Ombudsman: a meleg pároknak is járnak az adókedvezmények

A vizsgálat előzménye, hogy 2015 folyamán a Háttér Társaság jogsegélyszolgálatához több olyan megözvegyült bejegyzett élettárs fordult, akit az adóhatóság öröklési illeté fizetésére ötelezett, holott a jogszabályok szerint a házastársak - és így a bejegyzett élettársak is - illetékmentesen örö ölnek. A konkrét ügyekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végül visszavonta a jogsértő módon kiszabott illetékeket, illetve visszautalta a megfizetett illetéket, felmerült azonban a gyanúja, hogy a hivatal más ügyekben is hibásan számolt. Az egyesület ezért özérdekű bejelentéssel élt, és érte, hogy az adóhatóság valamennyi hasonló ügyet saját hatáskörben vizsgáljon felül.



A NAV válaszát a harminc napos határidő ellenére csak hónapokkal ésőbb üldte meg, amelyben kifejtetté : a NAV felügyeletét ellátó Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) álláspontja szerint az adó- és illetékkedvezmények a bejegyzett élettársakat nem illetik meg. Holott a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény egyértelműen fogalmaz: a törvényben említett néhány kivételtől eltekintve (ilyen a névviselés és a gyermekvállalás), a bejegyzett élettársakra a házastársakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.



A Háttér Társaság ezt övetően fordult az alapvető jogok biztosához, aki decemberben özzétett jelentésében megállapította: a NAV és az NGM jogszabály-értelmezése sérti a jogbiztonság és az egyenlő bánásmód övetelményét, és szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést valósít meg. A jogértelmezésben egyébként a kormányzat sem volt egységes: míg az NGM szerint a kedvezmények nem járnak, az Igazságügyi Minisztérium és a családpolitikáért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a hatályos jogszabályok alapján járnak a kedvezmények.



“Nagyon szomorú, hogy nekem kell felvilágosítást tartani az ügyintézőknek, hogy élni tudjak az engem megillető jogokkal" - jegyzi meg Mátai Tamás, akinek bejegyzett élettársa hosszú betegség után a tavalyi évben hunyt el. “Ami nekem nem jár, hogy értsé és tiszteljé azt az állapotot, amiben én vagyok. Nekem ehelyett győzködni kell a hivatalnokokat, hogy én vagyok az özvegy. Egy olyan időszakban, amely a párom elvesztése miatt egyébként is megterhelő."



A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét Magyarország 2009-ben vezette be, hogy biztosítsa az azonos nemű párok számára azokat a jogokat és ötelezettségeket, amelyek a ülönnemű házastársaknak járnak. Az Európai Unió 28 tagállamából 22 valamilyen formában elismeri az azonos neműek párkapcsolatát, 12 tagállamban az azonos nemű párok házasságot is öthetnek.