OGY: Megkezdték a civiltörvény vitáját - Keményen bírálta a kormányt az ellenzék

Szávay István (Jobbik) hangsúlyozta: pártja szorgalmazta a 2012-es civil törvény átfogó módosítását, amelyet kellően egyeztetnek a civil szektor képviselőivel, most azonban, bár fontos kérdéssel, de csupán egy részkérdéssel foglalkoznak.Emlékeztetett az előterjesztés benyújtását megelőző ötpárti egyeztetésre, amely után azonban nem vették figyelembe észrevételeiket.- jelentette ki Gulyás Gergelyhez fordulva, aki korábban a Jobbik észrevételeit úgy értékelte, hogy "Soros György már a Jobbikba is betette a lábát".Szerinte "bolsevik tempó" jellemzi a kormányoldalt, amely éppen azzal vádolja az ellenzéket, amit maga tesz. Hozzátette: a Fidesz-KDNP primitív kommunikációs szintre vitte az ügyet, mintha az lenne a probléma, ha egy szervezetet külföldről finanszíroznak.Miért mentesülnek a jogszabály alól a sport- vagy vallási szervezetek? - kérdezte. Mi van, ha egy muszlim vallási szervezeten keresztül folytat majd valaki bevándorláspolitikát? - tette fel a kérdést, majd kijelentette: a segélyszervezeteket, de a nemzetiségieket is ki kellene venni a jogszabályból, de garanciát kért arra is, hogy az előterjesztést nem követi további civilellenes akció. Schmuck Erzsébet (LMP) a kádári időszakhoz hasonlította a kialakult helyzetet, és kijelentette: a í80-as évek közepén hasonlóan próbálták ellehetetleníteni a civileket.Sorolta, mit rombolt le a kormány az elmúlt hét évben: 2010 után elkezdődött a támogatások megvonása, ami után a független civilek száma radikálisan csökkenni kezdett, majd a szakminisztériumok is egyre kevesebb támogatást nyújtottak. A svájci és a norvég alap még forrást jelentett, a kormány ugyanakkor nekilátott ezek megszüntetéséhez, ám ebbe beletört a bicskája - összegezte. Szél Bernadett emlékeztetett: Oroszországban 2012-ben fogadtak el hasonló törvényt, azóta számos szervezetet zártak be azok közül, amelyek felkerültek a listára. Fontos társadalmi szolgálatot végzők húzták le a rolót - mondta, hangsúlyozva: visszautasítják ezt a külföldről hozott rendszert.Kijelentette: a nemzetbiztonsági bizottság tagjaiként tudomása kellene lennie, ha ezen szervezetekkel gond lenne, erről azonban nem tud. "Kit néznek idiótának?"- kérdezte.Felmutatott két dokumentumot: a CÖF teljesen üres "közhasznúsági bevallását", majd egy másik, a javaslat által érintett szervezetét, amely részletesen mutatja be munkájukat.Erre az elnöklő Lezsák Sándor azt kérdezte: bejelentett-e szemléltetést, amire Szél Bernadett úgy felelt:. Provokációnak nevezte a javaslatot, a kuláklistához hasonlította azt. Közölte: a jogszabály elfogadása esetén az LMP az Alkotmánybírósághoz fordul.a Párbeszéd színeiben politizáló független országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ez a törvény nem csak a civil szervezetekről szól, hanem mindenkiről, aki ellent mer mondani Orbán Viktor kormányának, aki másként mer gondolkodni, mint Orbán Viktor "nagyságos úr".Ez egy lépés a totális diktatúra felé vezető úton, amire Orbán Viktor hét évvel ezelőtt lépett - vélte.Értékelése szerintPéldaként említette a Norvég Alapot, és több példát hozott az általuk támogatott programokra, szervezetekre, közte a Menhely Alapítványt, a Down Egyesületet, a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületét, s hasonlóan járt el a Nyílt Társadalom Intézet esetében, az általuk támogatott szervek közül példaként említette többi között a Születésház Közhasznú Egyesületet, az Igazgyöngy Alapítványt.Nyilván a vakokat és gyengén látókat ellátó, vagy a terhesgondozást segítő szervezetek egy titkos nemzetközi hálózat magyarországi lerakatai - mondta Szabó Tímea, majd úgy fogalmazott: "maguk nem normálisak, minden jóérzésű ember behány maguktól most már". Szerinte ami itt van, nem országgyűlés, hanem egy komplett elmegyógyintézet.Szégyelljék magukat mind egy szálig, szégyellje magát Orbán Viktor! - fordult a fideszes képviselőkhöz. Nem Brüsszeltől, hanem maguktól, Orbán Viktortól és Vlagyimir Putyintól kell megvédeni Magyarországot - jelentette ki Szabó Tímea, aki párhuzamot vont a magyar miniszterelnök és az orosz elnök intézkedései között. Kissné Köles Erika , szlovén szószóló azt mondta: több szervezetük, alapítványuk részesül olyan