Olyan alacsony a Tisza vízszintje, hogy előbukkant egy régi török híd

A Tisza egyre alacsonyabb vízállásának köszönhetően ismét kibukkantak a török kori híd maradványai Szolnokon -. A közúti híd mellett jól láthatóak azok a sok száz éves cölöpök, melyeket 2003-ban a rekordnak számító, rendkívül alacsony vízszint idején fedezett fel Lakatos László. A leletek kormeghatározása után vált biztossá, hogy a legkorábbi,. 2006-ban búvárok segítségével kutattak ott a régészek: felmérték a Tisza medrében azonosított hídmaradványok víz alatti kiterjedését és méreteit, fotó- és videódokumentáció is készült. A 133 éves török megszállás alól 1685. október 18-án szabadult fel Szolnok városa, a törökök a túlerő elől menekülve felgyújtották maguk mögött a várat. Ekkor pusztult el a török kori híd is, amelynek most ismét felszínre bukkantak a cölöpjei -