Október 23. - Országszerte több száz helyszínen és külföldön is megemlékeztek

Országszerte több száz helyszínen és külföldön is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy Európa a nemzetek hazája, és akik az Európai Unióból európai birodalmat akarnak gyúrni, mind bevándorláspártiak. Ellenzéki pártok is megemlékeztek a nemzeti ünnepről, úgy látták, veszélyben a szabadság.A kormányfő a Terror Háza Múzeum előtt arról beszélt: Európa nagyságát, erejét és dicsőségét az egymással egyszerre versenyző és együttműködő nemzetállamok adták. A kormányfő kiemelte: a nemzetek tisztelték egymás jogait, védték polgáraik érdekeit, jól tudtak együttműködni, és közösen részesültek a béke, a gyarapodás és a biztonság áldásaiban. Európa más, mint a többi kontinens, Európa a nemzetek hazája, és nem olvasztótégely - fogalmazott. Kiemelte: Európát nem az öntudatos nemzetek, hanem a birodalomépítési kísérletek vitték tévutakra. Kitért arra is, hogy "Brüsszelt ma azok uralják", akik a szabad nemzetek szövetsége helyére európai birodalmat kívánnak, olyan európai birodalmat, amelyet nem a népek választott vezetői, hanem a brüsszeli bürokraták irányítanak. Úgy fogalmazott, akik az Európai Unióból európai birodalmat akarnak gyúrni, kivétel nélkül mind bevándorláspártiak: az európaiság mércéjévé tették a migránsok beengedését, és elvárják, hogy minden ország és nép haladéktalanul alakítsa magát multikulturálissá.A kormányfő szerint a májusi európai parlamenti választások eldöntik, merre forduljon Európa szekere, és az európai népeknek jövőt kell választaniuk.A Széna téri ´56-os emlékműnél a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a magyar nemzet 1956-ban világtörténelmet írt. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: 1956 hősei egy szabad, szuverén, önálló Magyarországot akartak, amely független a birodalmaktól, és olyan országért áldozták életüket, amely kiáll önmagáért, és saját maga dönthet sorsáról. Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta: a 62 évvel ezelőtti események legfontosabb üzenete az, hogy erőt csak az adhat, ha az ügyeinkről közösen, szabadon dönthetünk, és ha megőrizzük az önrendelkezésünket. Szijjártó Péter a határon túli magyarságnak és a magyar külképviseleteknek küldött videoüzenetében azt mondta: hálásak vagyunk 1956 valamennyi hősének, mivel nagy szerepük van abban, hogy ma élvezhetjük a szabadságot. A hálának abban is ki kell fejeződnie, hogy Magyarország most is ragaszkodik szuverenitásához, szabadságához - tette hozzá. Karácsony Gergely , a Párbeszéd társelnöke és Tóth Bertalan, az MSZP elnök-frakcióvezetője a Nagy Imre-szobornál arról beszélt: Nagy Imre független és szabad Magyarországot akart, az ő szellemiségét meg kell őrizni, ezért a két párt mindent elkövet azért, hogy a mártír miniszterelnök szobra a budapesti Vértanúk terén maradhasson. Sneider Tamás , a Jobbik elnöke a Magyar Rádió volt épülete előtt kijelentette: még véletlenül sincs kiegyezés az Orbán-rendszerrel. Az ellenzéki politikus szerint napjainkban "szóról szóra ugyanaz történik, mint az elmúlt bolsevik rendszer alatt", amit "Rákosi felépített, Kádár folytatott, és Orbán pontosan látta, hogyan működik" és hogyan mentették át hatalmukat a korábbi szereplők. Gyurcsány Ferenc , a Demokratikus Koalíció elnöke pártja ünnepi rendezvényén azt mondta: a demokratikus politikai rend lényege, hogy nem fekete vagy fehér, nem lehet kicsit közel vagy nagyon messze állni a Fidesztől, csak szemben állni lehet vele - jelentette ki. Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke pártjuk rendezvényén arról beszélt: Magyarország szabadságát újabb és újabb kihívások fenyegetik, ezért ki kell mondani: a magyarság nem tűri jogai lábbal tiprását, hangjának és gondolatainak elfojtását.A Liberálisok közleménye szerint Fodor Gábor , a párt elnöke, megemlékezésükön arról beszélt: a liberalizmus a menekültválság ellenére továbbra is a legerősebb és a legfontosabb értékrend Európában, és ez a jövőben sem fog változni. A Bem téren ellenzéki pártok és civilek az Európai Ügyészséghez csatlakozásért tüntettek. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a rendezvényen szervezőként felszólalva azt mondta, ha sikerül egymillió támogató aláírást összegyűjteniük, akkor a kormány csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez. Ez nem az uniós támogatások leállítását, hanem a korrupció visszaszorítását eredményezi majd - tette hozzá.