OGY: a DK szerint alkotmányellenes a Czeglédy-ügyben előterjesztett határozati javaslat

Az ülésnap reggel 9 órakor a magyar-bolgár barátság napjára történő emlékezéssel kezdődik.

Ezt követően indul általános vita a Czeglédy-ügyet érintő előterjesztésről, amely felkéri a kormányt, hogy akár a szükséges jogszabályok megalkotásával tegyen lépéseket a munkájuk után ki nem fizetett fiatalok kárrendezése érdekében.



A tavalyi zárszámadás ezután kerül terítékre.

Az elfogadott napirend alapján a nemzetgazdasági miniszter és az Állami Számvevőszék elnökének 40-40 perces nyitóbeszédével kezdődhet a vita, amelyhez az országgyűlési képviselők mellett az EP-képviselők is hozzászólhatnak 15-15 percben. A Ház aktuális ötnapos ülése jövő kedden kérdésekkel és azonnali kérdésekkel ér véget.

Bóna Zoltán, a Fidesz vezérszónoka azt mondta: Czeglédy Csabától "nem állnak messze a zűrös ügyek", hiszen 2002-ben 8 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság, mert több millióval károsította meg a magyar államot, a mostani ügyben ugyanakkor a Czeglédy által vezetett Humán Operátor Zrt. köré épülő bűnszervezet 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek, valamint közel ezer diák nem kapta meg a fizetését, és ők várhatóan csak hosszú jogi procedúra után juthatnak hozzá a járandóságukhoz. A Fidesz-KDNP által benyújtott javaslat ezért felkéri a kormányt, hogy tegyen lépéseket a kártalanítás érdekében.Kijelentette: az ügyben a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíciónak és az egész magyar baloldalnak politikai felelőssége van, ezért indokolt annak vizsgálata, hogy történt-e burkolt pártfinanszírozáshoz. Felhívta a figyelmet arra, hogy Czeglédy Csaba a Gyurcsány Ferenchez köthető Altustól 80 millió forint kölcsönt kapott.Legény Zsolt, az MSZP vezérszónoka azt mondta: a javaslatot nem támogatják, mert az "egy hazug állításokkal mesterségesen felnagyított probléma megoldásának látszatát keltő, de arra valójában alkalmatlan politikai eszköz", "politikai hisztériakeltés", amellyel az MSZP-re vagy a baloldalra akarják az ügyet ráhúzni. Hangsúlyozta: a Czeglédy Csaba vezette Humán Operátor Zrt. nem károsított meg több mint ezer diákot vagy fiatalt, mert 2017. június 9. és 13. között az arra jogosultak döntő része megkapta a májusban esedékes bérét.Szerinte, ha a Fidesz valóban segíteni akarna a diákokon, akkor egy olyan törvényjavaslatot kellett volna benyújtania az Országgyűlésnek, amely lehetővé teszi, hogy a büntetőeljárás miatt zárolt számlákról az adóhatóság által felügyelt módon a munkabérek kifizetésre kerülhessenek.Szilágyi György, a Jobbik vezérszónoka közölte: támogatják a javaslatot, mert egyetértenek azzal, hogy a károsult fiatalok megkaphassák jogos járandóságukat, szerinte ugyanakkor "álszent dolog", hogy a Fidesz magát "jó zsarunak", az MSZP-t pedig "rossz zsarunak" állítja be az ügyben. Ha jobban megnézzük az elmúlt fél évet, akkor rájövünk, hogy "önök nem zsaruk, hanem bűntársak már megint" - fogalmazott.Kifogásolta, hogy a Fidesz csak most nyújtott be javaslatot az ügy rendezése érdekében, holott a helyi Jobbik már júliusban javasolta a kártalanítást. Felvetette azt is: a szombathelyi képviselőtestület nagykoalícióban szavazta meg, hogy ne induljon Czeglédy Csaba ellen összeférhetetlenségi és a méltatlansági eljárás, nem indítottak ellene vagyonosodási vizsgálatot, valamint az ügy kirobbanása után még másfél hónapon keresztül a helyi stadion építését felügyelő bizottság éléről sem váltották le. Önök Szombathelyen az MSZP-vel összeborulva mutyiznak - fogalmazott.A fideszes Hende Csaba ügyrendi kérdésben kért szót a képviselő felszólalása után, és azt mondta, hogy a jobbikos politikus "súlyosan félrevezette az Országgyűlést", ugyanis a szombathelyi önkormányzat megindította a vagyonnyilatkozati eljárást Czeglédy Csaba ellen, a méltatlansági eljárást pedig azért utasították el, mert ahhoz jogerős ítélet lenne szükséges.Az elnöklő Jakab István kijelentette: a felszólalást nem tudja ügyrendiként kezelni, és nem nyit vitát erről a témáról. Az elnök elnapolta a vitát, amely délután folytatódik.DK: alkotmányellenes a Czeglédy elleni határozati javaslatA Demokratikus Koalíció házszabály- és alkotmányellenesnek tartja a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezését sürgető kormánypárti határozati javaslatot.A független képviselő úgy fogalmazott: Czeglédy Csaba ügyvédként számos olyan pert nyert meg, amelyek sértették a Fidesz érdekeit. Úgy tűnik, eleget ártott a kormánypártnak ahhoz, hogy a hatalomnak elege legyen belőle és az "ő lejáratásával, megfélemlítésével kezdjen kampányolni" - értékelt.A politikus az ügyvéd ellen zajló vizsgálatról nem akart véleményt mondani, ezt azzal indokolta, hogy annak nem ismert minden részlete.Kérdésre azt mondta, hogy Czeglédy Csaba még mindig tartozik Gyurcsány Ferenc felesége cégének, az Altus Zrt.