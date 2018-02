OGY: a határvédelem és az illegális bevándorlás volt a napirend előtti felszólalások témája

A kormánypártok képviselői a határvédelemről, az illegális bevándorlásról beszéltek hétfőn, napirend előtt a parlamentben. Hoffmann Rózsa (KDNP) arról beszélt, hogy az illegális bevándorlás rossz dolog, ellenkezik az ember alapvető természetével.A kerítés az elmúlt időszak politikailag korrekt beszédének szitokszava lett, a KDNP szerint azonban valójában az értékeink védelmét jelenti - mondta. A kerítés védi az európai és a magyar emberek biztonságát az integrációra képtelen tömegekkel szemben, az asszonyokat, a lányokat, a kereszténydemokrata családeszményt, az erkölcsi értékeket - sorolta, kitérve az étkezési szabályokra is, mert "igen, szeretjük a disznóhúst, meg is esszük".Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár azt válaszolta: a magyarok többségével megy szembe az ellenzék, amely Soros György kottájából játszik, és a brüsszeli bürokraták parancsát akarja végrehajtani.Az ellenzék támogatja, hogy évi egymillió migráns jöjjön Európába, és őket kötelezően osszák szét az uniós tagállamokba, így Magyarországra is - mondta, majd hozzátette, hogy az ellenzék, ha kormányra kerülne, lebontaná a kerítést. Gulyás Gergely (Fidesz) a kormányzást értékelve arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a szocialisták 8 éve alatt gazdasági recesszióba süllyedt az ország, a munkanélküliség pedig 12 százalékos lett, addig ma az utóbbi 4 százalék alatt van, a gazdasági növekedés pedig 4 százalék fölött. A frakcióvezető arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Bulgáriában tárgyal, ahol próbálja érvényesíteni a magyar kormány migrációval kapcsolatos akaratát, mivel az EU júniusig döntésre akarja vinni a kötelező kvóták ügyét.A kormány az elmúlt években a magyar nemzeti érdeket képviselte, az ország biztonságát szavatolta, amikor kerítést épített, határzárat vezetett be, és amikor elutasította a felső határ nélküli betelepítést - mondta, hozzátéve: az ellenzékre ezekben a kérdésekben nem lehetett számítani. Dömötör Csaba , a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált: a nemzeti szuverenitást a bevándorlás veszélye fenyegeti, az ENSZ például alapjogként határozná meg a migrációt, az EU pedig nyártól felgyorsítaná a kvótaprogram végrehajtását, és mindkét nemzetközi szervezet komoly jogkörökkel ruházna fel "teljesen átláthatatlan hátterű aktivistacsoportokat". Azt is mondta, hogy az Európa Tanács főbiztosa szerint létre kell hozni a Soros-féle embertípust, amelynek "nem jelent semmit a határok védelme".Az ellenzékről úgy fogalmazott: minden egyes ellenzéki párt támogatja a bevándorlást, "minden egyes ellenzéki képviselő zsebében ott lapul a sárga kerítésvágó", és ha lehetőségük lenne, azonnal használnák is. Szerinte akinek számít az ország biztonsága, az csak a kormányra és a Fidesz-KDNP-re számíthat, amely nem hagyja, hogy Magyarországra erőltessék az említett ENSZ- és brüsszeli programot, és nem enged a határok védelméből.

Nincs annyi külföldről pénzelt szervezet, nincs annyi ellenzéki támadás, nincs annyi brüsszeli zsarolás, nincs annyi külföldi lejárató sajtócikk, amely eltérítene minket a célunktól, hogy megőrizzük Magyarországot magyar országnak

- mondta az államtitkárt, kijelentve: "nem kérünk a Soros-féle embertípusból", "nem hagyhatjuk, hogy Magyarország bevándorlóország legyen", az április 8-i választáson így "több évtizedről is dönthetünk".A napirend előtti felszólalásokat követően Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló emlékezett meg arról, hogy 150 évvel ezelőtt fogadta el az Országgyűlés az első nemzetiségi törvényt, illetve most van a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló jogszabály elfogadásának 25. évfordulója. Előbbit a többi között a nyelvhasználati jog miatt, utóbbit a nemzetiségi önkormányzati rendszer, intézmények és azoknak nyújtott költségvetési források miatt méltatta. Kövér László házelnök válaszul megköszönte a szószólók és a parlament nemzetiségi bizottságának négyéves munkáját és sikeres választásokat kívánt nekik. Beszámolt arról is, hogy valamennyi képviselő és szószóló határidőre leadta maga és családtagjainak vagyonnyilatkozatát, továbbá megerősítette, hogy Áder János köztársasági elnök újabb hat évre kinevezte Kovács Árpádot a Költségvetési Tanács elnökévé.A napirendi vita során döntöttek arról, hogy házszabálytól eltéréssel tárgyalják az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról szóló javaslatot, valamint a hadigondozásról szóló jogszabály módosítását; továbbá kivételes eljárásban vitatják meg a Brüsszel nyomásgyakorlásával szembeni, Lengyelország melletti kiállásról szóló határozati javaslatot, a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvénymódosításokat, a villamos energiáról szóló jogszabály módosítását, továbbá a Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről rendelkező törvényt.Ezen indítványokról kedden tartják a zárószavazást. A Fidesz kezdeményezésére ugyanakkor nem szavaznak az országos és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről szóló törvényről.Kormánypárti javaslatra egy szerdai ülésnappal egészítették ki a kétnaposra tervezett ülést, aznap tartják meg időkeretben az MSZP által kezdeményezett vitanapot, amely a háziorvosi ellátásról és az önkormányzatiság jövőjéről szól.