta, hogy nem szűnik meg az ellenőrzés a családi házaknál, hanem a tulajdonos megrendelése alapján, vele egyeztetett időpontban végzik el a kéményseprést.Megjegyezte: az autóknál a műszaki vizsga lejáratára vagy a jogosítvány meghosszabbítására se hívja fel senki a figyelmet. Mindenkinek a felelőssége, hogy tudja, hogy a kéményét ellenőrizni kell, kormány pedig biztosítja a lehetőséget az ingyenes ellenőrzésre a továbbiakban is - hangsúlyozta a fideszes képviselő, aki szerint a saját érdekeit a lakosság minden esetben képes lesz majd érvényesíteni.A kisebbségi vélemény előadójaként a jobbikos Szilágyi György azt mondta: Vas Imre és a fideszes képviselők "nagyképűen, gőgösen nevetgélnek mindenkin", kinevetik az államfőt, az ombudsman-helyettest és a szakmai szervezeteket is, holott az önkéntes megrendelésen alapuló kéményellenőrzés radikális biztonsági szint csökkentést és az életveszélyes helyzetek számának jelentős növekedését jelenti.Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár indokoltnak nevezte a módosításokat, és úgy vélte, ezekkel együtt a törvény elfogadható.Demeter Márta (LMP) rendkívül veszélyesnek tartotta a törvényjavaslatot, aminek elfogadása mellett szerinte semmilyen ész érv nem szól, ugyanakkor óriási veszélynek teheti ki az embereket.Nem az a megoldás, hogy megszüntetjük a feladatellátást, hiszen az autók esetében sem szüntetjük meg a vizsgáztatást, vagy nem töröljük el a tankötelezettséget sem azért, mert ez adminisztratív terheket jelent a szülőknek. Azt kérte, hogy hívják össze a szakma képviselőit, alakítsák át a katasztrófavédelem munkáját, és akár adjanak nekik több pénzt, de ne fogadják el ezt az óriási kockázatot jelentő javaslatot.11.49 -Előterjesztő: két és fél hónappal meghosszabbodik a moratóriumA bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításának általános vitájában Harrach Péter (KDNP), az egyik előterjesztő közölte, a bajba jutott családok számára nyújt védelmet a kilakoltatási moratórium kiterjesztése két és fél hónnappal. Hozzátette: a végrehajtás sok ezer családot érint, nagyrészt közüzemi tartozás miatt.Rögzítette: a mostani módosítás tüneti kezelés, nem jelent végleges megoldást. A következő parlamenti ciklusban egyértelmű, egyszeri és radikális megoldásra van szükség - mondta.A kormánypárt politikus szerint hitelezésre szükség van, és ehhez meg kell őrizni a jelzálog intézményét.Harrach Péter felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket az állam az eladósodott családok érdekében tett: 170 ezer szerződést végtörlesztettek, a Nemzeti Eszközkezelő 35 ezer esetben nyújtott 150 ezer embernek segítséget. Elmondta, az árfolyamgátat 172 ezer szerződő választotta, a bankok 1000 milliárd forintot voltak "kénytelenek" visszaadni az adósoknak.Szólt a magáncsőd intézményéről is, amely 1056 családnak, 2700 embernek jelentett megoldást. Közölte, a családi csődvédelem intézményét is módosítani kell, ezt átgondolva, általános törlesztési könnyítéssel együtt fogják megtenni.A KDNP-s politikus beszámolt frakciója eddigi, a végrehajtást érintő törvényjavaslatairól. Elmondta, ennek révén megújult a bírósági végrehajtók vizsgálati rendszere, megszüntek a szabálytalan inkasszók, csökkent a végrehajtók behajtási jutaléka és a felszámítható költségátalány. Megjegyezte, kormányzati intézkedések is voltak a végrehajtók ellenőrzésére, maga a szervezet is átalakult: a kinevezésük meghatározott időre, 7 évre szól, 2022-ig meg kell szerezniük a jogi végzettséget. Mindez átláthatóbbá, rendezettebbé teszi a végrehajtás folyamatát - értékelt Harrach Péter.Felidézte azt is, hogy idén kezdeményezték azt a törvénymódosítást, hogy ne lehessen becsérték alatt értékesíteni az ingatlanokat.Ismertetése szerint a módosítás után 1014 ingatlan értékesítettek bírósági árverésen, ennek 50 százaléka a becsértéken kelt el, a másik felét pedig átlagosan 135 százalékon értékesítettek. Harrach Péter úgy látta, ezen a területen van még mit tenni.A kormány nevében Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, támogatják a javaslatot.MSZP: szükség van a magáncsőd szabályainak érdemi felülvizsgálatáraKorózs Lajos (MSZP) elmondta, támogatni fogják a törvényjavaslatot, de szerinte ha a Fidesz-KDNP valóban segíteni akar, akkor a végrehajtási szabályok korrigálása mellett a magáncsőd szabályainak érdemi felülvizsgálatára és a devizahitelesek ma is fennálló problémáinak rendezésére is szükség van.Hozzátette: a mostani javaslat a probléma megoldásának "prolongálását" jelenti. Most is 15 ezer család vár kilakoltatásra és a jegybanki adatok szerint mintegy 140 ezer család feje felett lebeg "Damoklész kardja" - mondta.