OGY: A jövő évi adótörvényekről vitáztak a képviselők

A Fidesz vezérszónoka azt hangoztatta a jövő évi adótörvények vitájában, hogy hatékonyabbá válhat a magyar adórendszer működése, csökkennek az adóterhek, míg az MSZP vezérszónoka úgy látta, hogy a kormány csak a leggazdagabbak adóterheit csökkenti. Bánki Erik , a Fidesz vezérszónoka azt mondta, hogy az indítvány közel 30 törvény módosításával számos olyan változtatást tartalmaz, ami csökkenti az adóterheket, hatékonyabbá teszi a magyar adórendszer működését, könnyíti a polgárok adminisztratív kötelezettségeken.Felidézte az adórendszer gyökeres átalakítását 2010 után, az szja egykulcsossá tételét, amely tavaly 15 százalékra csökkent, ezzel európai szinten is versenyképessé vált. Kitért arra is, hogy egy átlagos család jövedelme így több mint 56 ezer forinttal nőtt, két minimálbért kereső szülő esetén pedig 25 ezer forinttal. A családi adókedvezménynek köszönhetően az elmúlt egy évben mintegy 1,1 millió embernek csökkent az adója, s több mint 300 ezer embernek egyáltalán nem kellett adót fizetnie - sorolta.Jelezte: a gazdaság folyamatosan javuló teljesítményének köszönhetően lehetőség nyílt az áfa célzott csökkentésére, az alapvető szükségleti cikkek, élelmiszerek területén. Kitért az öt százalékos áfa-kulcs bevezetésére, s úgy értékelt: ennek nem csak az az előnye, hogy a lakosság olcsóbban jutott hozzá ezen termékekhez, hanem megszűnt az illegális feketepiac, az az import, ami korábban a magyar áruk versenyképességét ellehetetlenítette. Bánki Erik közölte: a lakás értékesítés áfáját 27 százalékról 5 százalékra csökkentették, ezzel segítve a magyar családokat a saját otthon szerzésében.Ezek az intézkedések önmagukban is óriási előrelépést jelentenek a szocialista kormányok adópolitikájához képest - mutatott rá. Hozzátette: az adócsökkentés politikája az egyetlen, amely a magyar emberek életkörülményeinek javításában látható és rövid távon érzékelhető eredményt hoz.Kitért arra, hogy jövőre 27 százalékról 5 százalékra csökken a hal áfája, 18 százalékról 5 százalékra az internet hozzáférés díja. Jelezte: a kormány eltökélt, hogy Brüsszellel szemben is megvédi ezen intézkedéseket.Emellett ismét adómentessé válik az alanyi jogon szerzett orvosi praxisjog átruházásból származó jövedelem, s a munkáltató által adómentesen adható mobilitási célú lakhatási támogatás feltételei is kedvezőbbé válnia. Januártól megszűnik az évi egymillió forintot meghaladó ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet terhelő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás. Az adózók és az önkormányzatok érdekét egyaránt szolgálja az előrehozott adó lehetőségének bevezetése. Adóalap-kedvezmény válik elérhető a munkavállalóknak épített bérlakások után - jelezte.Bánki Erik rögzítette: a Fidesz továbbra is adó és járulékcsökkentés politikáját támogatja, kifejezetten jónak tartják az adócsomagot, amelynek támogatását kérte. Burány Sándor , az MSZP vezérszónoka azt mondta, hogy Bánki Erik hozzászólása hemzseg a hazugságoktól. Néhány hónapja a Fidesz hozta be azt az adómódosítást ami legnagyobb multik adóját 10 százalékponttal csökkentette, a kisvállalkozások adóterheit azonban csak egy ponttal mérsékelték - emlékeztetett.Kitért arra is, hogy a minimálbér adóját a kormány 16 százalékra növelte, ez egész Európában példátlan. Hozzátette: a szocialista kormányok idején soha nem terhelte adó a minimálbért. Célként jelölte meg, hogy a minimálbérből meg lehessen élni nálunk is.Hazugságnak nevezte azt is, hogy a jövő évi büdzsé és a kapcsolódó adócsomag a munkából élők költségvetése lenne, értékelése szerint ennek az ellenkezője igaz.Burány Sándor azt mondta, hogy az nem probléma, hogy a passzív jövedelmeknél mérséklik az adóterheket, de az igen, hogy az aktív, munkából élők jövedelmére ez nem igaz.Megjegyezte azt is, hogy, csak Németországban és Belgiumban kell ennél többet fizetni. Azt szeretnék, ha ebben lennénk sereghajtók - mondta.Az ellenzéki politikus cáfolta, hogy az MSZP a családokat nem támogatta volna, s felidézte, hogy a családi pótlékot duplájára növelték. Ennek összege évek óta változatlan - közölte.Burány Sándor szerint az alacsony keresetűek adóját kellene csökkenteni, s meg kell fordítani azt a tendenciát amit 2010 után bevezettek. Kijelentette: az 1 millió feletti jövedelmeket, a 100 millió feletti vagyonokat meg kell adóztatni, ahogy a 100 hektárnál nagyobb földekkel rendelkezőket is.Összegzése szerint a törvénycsomag valójában a gazdagoknak kedvez, ahogy a kormány korábbi javaslatai.