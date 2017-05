OGY: 2020-ra az autók legalább 10 százalékának bioüzemanyaggal kell mennie

A bioüzemanyag terjesztését célzó javaslatot fogadott el a Ház



A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdítását célzó előterjesztést is elfogadott a parlament egy uniós irányelv átvételével, 116 igen, 26 nem és 33 tartózkodó szavazattal.



A változtatás szerint 2020-ra a megújuló erőforrásból előállított energia részarányának, vagyis az bioüzemanyagnak el kell érnie a teljes közlekedésben felhasznált energiafogyasztás minimum 10 százalékát.



A módosítás meghatározza a többi közt az üzemanyag-forgalmazók kötelezettségeit, de azt is, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük a bioüzemanyag előállítóinak. A szabályozás a mulasztókkal szembeni bírságolás lehetőségét is részletezi.