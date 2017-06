OGY - Megszavazták a civiltörvényt - A Jobbik tartózkodott

Elfogadta a parlament kedden a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt.A fideszes Kósa Lajos, Gulyás Gergely, Németh Szilárd és Vitányi István által jegyzett indítvány 130 kormánypárti igen, 44 nem és 24 - jobbikos - tartózkodó szavazatot kapott.A jogszabály alapján a törvény hatálya alá tartozó egyesületek és alapítványok 15 napon belül kötelesek bejelenteni a bíróságon külföldről támogatott szervezetté válásukat, amint, azaz 7,2 millió forintot.A Velencei Bizottság észrevétele alapján rögzítették a törvényben azt is: nem kell közzétenni a külföldi támogató személyes adatait, ha az általa nyújtott támogatás egy év alatt nem éri el az 500 ezer forintot.A nyilvántartó bíróság minden hónap 15-ig küldi meg azoknak az egyesületeknek és alapítványoknak a nevét, székhelyét és adószámát a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, amelyek esetében a megelőző hónapban a külföldről támogatott szervezetté minősítést rögzítette. A miniszter a megküldött adatokat ingyenesen elérhető módon közzéteszi az e célra kialakított elektronikus felületen.A most elfogadott törvény szerinti kötelezettségeit nem teljesítőket ügyész szólítja fel arra, hogy 30 napon belül tegyenek eleget az előírásoknak. Nem teljesítés esetén ezt egy újabb - 15 napos határidejű - felhívás követi. Ha ez is eredménytelen, az ügyész a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény szerinti bírság kiszabását kezdeményezi a bíróságnál.Szintén a Velencei Bizottság javaslata nyomán hagyták el a törlés lehetőségét a szankciók közül. A jogszabály ehelyett azt mondja ki, hogy az ügyész az ismételt felhívást követően a civiltörvény szabályainak megfelelően, az arányosság figyelembevételével jár el.A külföldről támogatott szervezetek köréből is könnyebben lehet kikerülni, mint azt javasolták az előterjesztők. Így - ugyancsak a Velencei Bizottság észrevétele alapján - már akkor kikerülhetnek, ha egymást követő két adóévben nem érik el a törvényi támogatási szintet, szemben az eredetileg indítványozott egymást követő három adóévvel. A nyilvántartásért felelős miniszternek ekkor haladéktalanul törölni kell az érintett szervezetet a nyilvántartást bemutató honlapról.A jogszabály hatálya nem terjed ki a civil szervezetnek nem minősülő egyesületekre és alapítványokra, a sporttörvény hatálya alá tartozó egyesületekre, valamint a vallási tevékenységet végző és a nemzetiségi szervezetekre.A fideszes előterjesztők indoklása szerint a civil szervezetek és alapítványok az általuk ellátott tevékenységek, illetve az alapítóik által kitűzött célok megvalósításán keresztül a demokratikus ellenőrzésben és a közvélemény-formálásban fontos szerephez jutnak. Ezért alapvető közérdek fűződik ahhoz, hogy a társadalom egészének egyértelmű legyen, e szervezetek milyen érdekeket képviselnek. Figyelemmel kell lenni továbbá azokra a kihívásokra, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával összefüggésben az átláthatatlan eredetű pénzmozgások jelentenek - tették hozzá.A pártfinanszírozásról szóló törvényjavaslatról, a családok támogatásáról, az európai ügyek bizottsága 25 éves jubileumáról és az elszámoltatás megvalósulásáról volt szó napirend előtt kedden az Országgyűlésben. Volner János , a Jobbik frakcióvezetője közölte: pártja, amelyet szerinte egyszerűbb lett volna "lex Simicskának" nevezni,Megjegyezte: a javaslat szerint listaár alatt nem lehet majd óriásplakátokat vásárolni, holott jelenleg mindenki listaár alatt vásárol, aki nem egy vagy két óriásplakátot vett.Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkár úgy vélte: a Jobbiknak ezúttal csak "egy milliárdos nevében tett védőbeszédre futotta", holott 2013-ban és 2014-ben még arról beszéltek, hogy szeretnék elkerülni Simicska cégbirodalmát, mára a "Jobbik kedvenc lelőhelye Simicska plakáterdeje" lett. Az államtitkár szerint a Jobbik kormányellenes plakátkampányának ára akár a 2 milliárd forintot is meghaladhatja, ami több mint négyszerese annak, mint amit a párt állami támogatásként kap. Szerinte a piaci ár és a valójában fizetett összeg közötti különbözetet a milliárdos állhatta, ami nem más mint burkolt pártfinanszírozás, és ez súlyos korrupciónak számít. Szászfalvi László (KDNP) a tavaszi ülésszak legfontosabb ügyének a magyar családok védelmét és támogatását nevezte. Közölte: a KDNP támogatta és a jövőben is a támogatni fogja a nyugdíjasokat, gyermekeket és családokat segítő intézkedéseket. Rétvári Bence , az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint míg 2010 előtt a viták megszorításokról, egyhavi bér elvételéről, vizitdíjról, kórházi napidíjról szóltak, most arról, hogy melyik ágazatban milyen ütemben legyen béremelés, és mennyivel több embernek van segély helyett munkajövedelme. Kiemelte: idén szeptember 1-jétől minden általános iskolás ingyen kapja meg a tankönyvcsomagját. Hörcsik Richárd az európai ügyek bizottságáról emlékezett meg annak 25 éves jubileuma kapcsán. Mint mondta, Közép-Európában elsőként jött létre ilyen testület, s a bizottság hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország ma az unió teljes jogú tagja.A fideszes képviselő történelmi jelentőségűnek nevezte az első magyar elnökség parlamenti "dimenzióját". Rámutatott: a testület is szerepet játszott az első magyar elnökség sikerében. Kitért arra is, hogy Brüsszel központosító politikája ellen fel kell lépni, majd megjegyezte: az Országgyűlés az elmúlt években hat brüsszeli jogalkotási tervezettel szemben fogalmazott meg kifogást. Takács Szabolcs államtitkár szintén kiemelte a testület magyar uniós tagságban és magyar elnökségben játszott szerepét, majd kitért arra: az Országgyűlés ezen a testületen keresztül gyakorolja ellenőrzését a kormány és az unió jogalkotási folyamatai felett. Az Országgyűlés és a bizottság továbbra is számíthat a kormány támogatására a nemzeti ügyek védelmében - jelezte az államtitkár. Sallai R. Benedek (LMP) arról beszélt, hogy a múlt héten börtönbüntetésre ítélték a nemzeti vagyonkezelő egykori vezetőit a sukorói perben.- értékelte, és felsorolta az LMP 13 pontját, amelyben, ha lehetőségük lesz rá, elszámoltatás történik. Ezek között említette az uniós és agrártámogatásokat, a Hold utcai piacra fordított összegeket, a letelepedési kötvényt, a termőföldpályázatokat, az állami monopol helyzetben lévő vállalatok reklámkiadásait, a jegybanki alapítványok és a Magyar Nemzeti Bank forrásfelhasználását, a közmédia "túlköltekezését"._%Völner Pál%_, az igazságügyi tárca államtitkára úgy reagált: a képviselő nem olvasta végig az új alaptörvényt, az a hatalmi ágak szétválasztását elég markánsan kifejezi. Kifejtette: a bíróságok önálló hatalmi ágat alkotnak Magyarországon, a felsorolt ügyekben pedig megszülettek a feljelentések. A hatóságok lefolytatták az eljárásokat, a független magyar bíróság döntött. Kitért arra is: Magyarországon van az egyik legszigorúbb büntetőkönyv az unión belül.Handabandázva lopást kiabálnak, de a képviselő, illetve az érdekeltségei is nyertek földpályázaton - vetette Sallai Róbert Benedek szemére.