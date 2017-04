Olyan állapotban volt egy magyar iskolabusz, hogy nem engedték át a határon

A buszt néhány nappal ezelőtt Hegyeshalom-Nickelsdorfnál ellenőrizték az osztrák hatóságok, a vizsgálat fékhibát mutatott és a jármű kormányművével is gondok voltak. A busz nem folytathatta útját - írja az Index Az Orf.at azt írja, hogy a rendőrség az osztrák autópálya fenntartó ( ASFINAG) műszaki szakértőivel összesen 189 buszt és teherautót ellenőrzött. Összesen 29 jármű rendszámát vonták be a helyszínen. Találtak egy Magyarország felől érkezett tartálykocsit is, amely veszélyes anyagot szállított, miközben a tartályon repedést fedeztek fel.