Értékelése szerint a kormány teljesen sikertelen a probléma kezelésében, a magáncsőd intézménye pedig működésképtelen, teljes kudarc, nagyon kevés segítséget nyújt, nem meglepő, hogy a jelenlegi feltételekkel alig veszik igénybe.KDNP: a kiszolgáltatott helyzetben lévőket segíti a javaslatSzászfalvi László (KDNP) szerint a törvényjavaslat is mutatja, hogy nem vádolható a KDNP szociális érzéketlenséggel, hiszen az előterjesztés a kiszolgáltatott helyzetben lévőket segíti. Lehet azt mondani, hogy tüneti kezelés, de mégis sok ezer családnak segít - tette hozzá.Úgy folytatta: a magáncsődöt lehet ostorozni, de mégiscsak egy új és fontos jogintézményről van szó, amit Korózs Lajosék a saját kormányzásuk idején bevezethettek volna, illetve segíthettek volna a devizahiteleseknek, vagy kiterjeszthették volna a kilakoltatási moratóriumot.Jobbik: a kormány a választások előtt nem mer szembemenni a bankokkalZ. Kárpát Dániel (Jobbik) is pártja támogatásáról biztosította az előterjesztést, ugyanakkor azt mondta, gyáva a kormány és gyáva a javaslat.Hozzátette: a Jobbik eddig minden évben kérte a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, de a kormánynak esze ágában sem volt kiterjeszteni azt. A kormánypártok szemére vetette azt is, hogy most eltolják a probléma megoldását. Miért nem most állnak elő bátor, radikális javaslattal? Miért csak a választások után? - firtatta.Z. Kárpát Dániel szerint ennek az az oka, hogy a kormány a választások előtt nem mer szembemenni a bankszövetséggel, ugyanis a megoldással sérelmeket kell okozni a kereskedelmi bankoknak. A megoldás azonban az igazság helyreállítása lenne, azzal visszaveszik a tulajdonosok pénzét - mondtaA jobbikos politikus is bírálta a magáncsőd intézményét és úgy látta, a teljesen jó megoldás a hitelek felvételkori forintosítása lenne.LMP: cinikus a kormányIkotity István (LMP) szerinte a javaslat legjobb példa a kormány cinizmusára, hiszen nyáron rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett az ellenzék, de arra a kormánypártok el sem mentek, erre most sürgőséggel nyújtanak be javaslatot. Az LMP támogatni fogja az előterjesztést, de az nem jelent igazi megoldást - mondta.Bírálta a kormány devizahitelesek érdekében tett intézkedéseit, majd az LMP javaslatát ajánlotta elfogadásra, amely nem csupán a téli időszakban állítaná le a kilakoltatást.11.08 -Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni fellépésről szóló isztambuli egyezmény ratifikálását szorgalmazta a többi között a közelmúltban ismertté vált ügyek miatt. Elmondta, Magyarországon a 15 éven felüli nők egyötöde, azaz közel egymillió nő válik fizikai, illetve szexuális erőszak áldozatává. A bántalmazás verbális is lehet - jegyezte meg.Kitért arra is, hogy olyan plakátokat lehet látni, amelyeken a nőket hibáztatják azért, mert kevés gyermek születik Magyarországon. Ez is verbális bántalmazás - mutatott rá, hozzátéve: egy gyermek megszületéséhez nő és férfi is kell. Ha önökre nézek, akkor tudom, hogy mi hiányzik ebből - fogalmazott.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, az elmúlt években jogalkotási eszközökkel igyekeztek szigorúbban büntetni a kapcsolati erőszak elkövetőit, miközben egyetlen MSZP-SZDSZ-kormány sem szabályozta ezt a büntető törvénykönyvben. Szólt arról, hogy 2012-ben titkos menedékházakat hoztak létre. A 4-es metró uniós támogatásából elcsalt pénzből sok ilyen menedékházat lehetett volna létrehozni - jegyezte meg.A plakátkampányról azt mondta, egy reprezentatív kutatás eredményét lehet látni a plakátokon.Magyar Zoltán (Jobbik) arra hívta fel a figyelmet, hogy pénteken lesznek az agrárkamarai választások. Szerinte a kormány bürokratikus eszközökkel, antidemokratikus kormányzással elérte, hogy csak "a Fidesz házi szervezete", a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) tudott országos szinten listákat állítani.Szerinte a kamara sem a családi, sem a társas vállalkozásoknak nem tud segíteni, a vezetőkhöz gyanús ügyek köthetők, a tagságot pedig kizárják a véleménynyilvánításból. Rögzítette: a Jobbik véget vet az átpolitizált kamarának, helyette valódi szakmai szervezetet hoz létre, megszünteti a tagdíjat.Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára visszautasította a képviselő vádjait és azon véleményének adott hangot, hogy a Jobbiknak az oligarchák képviselete a fontos. Szerinte a Jobbik a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) szószólójává vált, és ez a szervezet nem tudott minden megyében listát állítani, már a jelöltállításkor alulmaradt a Magosszal szemben, amely mögé még soha ennyi szervezet nem állt be.Kiemelte, hogy a mezőgazdaság kapacitása az elmúlt hét évben 53 százalékkal nőtt.Szászfalvi László, a reformáció 500. évfordulójáról emlékezett meg, azt hangsúlyozva, hogy a reformáció a magyarság megmaradásában alapvető szerepet játszott. Köszönetet mondott a reformáció egyházainak, hogy 500 éve rendületlenül szolgálják a magyar hazát, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeikkel az egész magyar népet. A KDNP nevében üdvözölte azt a kormányzati és egyházi szándékot, hogy reformáció 500. évfordulója ne elválasszon hanem összekössön minden olyan erőt, amely a nemzet megmaradását kívánja szolgálni.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára arról beszélt, hogy az állam külön emlékbizottságot hozott létre az évforduló kapcsán, amelynek elnöke Orbán Viktor miniszterelnök. Elmondta: a jubileumi emlékév megnyitója a Művészetek palotájában volt, majd a Nemzeti Múzeumban nyílt kiállítás, emellett nemzetközi kerekasztal-beszélgetést is tartottak, ma a Papp László Sportarénában tartanak ünnepséget, december 19-én pedig a Zeneakadémián lesz a zárórendezvény.Ikotity István (LMP) arra várt választ a kormánytól, hogy miért teszi tönkre az állam a Tokaj-hegyaljai szőlőtermelőket, miért nem biztosít számukra tisztességes felvásárlási feltételeket, és mi a szerepe ebben Mészáros Lőrincnek. Az LMP-s képviselő szerint ugyanis a világörökségi borvidéken kistermelőket a tönkremenés fenyegeti az állami tulajdonú Grand Tokaj Zrt. miatt, mert idén kevesebb termelő szőlőjét vásárolják meg.Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta: a baloldali kormányzás alatt tönkretették az állami tulajdonban lévő tokaji vállalatot, a második Orbán-kormány ugyanakkor jelentős lépéseket tett a társaság megmentése érdekében, így az jelenleg sikeresen működik. Hangsúlyozta: az állam és a Grand Tokaj Zrt. nem teszi tönkre a termelőket, hanem tisztán szőlészeti alapon egy ellenőri rendszert vezetett be, és évente 3-4-5 alkalommal szemlézi 1200 kistermelő ültetvényeit. Hozzátette: 2017-ben is célzottan választották ki azt a több mint ezer termelőt, akik megfelelnek a minőségi követelményeknek. Ugyanakkor azt ígérte, hogy 2017-ben valamennyi szőlőtermelő gazda sorsa rendeződni fog a tokaji borvidéken.Bóna Zoltán fideszes képviselő a reformáció 500. évfordulója alkalmából Luther életére és munkásságára emlékezett, hangsúlyozva, hogy a reformáció alapjaiban változtatta meg az embereket és a társadalmat.Rétvári Bence államtitkár azt mondta: a jubileumi emlékév kapcsán létrejött emlékbizottság célja, hogy megismertesse a fiatalokkal a reformáció máig hangzó üzenetét, az egész társadalom számára bemutassa a protestantizmus jelentőségét a történelemben és segítse az egyházak közös, hiteles fellépését.

Előzmények:

Az Országgyűlés Áder János köztársasági elnök politikai vétója után ma újra szavaz a családi házak kötelező kéményellenőrzésének eltörléséről. Az ülésnap reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, a képviselők ezt követően szavazhatnak újra arról a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött javaslatról, amely eltörölné a családi házak évenkénti kötelező kéményellenőrzését.Az Országgyűlés várhatóan annak ellenére nem változtat korábbi döntésén, hogy az államfő azt írta, a kémények önkéntes alapon történő ellenőriztetése jelentősen növelheti az életveszélyes helyzetek számát. A Ház emellett elfogadhatja például a kormány versenyképesség javítását célzó módosításait, továbbá a migráció kezelését érintő változtatásokat is. A határozathozatalok után tárgyalhatják a választási kampányköltségek átláthatóvá tételéről szóló fideszes indítványt, amely visszafizettetné az állami támogatást a fél százalékos eredményt el nem érő pártokkal. A parlament csütörtökön és pénteken folytatja ülését, amely jövő hétfőn ér véget