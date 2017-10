Október 23. - Központi ünnepség a Terror Háza Múzeumnál, több ellenzéki emlékezést is tartottak - fotók

Orbán Viktor szerint Európa vakvágányra futott, a pénzügyi spekuláns birodalom ejtette foglyul Brüsszelt és jó néhány tagállamát is. A miniszterelnök hétfőn a Terror Háza Múzeum előtt rendezett október 23-ai ünnepségen azt mondta, a 20. században katonai birodalmak okozták a bajt, most a globalizáció farvizén pénzügyi birodalmak emelkedtek fel.Nincsenek határaik, de van világmédiájuk, és vannak tízezerszám megvásárolt embereik. Gyorsak, erősek és brutálisak - tette hozzá. Orbán Viktor szerint most, három évtized után "újra veszély fenyegeti mindazt, amit Magyarországról és a magyar élet rendjéről gondolunk". A szabadság 1990-es kivívása után most újra történelmünk fordulópontjához érkeztünk - hangsúlyozta.Megkezdődött az október 23-i központi ünnepség a budapesti Terror Háza Múzeumnál hétfő délután három órakor. Az eső és az ítéletidő ellenére tízezer ember gyűlt össze a Terror Házánál, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Az emberek megtöltik az Andrássy utat az Oktogontól a Vörösmarty utcáig - írja az MTI.1956 rendkívül sokszínű volt, egyik legfontosabb üzenete, hogy nem ideológia, hanem a nemzet közös ügye volt - hangoztatta Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, miniszterelnök-jelöltje hétfő délelőtt a párt központi, október 23-ai megemlékezésén Budapesten. Az ellenzéki politikus kifejtette: 1956-nak nincs egy vezéralakja, de nagyon sok hőse volt, köztük például a forradalmár pesti fiatalok, valamint a reformkommunisták, akik felismerték, a "rossz oldalon állnak", s azok a polgári demokraták, akik megpróbálták Magyarországot egy sokszínű demokrácia felé vinni.A társelnök szerint 1956 megmutatta, hogy "bármilyen erősnek hiszi magát egy hatalom", nincs annál nagyobb erő, mint ha a sokszínű polgárok képesek összefogni. Ez pedig, úgy vélte, napjaink ellenzéki politikusai számára is fontos tanulság. Most, amikor "meg kell újítani a magyar politikát, kormányváltásra van szükség", fontos, hogy az ellenzék képes legyen összefogni, kibontakoztatni sokszínűségét - fogalmazott a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Karácsony Gergely kitért arra is, hogy az elmúlt évtizedekben - az 1989-es rendszerváltás óta is - kiderült, önmagában a szabadság és a demokrácia nem teremt igazságosabb társadalmat.Az 1956-os forradalom évfordulóján közösen koszorúzott Nagy Imre mártír miniszterelnök egykori budapesti lakóházánál, a II. kerületi Orsó utcában az MSZP, a Demokratikus Koalíció (DK), az Együtt, a Magyar Liberális Párt, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa), a Párbeszéd és a Szolidaritás egy-egy képviselője. A hétfő délelőtti megemlékezésen Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke azt mondta: az 1956-os ifjak nagyon szomorúak lennének, ha megélték volna azt, amit 2017-ben látni lehet. Úgy folytatta: a mai magyar kormány "erősen rímel" a történelem egy nagyon sötét időszakára, a sztálini diktatúrára. Ugyanúgy üldözi a vélemény szabadságát, kontrollálja a sajtót, akadályozza az emberek szervezkedését és a civilek életét ma Magyarországon. Az Orbán-kormány ugyanúgy korrupt, a fideszes, "állampárti" elitet és csatlósaikat gazdagítja - tette hozzá.Kunhalmi Ágnes beszélt arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, aki anno "nagy hangon szónokolt" Nagy Imre újratemetésén, ma valahogy mintha "ki akarná hagyni" a forradalom miniszterelnökét a történelemből. Az elmúlt évben, a forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján alig jelent meg Nagy Imre neve, pedig örökségét ápolni kellene - fűzte hozzá. Miért van az, hogy Orbán Viktor ennyire "el akarja takarítani" Nagy Imrét az útból? - tette fel a kérdést, majd úgy folytatta: Nagy Imre a magyar történelem kritikus időszakában vezetőként felismerte azt, amit Orbán Viktor "soha nem fog", mert nem áll érdekében és nem is akarja: hogy a magyar nép soha nem egyenlő a hatalmon lévő kormánnyal. Kiemelte: a magyarok nem "homogén, gyűlölködő massza", amivé Orbán Viktor akarja tenni, vagy aminek láttatni akarja őket, hanem igenis szabadságszerető, okos, tehetséges és becsületes nép.A magyar szabadságot, a magyarok tehetségét nem lehet elnyomni akkor sem, ha "lényegében százszázalékosan" minden