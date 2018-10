OGY: napirend előtt az otthonápolás, az idősek és a Századvég ügyéről kérdeztek a pártok

DK: azonnal emeljék az otthonápolási díjat!

Varju László, a Demokratikus Koalíció képviselője azt követelte, hogy a kormány azonnal emelje meg 50 ezer forinttal az otthonápolási díjat. Az ellenzéki politikus egy, koraszülöttsége miatt sérült tíz éves fiú édesanyjának levelét olvasta fel, amelyben az anya arról ír, hogy az 52 ezer forintos ápolási díj nem fedezi a szükséges gyógyszerek, tápszerek és oxigén árát. Varju László a kormánypárti képviselőket arra szólította fel: nézzenek tükörbe és cselekedjenek azonnal, adják meg az otthonápolási díj emelését, vagy "szégyelljék magukat örökre".



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hangsúlyozta: Varju Lászlónak is tükörbe kellene néznie, hiszen, amikor három éven keresztül a gazdasági tárca államtitkára volt, egy fillérrel sem emelte az ápolási díjat.



Közölte: a kormány folytatni fogja a pozitív intézkedéssorozatát ebben az ügyben, hiszen eddig az alap ápolási díjat 28.500 forintról, 32.600 forintra, az emelt összegű díjat 37 ezerről 48.900 forintra növelte, a kiemelt ápolási díjat pedig 37.050 forintról 58.680 forintra emelte.



Kijelentette: nincs abban vita, hogy ezen még lehet emelni, a kormány a következő hetekben az erről szóló előterjesztést megtárgyalja, és januártól ennek fényében tovább emelkednek az ápolási díjak.



MSZP: 600 ezren élnek alacsony nyugdíjból

Korózs Lajos (MSZP) az idősek világnapja alkalmából arról beszélt: sok nyugdíjas borzalmasan rossz körülmények között él, 600 ezer idős embernek van 100 ezer forint alatti nyugdíja, és évek óta nem emelkedik a 28 ezer forintos, legkisebb öregségi nyugdíj összege, miközben a több millió forintos nyugdíjak kifizetését engedélyezi a kormány. Hozzátette: nem véletlen, hogy nyugdíjas szervezetek nyugdíjkorrekciós programot és a milliós nyugdíjak megszüntetését sürgetik.



Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára arra hívta fel az ellenzéki képviselő figyelmét, hogy ő maga is megszavazta 2008-ben egy havi nyugdíj elvételét az idősektől. Ezt önöknek a nyugdíjasok nem fogják elfelejteni, azon a szégyenpadon ülnek egyetlen kormányként, akik elvettek a nyugdíjasoktól - jegyezte meg. Hangsúlyozta: ehhez képest 2010. óta 23 százalékkal emelte a kormány nyugdíjakat, ami 10 százalékos valódi reálérték emelkedést jelent.



Kiemelte: az Idősek Tanácsa hétfői ülésén megerősítették, hogy idén is jut pénz a nyugdíjprémiumra, ami a tavalyinál is magasabb lehet.



Párbeszéd: mi történt a Századvéggel?

Mellár Tamás a Párbeszéd képviselője arról beszélt, hogy Századvég 88. számát az elkészülése után "kukába rakták", majd a szerkesztőbizottságot feloszlatták. Ez szerinte azért érdekes, mert a lap nem közönséges folyóirat, hanem a kormány ideológiai lapja, amelynek korábbi szerkesztőbizottságaiban szerepelt Orbán Viktor és Kövér László is. Úgy vélte: ez a lépés beleillik abba sorba, hogy a "konzervatív sajtóval elindult a leszámolás". Jelezte: a lapszám most szamizdatban terjed. Úgy fogalmazott: "déjá vu érzése" van, hiszen 1984-ben is történt hasonló, amikor a Mozgó világ egy számát bezúzták és menesztették a szerkesztőbizottságot. "Mi történik itt? Azt megtanultuk a történelemből, hogy bolsevik forradalom felfalja a gyermekeit, de vajon a fülkeforradalom is felfalja a gyermekeit?" - tette fel a kérdést?



Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: úgy látszik, Mellár Tamás némi nosztalgiával viseltetik a Kádár-rendszer iránt, de tudomásul kell vennie, hogy Magyarországon sajtószabadság van, minden cikket, tanulmányt szabadon kiadhat egy szerkesztőbizottság, vagy mondhatja rá, hogy nem foglalkozik vele.



Hangsúlyozta: ahogy Mellár Tamás is jelezte, a lapszám hozzáférhető, nem tiltotta le senki. "Nálunk nincsenek olyan kimondatlan kérdések, tabutémák", amiket nem ismerhetne meg az, aki tájékozódni akar" - tette hozzá az államtitkár, példaként említve az illegális bevándorlás témáját.



Azt is megjegyezte: Mellár Tamás talán azért száll vitába a Századvég mögött álló értelmiségi körrel, mert jóhírnév megsértése miatt már korábban elnézést kellett kérnie tőlük, így a saját magánvitáját a közbeszéd szintjére akarja felemelni.



Jobbik: a legkisebb öregségi nyugdíj ne lehessen 50 ezer forintnál kevesebb!

Sneider Tamás (Jobbik) az idősek világnapja alkalmából arra hívta fel a figyelmet, a nyugdíjak vásárlóértéke egyre csökken, nem tud lépést tartani a bérek növekedésével.



Szorgalmazta, hogy a kis- és közepesnyugdíjban részesülők juttatását kedvezően, differenciáltan emeljék; ezzel rövid távon el kell érni, hogy a legkisebb öregségi nyugdíj ne lehessen 50 ezer forintnál kevesebb. A nyugdíjemelésnél "magyar indexálást" javasolt, miszerint a nyugdíjemelés mértékét a nyugdíjasok által fogyasztott termékek árnövekedése és a reálbérek együttese határozza meg. A Jobbik régi követeléseként beszélt a tisztességen felnevelt gyerekek után járó nyugdíjkiegészítésről.



Rétvári Bence államtitkár szerint amikor a Jobbiknak a parlamentben kellett volna kiállnia az idősek mellett, akkor ezt nem tette meg. Több intézkedést is felsorolt, amelyet az ellenzéki párt nem szavazott meg, példaként a nők 40 programot, az alapvető élelmiszerek áfacsökkentését említette.



Úgy látta, a Jobbik magáévá tette az MSZP nyugdíjemelési javaslatát, amellyel 2011 és 2016 között havonta, átlagosan 4090 forintot húztak volna ki a nyugdíjasok zsebéből, azaz éves szinten 49 080 forinttal rövidítették volna meg az időseket.