mértékű - főként anyaországi - támogatásban, ami elérheti a törvény által rögzített mértéket. Példaként említette, hogy akár egy tornaszoba berendezése is meghaladhatja ezt az összeget.Kiemelte: a 13 őshonos nemzetiség léte az általuk létrehozott és jól működő civil szervezetek munkájának is következménye.A Országgyűlés szakbizottsága a törvény kiegészítését javasolja több nemzetiségi egyesületre vonatkozóan - jelezte.Korábban történt:Gulyás Gergely előterjesztőként hangsúlyozta: az "általánosan gerjesztett hisztéria" ellenére egy "igen egyszerű törvényjavaslatról" van szó, egy olyan átláthatósági törvényről, amely szerint a közpénzek átláthatóságához hasonlóan nyilvános adat lenne az is, hogy a civil szervezetek milyen támogatásokat kapnak külföldről.Egy évben egyszer bírósági regisztráció kötelezettségét írnák elő azon szervezetek számára, amelyek több mint 7,2 millió forint támogatást kapnak külföldről, ami semmilyen megbélyegzést nem jelent, csak egy tény rögzítését - ismertette.Kijelentette: a javaslat semmilyen értelemben nem követ orosz mintát, semmilyen szankcióval nem jár a külföldi támogatás. "Nem tartjuk semmilyen értelemben sem követendőnek Oroszországnak a civil szervezetekkel összefüggésben folytatott gyakorlatát, ahogy egyébként az állami és társadalmi berendezkedését sem" - mondta Gulyás Gergely.Vitányi István, a Fidesz vezérszónoka arról beszélt, hogy a javaslat egyértelműen a civil szervezetek gazdálkodásának átláthatóságát szolgálja.Kifejtette, hogy a civilek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez. Jelezte, hogy a 2011-es törvénymódosítás óta rugalmasabb és gyorsabb a szervezetek bejegyzése, éves állami támogatásuk pedig 2010 óta 140-ről 202 milliárd forintra nőtt.A kormánypárti politikus arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok 1938-ban felismerte, hogy vannak szervezetek, amelyek külföldi érdekeket képviselnek, ezért jogszabályt alkotott. Hozzátette, ma az amerikai világból érkeznek azok az érdekcsoportok, amelyek közvetlenül vagy áttételesen akarják befolyásolni a politikát, ezzel saját érdekeiket érvényesítve. Erre már számos ország törvényhozása reagált - mondta, példaként hozva, hogy a legszigorúbb az izraeli jogszabály, amely előírja, hogy az adott szervezet minden nyilvános felületen jelezze hátterét.Vitányi István szerint a magyar törvény figyelembe veszi a Velencei Bizottság követelményeit, alkotmányossági szempontból és nemzetközi összehasonlításban is megfelel a kívánalmaknak.Megjegyezte, a baloldali hisztériakeltés hátterében az áll, hogy céljaik egybevágnak a külföldi érdekekkel, a migráció kérdésében is egy platformra helyezkedtek a Soros-féle szervezetekkel. Felvetette azt is, hogy a Jobbik az alaptörvény-módosítás ügye után ismét elárulja-e szavazóit.Kizárólag az átláthatóság elvét képviseli és semmilyen megbélyegzést nem jelent a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló fideszes javaslat - mondta Gulyás Gergely (Fidesz) az előterjesztés általános vitáját megnyitó felszólalásában szerdán az Országgyűlésben. Hörcsik Richárd (Fidesz) szerint fontos a nemzeti konzultációs kérdőív kitöltése, hogy Brüsszelt megállítsák. Elmondta, az Európai Bizottság egyik tervezete a magyar fogyasztókat hozná nehéz helyzetbe, ugyanis betiltaná az állami ármeghatározást a villamosenergia-piacon. Szerinte az állami helyett a piaci alapú ármeghatározás az energia árának emelkedéséhez vezet.Aradszki András - ezúttal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyi államtitkáraként - azt mondta, Nyugaton a 2010-es évek elején a piac határozta meg az áramárakat, amelyek ezért nőttek, Magyarországon viszont az állami ármegállapításnak köszönhetően csökkentek. Rámutatott arra is, hogy egy kelet-európai család jövedelme jóval kevesebb, mint az uniós átlag, és Keleten a háztartások jövedelmük jóval nagyobb részét költik energiára. Rámutatott arra is, hogy egy kelet-európai család jövedelme jóval kevesebb, mint az uniós átlag, és Keleten a háztartások jövedelmük jóval nagyobb részét költik energiára.Az Országgyűlés egyhangú szavazással kihirdette a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosítását, majd 122 igen, 29 nem szavazattal és 26 tartózkodás mellett elfogadta a sportról szóló törvény módosítását.A