sajtóterméket megvesznek az "orbánisták", és ha a fejlődésre szánt európai uniós forrásokat "eltéríti" vagy "ellopja" a kormány - jegyezte meg. A szocialista szónok szerint a magyarok igazi elnyomói "nem Brüsszelben vannak, hanem itthon, kormányon", azok, akik "elveszik a nép vagyonát", elveszik az ország szellemét, "lerombolják" az oktatását, "elveszik a magyarok egészségét, mert lerohasztják az egészségügyet". A magyar nép akkor léphet előre igazán, ha nemcsak a külső elnyomó hatalmakkal szemben emeli fel a szavát, hanem a belső hatalom harácsolásával szemben is - mondta Kunhalmi Ágnes.A beszédet követően koszorút helyezett el az emlékháznál Kunhalmi Ágnes mellett Gy. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője, Hajdu Nóra, az Együtt alelnöke, Mészáros Balázs, a Szolidaritás alelnöke, Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, Szabadai Viktor, a Liberálisok budapesti választmányi elnöke és Turi Zoltán, a MoMa III. kerületi csoportvezetője.Kósa Lajos tárca nélküli miniszter a hétvégén, kaliforniai magyarokkal ünnepelve az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, Los Angelesben leszögezte: a magyarokat, bárhol éljenek is, összeköti a szabadság szeretete és a küzdelem érte. Vasárnap Los Angelesben a Mindszenty téren Kósa Lajos - a konzulátus és a magyar szervezetek képviselőivel együtt - megkoszorúzta az 1956-os emlékművet. Először fordult elő, hogy a helyi örmény közösség képviselői is megjelentek az emlékezésen.A koszorúzás után a Magyar Házban szavalatokkal, néptáncbemutatóval, muzsikával folytatódott az ünnepség, amelyen a tárca nélküli miniszter beszédet mondott. Kósa Lajos hangsúlyozta, hogy a magyarság története sikertörténet, a szabadságért folytatott folyamatos küzdelmek sikertörténete. "1956 forradalma ugyan rövid távon elbukott, de a mai magyar valóság és demokrácia 1956-ból sarjadt. Ha nincs í56, akkor nincs í89 sem" - fogalmazott. Hozzátette: a magyarokat összeköti a szabadság vágya és a küzdelem a szabadságért, s ez akkor is megvan bennük, miközben az ország szilárd tagja szövetségi rendszereknek, például a NATO-nak, az Európai Uniónak vagy a V4-es országcsoport összefogásának.Kósa Lajos egy nappal korábban a San Franciscótól délre eső Redwood Cityben élő magyar közösséggel ünnepelt. Az ottani református templomban tartott megemlékezésen kiemelte: a magyar kormány nemzetpolitikájának hitvallása, hogy a világban élő 15 millió magyar mindegyike a magyar sorsközösség tagja, összetartozik, bárhol éljen is a világban, s a kormány törődik velük.Az amerikai magyar közösségek szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek í56-ról. A floridai Orlando magyar iskolájában már szombaton emlékműsort tartottak, vasárnap pedig sok helyütt - így például a fővárosban, Washingtonban, a floridai Venice városában vagy Miamiban - istentiszteletek keretében emlékeztek a 61 esztendővel ezelőtti napokra. A floridai Naples városában Talpra magyar! címmel rendeztek ünnepséget. Megemlékezéseket, ünnepségeket tartottak Grand Rapidsben, Detroitban, Minnesotában, Chicagóban, Bostonban, Clevelandben is.Katonai tiszteletadás mellett, Áder János köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján hétfő reggel az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren. A szakadó esőben, erős szélben zajló ünnepségen a lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Központi Katonazenekar és a Nemzeti Lovas Díszegység.A Parlament főlépcsője feletti két erkélyen egy-egy magyar zászló lengett, az egyik a forradalom emlékére lyukas volt. A ceremónián jelen volt a kormány több tagja, részt vettek katonai és állami szervezetek képviselői, ott volt a diplomáciai testület több tagja. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szervezett központi programok kiemelt rendezvényét 15.00 órakor a Terror Háza Múzeumnál tartják, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Emellett a fővárosban, országszerte és külföldön is számos megemlékezéssel, programmal várják az ünneplőket, családokat.A Nyitott Parlament keretében ingyenesen tekinthető meg a díszlépcsőház, a kupolacsarnok, az ott elhelyezett Szent Korona. Este Szabadságkoncertet tartanak a Millenárison. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában egész nap protokollmentes megemlékezéseket tartanak. A rendezvényekkel összefüggésben országszerte és a fővárosban is forgalomkorlátozásokra kell készülni.