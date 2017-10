OGY: egy év haladékot kapnak a külföldi egyetemek, hogy teljesítsék a lex-CEU feltételeit

Az Országgyűlés ma kivételes eljárásban megtárgyalja, majd el is fogadhatja a felsőoktatási törvény azon módosítását, amely meghosszabbítja azt a határidőt, ameddig a külföldi felsőoktatási intézményeknek teljesíteniük kell magyarországi működésük feltételeit.Az ülésnap reggel 9 órakor Gárdonyi Gézára történő emlékezéssel, majd napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.A parlament ezt követően kezdheti tárgyalni az igazságügyi miniszter felsőoktatást érintő törvénymódosító javaslatát, amely alapján a jelenlegi 2018. január 1-je helyett, egy évvel későbbi időpontig kell az egyetemeknek, így például a CEU-nak is megfelelnie a felsőoktatási törvény tavaszi módosításában előírt feltételeknek.A képviselők a vita után szavaznak is az előterjesztésről, emellett ekkor fogadhatják el a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslatot, továbbá módosíthatják a belügyi feladatokat, a termékdíjat, a csődeljárást, a polgári perrendtartást és a tisztességtelen piaci magatartást érintő jogszabályokat.A határozathozatalok után a gyerekek fokozottabb védelme érdekében benyújtott fideszes törvénymódosító javaslatról, valamint a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozását biztosító indítványról is általános vita kezdődhet.A Ház szerdán és csütörtökön folytatja aktuális ötnapos ülését, amely jövő kedden ér véget.