törvény alapján a Ferencvárosi Torna Club (FTC) lett a kijelölt vagyonkezelője egyes ingatlanoknak az Üllői út 129. alatt.A változtatás azt is lehetővé teszi, hogy a jövőben ne csak fővárosi, hanem azon kívüli sportcélú ingatlanoknál is lehessen vagyonkezelőt kijelölni.Az Országgyűlés elfogadta az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatot. A képviselők a javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 144 igen és 37 nem szavazattal, az egyszerű többséget igénylő passzusokat 144 igen és 33 nem szavazattal hagyták jóvá.Az indoklás szerint a törvény alapvetően az egyház oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak hatékonyabb ellátására irányul.A Tisza család egykori, ma állami tulajdonban lévő kastélyának tulajdonjogát ingyen adták át a református egyháznak. A törvényalkotási bizottság kezdeményezésére az ingatlant nem korlátlanul, hanem csak 15 évig terheli elidegenítési és terhelési tilalom.A törvény módosította az állami vagyonról szóló jogszabályt is, hogy a jövőben ingyenesen átruházhatók legyenek az egyházak számára hitéleti feladataik elősegítése vagy az általuk ellátott oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális feladatok ellátása érdekében - a sokszor más célra gazdaságosan nem hasznosítható - ingatlanok.A parlament elfogadta az egyes belügyi tárgyú törvények módosítását, a kétharmados többséget igénylő rendelkezések 143 igen, 33 nem és 4 tartózkodó szavazatot kaptak, az egyszerű többséget igénylő részeket pedig 144 igen, 30 nem és 4 tartózkodó vokssal szavazták meg. A jogszabály 21 törvényt módosít.A kamera képeit nem a mentésben résztvevő mentőautó személyzete, hanem a Központi Irányító Csoport figyelheti.A mezőőrök az önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben is jogosultakká váltak helyszíni bírság kiszabására.Kiterjesztik az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló tagjaira, illetve az okmányokat kiállító kormánytisztviselőkre.Szabályozták azt is, hogy Aradszki András (KDNP) szerint a "megint divatba hozott" kormányellenes tüntetések egyik molinóján az április ifjak megnevezés állt, ez azonban arculcsapása volt a magyar történelemnek: "a ma hőzöngők óhajainak" nincs társadalmi, jogi bázisa, a magyar lelkület is hiányzik. Bírálta a tüntetők rongálását, "gyerekes viselkedését". A történelem fogalmát talán még ismerik, de a magyar szót nem igen tudják értelmezni, még kevésbé a kereszténységet - mondta a képviselő arra utalva, hogy a tüntetők megzavarták a nagyheti ünnepi készülődést.Közölte,. Hangsúlyozta, Magyarországon demokrácia van. Sajnálatos, hogy nincs életképes kormányváltó erő, de erről nem a kormánypártok tehetnek; a baloldal jellegénél fogva ilyen, demokratikus úton még nem tudtak győzni, csak csalással, puccsal és fegyverrel - hangoztatta.Az elnöklő Latorcai János a felszólalás végén figyelmeztette Szél Bernadett et előre be nem jelentett szemléltetés miatt. Az LMP-s politikus olyan matricákat osztott ki a fideszes képviselőknek, amelyeken a "Külföldről finanszírozott politikus vagyok" felirat olvasható. Rétvári Bence államtitkár válaszában arról beszélt, hogy a szocialistáknak egy milliárdos sokkal fontosabb, mint a magyar választók. Az sem csoda, hogy az MSZP ebben az évszázadban csak milliárdos miniszterelnököt adott az országnak, Medgyessy Pétert, Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont.Egyértelmű, hogy ennek a mostani tüntetéssorozatnak a "Soros-egyetem" csak a mellékhadszíntére, a fő hadszíntér a bevándorlás - hangoztatta. Ikotity István (LMP), amelynek sorába szerinte beleillik a CEU botrányos ellehetetlenítése is. Ide sorolta az oktatásból való nagyarányú forráskivonást, az iskolák erőszakos államosítását és a rendszer központosítását, az egyeztetés hiányát, a kistelepülési iskolák bezárásának tervét, a szakképzés átszabását és oligarchák érdekeinek való alárendelését, a gimnáziumi férőhelyek megvágását, a felsőoktatás kapuinak bezárását, az egyetemek és főiskolák "szisztematikus befoglalását" a kancellári rendszerrel és a tarthatatlan bérhelyzetet., az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára válaszában, mondván: a köznevelésre idén 105 milliárd forinttal több jut, mint tavaly. Hozzátette: az új, kancelláriatípusú gazdálkodási