Október 23. - Folytatódnak a megemlékezések a nemzeti ünnepen

A központi rendezvényeket hétfőn és kedden tartják, de több minisztérium, önkormányzat és más intézmények, szervezetek már a múlt héten tartottak ünnepségeket. Kedd reggel a Kossuth Lajos téren ünnepélyesen felvonják Magyarország lobogóját. A díszünnepséget délután a Terror Háza Múzeumnál tartják, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.



A helyszínen a Hősök falánál gyertyagyújtást is tartanak, a Rákoskeresztúri új köztemetőben a 301-es parcellánál pedig egész nap protokollmentes megemlékezés lesz. Az ünnepi programokat este a Millenárison a "Szabadságkoncert 1956" zárja, amelyen fellép a Magyar Szimfonikus Zenekar és az Anna and the Barbies. Több kormánytag, közjogi méltóság külföldön vagy vidéken vesz részt ünnepségeken.



Ellenzéki pártok és civil szervezetek nemcsak megemlékezéseket tartanak, hanem megmozdulásokat is szerveznek a fővárosban. Az MSZP és a Párbeszéd politikusai a Nagy Imre-szobornál koszorúznak, ahol később a DK is rendezvényt tart. A II. kerületi Bem téren Közös ellenzéki tüntetés a szabadságért, a korrupció ellen! címmel szerveznek megmozdulást. A Liberálisok az Új köztemetőben, a Mi Hazánk Mozgalom Szegeden tart megemlékezését.



A Jobbik a Bródy Sándor utcába szervezte rendezvényét, az LMP a Mansfeld-emlékműnél ünnepel. Mindemellett számos településen tartanak helyi megemlékezéseket, koszorúzásokat, amelyek miatt országszerte és a fővárosban is több kerületben forgalomkorlátozások lesznek. Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.