-nek. Magánszemélyek között létrejött megállapodásokról beszélünk, amelyek "vélhetően és remélem, hogy nem vizsgálat tárgya" - közölte.A képviselőt kérdezték, az Origo birtokába került, a kölcsönökről szóló dokumentumokról is, amelyek alapján a portál azt írta, hogy az ügyben akár az üzletszerű tiltott pénzintézeti tevékenység gyanúja is felmerülhet az Altus Zrt.-vel szemben. Varju László válaszában megismételte, hogy a vizsgálat részleteit nem ismerik, ezért ebben nem akarnak állást foglalni.A nem az ügyhöz tartozó részleteket majd a hatóság kivizsgálja és megítéli - felelte arra a kérdésre, hogy egy vagy több kölcsönről van-e szó.Arra a felvetésre, hogy közel ezer, a Czeglédy-ügyben érintett diák még mindig nem jutott hozzá a munkabéréhez, azt felelte, hogy éppen a hatóságok akadályozzák a diákok kifizetését, mert lefoglalták a pénzt.Korábban írtuk:Megemlékezés a magyar-bolgár barátság napjárólJakab István, az Országgyűlés alelnöke megemlékezett arról, hogy ezen a napon van a magyar-bolgár barátság napja. Az ünnep nemcsak a két nép hagyományosan jó viszonyát, a több területen megvalósuló együttműködését hivatott kifejezni és megerősíteni, hanem a közös keresztény hitre is emlékeztet - tette hozzá.Elmondta, a bolgárok ezen a napon Rilai Szent Jánosra emlékeznek, akinek ereklyéjét III. Béla szállíttatta vissza Esztergomból Bulgáriába.A Czeglédy-ügy károsultjainak kárrendezéseElőterjesztő: a cél az, hogy a fiatal károsultak a lehető leghamarabb megkaphassák jövedelmüketA Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló országgyűlési határozati javaslat egyik előterjesztője,Felidézte, 2017 májusában indult nyomozás bűnszervezetben elkövetett csalássorozat miatt; fiatalok számos vállaltnál végeztek diákmunkát a Czeglédy Csaba által vezetett Humán Operátor Zrt. által vezetett hálózaton keresztül. Czeglédy Csaba és általa vezetett cégháló azonban a diákok több havi jövedelmét nem fizette ki - mondta.A kormánypárti politikus ismertetése szerint a Czeglédy által vezetett, a Humán Operátor Zrt. köré szerveződő munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cégháló 2013 és 2016 között mintegy hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek, 1,7 milliárd forint áfát és 1,6 milliárd forint személyi jövedelemadót nem fizettek meg.Gulyás Gergely elmondta, az érintett iskolaszövetkezetek nagy része nem fizette ki a diákok májusi és júniusi, 20 ezertől 150 ezer forintig terjedő jövedelmét.Hozzátette: a büntetőeljárásban az állami követelés megelőzi a munkavállalói követeléseket, és csak akkor tudnák kifizetni a majdnem ezer diák bérét, ha a cég vagyona meghaladja a hárommilliárd forintot.A fideszes politikus közölte, azt remélik, hogy az országgyűlési határozat következményeként a kormány - a kárrendezési sorrendet megfordítva - kártalanítja a diákokat a költségvetésből.Kitért arra, hogy Czeglédy Csaba a Vas megyei Demokratikus Koalíció és MSZP közös frakciójának vezetője, illetve az MSZP emblematikus alakja volt a megyében. A büntetőeljárásnak ehhez nincs köze - folytatta - , de annak a feltárása indokolt, hogy finanszíroztak-e abból a jelentős vagyonból pártot, amellyel Czeglédy Csaba megkárosította az államot. Elmondta, az országgyűlési határozat ennek a vizsgálatnak a lehetőségét felvillantja, de semmire sem kéri fel ezzel kapcsolatban a kormányt.Megjegyezte azt is, senki nem vitatja a büntetőeljárás lefolytatása, a bűncselekmény megállapítása, a büntetés kiszabása a bíróság hatásköre, az Országgyűlésnek ezen a területen nincsen feladata.Kormány: az állami kárrendezéssel a cégháló tagjai nem mentesülnek az anyagi követelés alólVölner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta,Szerinte ezzel a kezdeményezéssel a jogállamba vetett bizalom erősödhet.Az államtitkár felidézett több, a szocialistákhoz, a baloldalhoz köthető ügyet, például a költségvetést megkárosító Tocsik- és a Kulcsár-ügyet, amikor még a politikusok közvetlenül még nem voltak érintettek. Szólt Zuschlag János ügyéről, aki az MSZP parlamenti képviselőjeként "fejte" a költségvetést és a pénzt kampánycélokra használta.Völner Pál kitért Hunvald György és Hagyó Miklós esetére, akik a fővárosban "vitézkedve" ezen a terepen mozogtak. Beszélt Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök elévült Fittelina-ügyéről, illetve a balatonőszödi nyaralójáról és a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető Hajdú-Bét-ügyről.Legutóbb Botka Lászlónál is felmerültek a Szeviép kapcsán bizonyos kapcsolatok - tette hozzá.Az államtitkár szerint Czeglédy Csaba esetében "az is színezi a képet", hogy Gyurcsány Ferenc személye ebben az ügyben is felmerül.