rendszernek köszönhetően felére, harmadára csökkent az egyetemek adósságállománya, a kihelyezett képzésekkel pedig sokkal több fiatal fér hozzá a felsőoktatáshoz. Szerinte a duális képzések révén most már a diákok használható tudást tudnak szerezni. Visszautasította, hogy a kormány kistelepülési iskolákat zárna be és azt is, hogy a nem egyeztetnek az oktatás szereplőivel. A Köznevelési kerekasztalra minden szereplőt meghívnak, de vannak, akik nem jönnek el, mert nem szakmai hanem politikai szándékaik vannak - mondta.Az MSZP-s Bárándy Gergely arról beszélt, hogy. Megjegyezte: tapasztalatból tudja, hogy ha egy kormánytól kezdenek elpártolni az addigi vezető értelmiségi támogatói, akkor "közeleg az összeomlás", és most például Sólyom László, Stumpf István, Mellár Tamás és Király Miklós is így tett.Úgy vélte, ha egy párt komisszárjain keresztül próbálja elhallgattatni a kritikát megfogalmazó egyetemi tanárokat és megfenyegetni a diákokat, annak a vége a bukás vagy a nyílt diktatúra.; elkezdi tönkretenni a szerinte deviáns szellemi műhelyeket, és putyini mintára "NER-konform" civil szervezeteket alapít, amelyek sosem fogalmaznak meg kritikát vele szemben. Hozzátette, Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált:. Szerinte a legélesebb vita a bevándorlás ügyében mutatkozik meg, a röszkei tüntetés szervezői maguk sem titkolják, hogy a bevándorlás kérdésében akarják térdre kényszeríteni a kormányt.Azt mondta: az MSZP volt elnöke kijelentette, hogy az ellenzéki pártok Soros György mellett állnak, vagyis azzal az emberrel szimpatizálnak, aki a bevándorlást bátorító megmozdulásokat, szervezeteket nagy összeggel támogatta. Így ez még egy ok arra, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a külföldről pénzelt szervezetek ügyében - jelentette ki az államtitkár, rámutatva: ezek a szervezetek beperlik a magyar államot a illegális bevándorlókkal való bánásmód miatt, majd az aktivista csoportok perköltség címen milliókat zsebelhetnek be, amit a magyar családoknak kell kifizetni., és a nemzeti konzultációval az emberek bebizonyíthatják, hogy a "józan ész talaján álló magyarok hangja messzebbre elhallatszik, mint a külföldről pénzelt csoportoké, és a milliárdosok által dróton rángatott pártoké" - hangoztatta. Z. Kárpát Dániel (Jobbik) szerint a devizahiteleseknek az árfolyamgát ugyan "levegőt" jelentett, de hamarosan letelik az öt év, és a gyűjtőszámlán lévő összegek a családok nyakába szakadnak. Azt szorgalmazta, hogy a gyűjtőszámlán lévő összegeket "nyeljék le" a károkozó bankok. Tállai András , a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, mintegy 170 ezren léptek be az árfolyamgátba, 85 százalékuknak nincs tartozás a gyűjtőszámlán, mert a bankok visszatérítették a tisztességtelen elszámolásból keletkezett hasznukat. A hitelesek megmaradt 15 százaléka a törlesztőrészletet sem tudta fizetni - mutatott rá, hozzátéve: ez az arány az össztársadalmi problémához mérten csekély mértékű.Korábban írtuk:Az Országgyűlés ma kezdi tárgyalni azt a kormánypárti törvényjavaslatot, amely a külföldi támogatások feltüntetésére kötelezné a civil szervezeteket.Az ülésnap reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd szavazással folytatódik. A képviselők ekkor szavaznak a kormány belügyi tárgyú törvénymódosító csomagjáról, továbbá arról a javaslatról, amellyel az állam ingyenesen a református egyház tulajdonába adja a geszti Tisza-kastélyt.A határozathozatalok után kezdődhet általános vita a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslatról, amelynek értelmébenAz előterjesztők egyike, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese korábban erről azt mondta, hogy az elmúlt két évben különösen fontossá vált a külföldről támogatott civil szervezetek finanszírozásának átláthatósága, hiszen Magyarországnak ezen keresztül is meg kell védenie magát.- jelentette ki, fontosnak ítélve, hogy minden esetben tudható legyen, kik a támogatók, függetlenül attól, hogy egy civil szervezet Soros Györgytől, oroszoktól vagy uniós tagállamból kap támogatást., köztük például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitája.A parlament csütörtökön újabb nyolc előterjesztést tárgyal, majd az ülés április 24-én kérdésekkel és azonnali kérdésekkel ér véget.